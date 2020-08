Sono tante le star in vacanza che per l’estate 2020 hanno scelto l’Italia, le sue bellezze naturali e le sue eccellenze. In questa stagione estiva sicuramente molto particolare, diversa dal solito, il Belpaese è una delle mete più ambite tra i vip stranieri (e anche di casa nostra).

La Puglia, la Costiera Amalfitana e la Sardegna svettano in cima alla “classifica” delle location più frequentate dalle star, dai Beckham ai Ferragnez, passando per l’ex Chuck Bass di Gossip Girl Ed Westwick e la “Madre dei Draghi” Emilia Clarke.

Curiose di scoprire chi sono le star in vacanza in Italia e quali sono i loro luoghi del cuore per questa torrida estate all’insegna del tricolore? Allora cominciamo subito!

DAI BECKHAM A MATT DILLON, LE STAR IN VACANZA IN QUESTA ESTATE 2020 STRAVEDONO PER LA PUGLIA

I Beckham sono un’istituzione dello showbiz e sono grandi protagonisti di quest’estate. La notizia dell’imminente matrimonio del primogenito di Victoria e David, Brooklyn, con l’attrice Nicole Peltz è infatti uno dei gossip dell’estate 2020 più chiacchierati, specialmente perché pare che le nozze si terranno proprio in Italia.

Credits: @davidbeckham Via Instagram





Non a caso, l’intera famiglia Beckham è stata avvistata nelle scorse settimane in Puglia, dove è stata ospite del relais di lusso Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi.

Credits: @davidbeckham Via Instagram

LA PUGLIA SI CONFERMA UNA DELLE LOCATION ITALIANE PIÙ AMATE DALLE STAR INTERNAZIONALI

Secondo indiscrezioni, David Beckham, Victoria e i loro figli hanno pernottato in una villa privata da 3.500€ al giorno! E se fosse proprio questa tenuta principesca la location del matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicole Peltz? Non ci resta che aspettare per saperne di più!

Credits: @borgoegnazia Via Instagram

Anche l’attore Matt Dillon ha scelto la Puglia, ma ha preferito il Salento, i suoi borghi affascinanti e ricchi di storia.

Credits: @mattdillon Via Instagram

Invece, vi ricordate di Ronn Moss, il Ridge di Beautiful? L’attore americano ha postato su Instagram alcuni selfie scattati a Polignano a Mare, in versione vacanziera con camicia bianca in lino e cappello di paglia.

Credits: @ronmoss Via Instagram

IL MARE DELLA LIGURIA PER CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ

Il calciatore Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez hanno scelto la Liguria per le vacanze estive. La coppia, in compagnia dei figli, ha condiviso sui social alcuni frangenti delle giornate trascorse a bordo di uno yacht extra-lusso.

Credits: @cristiano Via Instagram

La famiglia Ronaldo-Rodriguez ha girato la costa ligure in lungo e in largo, da Portofino a Savona, passando per Celle Ligure.

Credits: @cristiano Via Instagram

DALLA COSTIERA AMALFITANA A CAPRI: LE VACANZE VIP DI ED WESTWICK ED EMILIA CLARKE

Tra le tante mete scelte dalle star in vacanza durante questa estate 2020, la Costiera Amalfitana è sicuramente una delle più quotate. Ed Westwick, indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl, ha soggiornato a Positano e ad Amalfi.

Credits: @edwestwick Via Instagram

L’attore si è poi spostato dalla Costiera a Capri in compagnia della fidanzata Tamara Francesconi, con cui pare convolerà presto a nozze.

Credits: @edwestwick Via Instagram

Anche l’attrice di Game of Thrones Emilia Clarke ha scelto la Costiera Amalfitana, dove – rigorosamente munita di mascherina – si è concessa gite in barca e bagni di sole.

Credits: @emiliaclarkemylife Via Instagram

Emilia è stata immortalata in uno dei più famosi ristoranti di Positano.

Credits: @mirko1209 Via Instagram

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre curiosità e indiscrezioni sulle star in vacanza che per l’estate 2020 hanno scelto proprio l’Italia!