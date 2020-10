Sin dal primo trailer divulgato, Emily in Paris e la sua protagonista Lily Collins hanno catturato l’interesse del pubblico di Netflix.

Attorno alla serie, uscita il 2 ottobre e ora disponibile sulla piattaforma streaming con i suoi 10 episodi, si era creato moltissimo hype. Perché? Prima di tutto per l’ambientazione parigina mozzafiato, secondariamente perché a firmare la serie è Darren Star, ideatore di Sex and The City. Interpretata dalla splendida Lily Collins nei panni di Emily, una giovane promessa del marketing che si trasferisce a lavorare all’ombra della Tour Eiffel, la serie sta dividendo il pubblico tra recensioni tiepide e critiche anche piuttosto aspre.

Di certo c’è che Emily in Paris è il trampolino di lancio definitivo per la sua giovane protagonista, icona beauty e fashion oltre che già protagonista di svariati film e serie. Conosciamola un po’ meglio, anche per quanto riguarda la sua vita privata, e divertiamoci a curiosare tra gli outfit e nel guardaroba della protagonista di Emily in Paris. Siete curiose? Via con il post!

Credits: @lilyjcollins, @emilyinparis Via Instagram

CHI È LILY COLLINS, LA PROTAGONISTA DI EMILY IN PARIS SU NETFLIX

Classe 1989, Lily Collins ha un’età di 31 anni ed è figlia d’arte. L’attrice e modella britannica (ma con cittadinanza statunitense) è nata dal matrimonio ormai finito del cantautore Phil Collins e della sua seconda moglie Jill Tavelman.

Credits: @lilyjcollins Via Instagram





Ha cominciato a recitare da bambina, più precisamente all’età di 2 anni quando ha fatto la sua prima apparizione nella serie BBC Growing Pains, e da allora non si è più fermata, facendo della recitazione – in particolar modo a teatro – la sua più grande passione.

LILY COLLINS HA INIZIATO A RECITARE DA GIOVANISSIMA ED È AMATISSIMA DAGLI STILISTI

Durante l’adolescenza si è dilettata anche con il giornalismo, scrivendo per riviste come Elle Girl, Teen Vogue e Seventeen, e nel 2007 è stata scelta da Chanel per indossare un suo abito griffato al Ballo delle Debuttanti. In quegli anni inizia la carriera di modella e muove i primi passi in TV, prendendo parte alla serie 90210.

Credits: @relativitymedia

Nel 2012 ha interpretato Biancaneve, al fianco di Julia Roberts, e nel 2014 è stata la protagonista del film Scrivimi ancora. Nel 2017 ha inizio il suo sodalizio con Netflix: interpreta Fino all’osso, film sull’anoressia, e nel 2019 è la co-protagonista del film Ted Bundy – Fascino criminale al fianco di Zac Efron.

Credits: @lilyjcollins Via Instagram

Lily è molto gelosa della sua vita privata: su Instagram condivide prevalentemente scatti rubati dal set ma, saltuariamente, si sbottona con i follower rendendo pubblici alcuni dettagli della sua sfera personale. Nelle scorse settimane, per esempio, ha annunciato il matrimonio con il fidanzato Charlie McDowell, regista e sceneggiatore.

Credits: @lilyjcollins Via Instagram

Attualmente, Lily è la protagonista di Emily in Paris, la sua grande occasione per entrare definitivamente nel cuore del pubblico.

Credits: @emilyinparis Via Instagram

LA TRAMA DI EMILY IN PARIS, LA STORIA DI UN’AMERICANA A PARIGI AI TEMPI DEI SOCIAL

Dopo Baby 3, a sua volta molto attesa trattandosi dell’ultima stagione, anche Emily in Paris con Lily Collins è su Netflix. La serie, composta da 10 episodi, ha una trama piuttosto lineare (e forse anche un po’ prevedibile): racconta le vicissitudini di Emily, una brillante promessa del marketing di Chicago che si ritrova a lavorare per un’importante agenzia di Parigi.

Credits: @emilyinparis Via Instagram

L’arrivo di Emily in Francia non è particolarmente roseo. I suoi colleghi francesi non sembrano accoglierla con grande entusiasmo e il suo capo, la temibile Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), fa di tutto per renderle le cose difficili.

Credits: @lucasbravosimp Via Instagram

A consolarla ci saranno il vicino di casa Gabriel (Lucas Bravo), affascinante cuoco con cui scatta sin da subito un’attrazione irresistibile (ma pericolosa!), e la nuova amica Mindy (Ashley Park). Inoltre, molto presto il suo account su Instagram diventa popolare e super cliccato.

Credits: @emilyinparis Via Instagram

Nonostante il cast sia tutto sommato indovinato, l’ambientazione parigina favolosa e i look che Emily sfoggia di episodio in episodio incredibili, la serie sta ricevendo parecchie critiche. I francesi la trovano estremamente stereotipata e, senza andare troppo lontano, anche in Italia buona parte del pubblico si definisce delusa.

Credits: @lilyjcollins Via Instagram

Insomma, l’allure di Carrie e le altre di Sex and The City che tutti speravano di ritrovare nelle avventure di Emily appare irraggiungibile e le atmosfere alla Gossip Girl (ma del 2020, data la centralità dei social) – con Emily che improvvisamente diventa una influencer seguitissima – non hanno convinto del tutto.

Via Giphy

Per il momento, non si sa ancora nulla di un’ipotetica seconda stagione. Di certo c’è che, nonostante le recensioni contrastanti, Emily in Paris è al momento una delle serie più viste su Netflix in tutto il mondo.

