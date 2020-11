È l’evento più atteso di fine autunno, è l’Amazon Black Friday 2020 che ha in serbo per noi un’infinità di sconti e offerte tutte da scoprire, infilare nel carrello e procedere al checkout. Vestiti, scarpe ma anche valigie e tanti altri prodotti, non solo moda ma anche lifestyle.

Vi ricordiamo che la data del Black Friday 2020, che è oggi 27 novembre, cade sempre il giorno dopo il Ringraziamento in America, ovvero l’ultimo giovedì del penultimo mese dell’anno. Tuttavia, Stati Uniti a parte, ormai in tutto il mondo si attende il “venerdì nero” per anticipare i regali di Natale, approfittando di sconti più o meno importanti, ma anche per farsi qualche pensierino personale.

E ora, non perdiamo altro tempo, e immergiamoci nel fatato mondo dell’Amazon Black Friday 2020 per vedere quali sono le proposte moda e lifestyle da non farsi scappare. Ragazze, via col post!

Ragazze, tutte le offerte Amazon Black Friday possono subire variazioni in corso d’opera, aumentare e diminuire di prezzo indipendentemente dal nostro controllo. Quando acquistate un prodotto Amazon, controllate sempre l’esatto prezzo di acquisto direttamente sul marketplace verificando che combaci con l’offerta proposta.

AMAZON BLACK FRIDAY 2020: LE OFFERTE LIFESTYLE

Iniziamo subito con un paio di propostine molto interessanti a tema lifestyle. Desiderate una casa aromatica, abbellire il vostro home office durante lo smart working o la vostra esclusivissima postazione trucco fai da te?

Yankee Candle, Candela profumata in giara grande | Biscotto arcobaleno | Durata Fino a 150 Ore. Prezzo: 19,99€ con lo sconto del 33% su amazon.it





E allora, ragazze, non potete fare a meno di scegliere una bella candela profumata, sia sul fronte fragranza che design.

CANDELE PROFUMATE, AGENDE E TANTO ALTRO DA NON PERDERE TRA LE OFFERTE DELL’AMAZON BLACK FRIDAY 2020

Di sicuro quelle che vanno per la maggiore sono le Yankee Candle, vendute nelle splendide giare di design di varie dimensioni. Ognuna di queste sprigiona un aroma incantevole e avvolgente. A voi proponiamo Rainbow Cookie, per tingere le vostre giornate con grande energia e vivacità senza dimenticare un pizzico di dolcezza.

A proposito di organizzazione, potrebbe servirvi un’agenda? E no, non un solito taccuino, ma IL taccuino. In offerta all’Amazon Black Friday 2020 troverete una linea di Moleskine, classiche e limited edition. Fatene scorta, le amerete!

Moleskine, Edizione Box in Pelle Notebook Classic Pagina a Righe. Prezzo: 17,84€ in sconto del 55% su amazon.it

Ma la giornata non è fatta solamente di lavoro (e serie tv) ma anche di riposo e sapete quanto questo sia importante per la cura della nostra bellezza, per una pelle bella e sempre rilassata. Lo stesso vale anche per i capelli, motivo per cui vi suggeriamo di dormire su un cuscino rivestito con una federa di seta. Perché?

Since Silk, Federa di Seta Naturale, Seta di gelso Pura al 100%. Prezzo: 28,79€ con lo sconto del 44% su amazon.it

Questo materiale così esclusivo ha innumerevoli qualità ma soprattutto è ideale per non frizionare pelle e chioma durante le ore dedicate alla nanna. Provate e vedrete che il vostro aspetto al risveglio sarà rinnovato!

E per rilassarci e godere qualche meritatissimo momento di relax, approfittiamo del Black Friday per acquistare un alleato del piacere. Ci pensa Lelo con due interessanti proposte. Uno è Sona 2 Cruise, il bestseller assoluto del brand svedese, in super sconto in questa occasione, perfetta per provare tutta la potenza delle onde soniche.

Lelo, Massaggiatore rabbit lussuoso SORAYA Wave con tecnologia WaveMotion, per un’esperienza di piacere per tutto il corpo – Nero. Prezzo promozionale consigliato al pubblico: 189,00€ su amazon.it

L’altro è Soraya Wave, una delle novità del 2020: il massaggiatore rabbit più lussuoso al mondo offre un duplice piacere con in più il movimento Wave.

LE MIGLIORI GIACCHE SU CUI INVESTIRE AL BLACK FRIDAY

La scelta della giacca invernale è la più importante che possiamo effettuare. In fondo maglietta, pantalone, gonna e altro non di vedono quasi per niente sotto un lungo cappotto o un avvolgente e caldo piumino. Invece, quest’ultimo sarà in bella mostra, quindi è davvero importante che ci stia bene, che ci valorizzi e che ci faccia sentire sempre e comunque a nostro agio.

Levi’s, Ex BF Pieced Trucker Giacca Donna. Prezzo: da 73,31€ a 154,90€ in sconto a seconda della taglia su amazon.it

Per fortuna il Black Friday 2020 di Amazon propone anche diversi giubbotti tra cui trovare il proprio favorito. Tra questi spiccano alcuni must have, come la giacca Levi’s in sherpa, disponibile in vari colori e misure, così ognuna potrà trovare quella che preferisce.

Meraki, giacca donna a vento. Prezzo: da 26,13€ a 59,10€ in sconto a seconda della taglia su amazon.it

Per le giornate piovose, non mancano dei parka impermeabili, caratterizzati da un rivestimento cerato, affinché la pioggia non sia mai e poi mai un problema.

Daily Ritual, Teddy Bear Hooded Zip Jacket Donna. Prezzo: da 31,67€ a 40,50€ in sconto a seconda della taglia su amazon.it

Volete un teddy coat? Le nuove tendenze ci spingono maggiormente verso le giacche corte, ma comunque super caldo e morbidissime al tatto. Tra queste troverete dei bomber con cappuccio caratterizzati dal tipico rivestimento di peluche, che caratterizza da sempre i teddy bear.

find., Velvet Blazer, Blazer Donna. Prezzo: 55,50€ in offerta su amazon.it

Non solo giacconi, tra le proposte Amazon fashion troverete anche dei blazer e, vista la stagione, vi consigliamo quelli in velluto, che sicuramente riuscirete ad abbinare facilmente, sia ai jeans che ai pantaloni a vita alta e a sigaretta.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 vedremo altre offerte dell’Amazon Black Friday 2020, tra cui pigiami camicie da notte e molto altro. Continuate a leggere il post!