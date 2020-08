Non sarebbe tempo di vacanze senza i cappelli estate 2020, ideali per completare con un tocco di stile i nostri look da spiaggia, ma anche da sfoggiare in città.

Diversi tra loro per colori e forme, i cappelli alla moda per quest’estate si rivolgono a donne delle più diverse, con esigenze di stile e di immagine estremamente eterogenee, ma tutte accomunate dalla volontà di arricchire ogni outfit con un accessorio che sappia fare la differenza.

Dai cappelli di paglia al cappello a secchiello in stile pescatore, abbiamo raccolto per voi tutti i modelli di cappelli per l’estate 2020 che vale la pena provare. Pronte a scoprirli tutti? Via con il post!

I CAPPELLI DI PAGLIA, IN OGNI LORO VARIANTE, SONO UN MUST PER L’ESTATE

Iniziamo da un grande classico, uno di quegli evergreen che non passeranno mai di moda. Proprio come le loro “colleghe” borse di paglia per l’estate 2020, anche i cappelli realizzati in questo materiale continueranno a tenerci compagnia e a caratterizzare i nostri look vacanzieri.

Credits: @zara.com





I cappelli di paglia più stilosi e chic restano quelli a tesa larga, impreziositi da fasce in tessuto o in ecopelle nei colori della terra.

Credits: @zara.com

Non mancano poi varianti più glam, come questo cappello di paglia H&M con dettaglio a catena suggerito dal brand low cost in un color panna molto facile da abbinare.

Credits: @hm.com

I CAPPELLI DI PAGLIA CON CHARMS, FRANGE E CONCHIGLIE RESTANO UN MUST

Continueranno a spopolare anche le nappine di frange, coloratissime e applicate intorno al cappello insieme a dettagli metallici nei toni dell’oro, come monetine e piccoli charms. Questo modello di Pimkie, per esempio, è perfetto per un look boho-chic.

Credits: @pimkie.com

Si fregia di piccole conchiglie ed è quindi perfettamente in linea con il tema marino questo cappello in paglia firmato Oysho, traforato e molto leggero. Immaginatelo con un look da spiaggia in total white, con l’abbronzatura e sandaletti flat: non è l’outfit da vacanza ideale?

Credits: @oysho.com

Se i classici cappelli di paglia non vi fanno impazzire, non temete perché quest’anno fanno parte delle collezioni dei brand low cost più famosi anche varianti originali come… questo delizioso berretto stile marinaio (in paglia, of course)!

Credits: @zara.com

Un’altra possibilità molto raffinata è quella della visiera in paglia, da scegliere in un colore neutro o in nero. Questo modello è facilissimo da abbinare ed è perfetto da sfoggiare anche in città. Duttile e a suo modo chic, è un ottimo compromesso tra il classico cappello di paglia e il cappellino sportivo con visiera.

Credits: @asos.com

I CAPPELLI CON VISIERA PER I LOOK CASUAL E SPORTY

Procediamo con i classici cappellini con visiera, quelli ispirati al mondo sportivo ma non per questo da relegare alla sola dimensione sporty. Per esempio, Zara ci suggerisce di abbinare il cappellino a un blazer dal taglio sartoriale iperfemminile.

Credits: @zara.com

Sceglietelo a tinta unita oppure, se vi piace giocare con le stampe, in un pattern animalier come quello che rende a dir poco eccentrico (ma pur sempre unico nel suo genere!) questo cappellino firmato Bershka.

Credits: @hm.com

Via libera anche al tie-dye anni ’90, leit motiv che ci ha tenuto compagnia per tutta la primavera e che spopola anche durante l’estate 2020 specialmente nella sua variante pastello.

Credits: @zalando.it

Se volete andare sul sicuro e scegliere un modello davvero sporty, affidatevi ai brand come Nike, Puma e Adidas o comunque a tutte le migliori marche di abbigliamento sportivo. Non resterete deluse! E ricordate: il cappellino con visiera è un passepartout specialmente per chi trascorrerà l’estate in città.

Credits: @zalando.it

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tanti altri modelli di cappelli di tendenza per quest’estate! In particolare, vi parleremo del modello rivelazione di quest’anno: il bucket hat!