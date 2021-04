Un tripudio di colori, texture e finish per le palette ombretti primavera 2021. Ebbene sì, bellezze, come di consueto, con l’arrivo della primavera si affollano le novità per quanto riguarda il make up e molte, inutile dirlo, coinvolgono il nostro sguardo.

Il make up primavera/estate 2021 vedrà nuovamente gli occhi in primo piano e per valorizzarli non c’è niente di meglio delle ultime uscite firmate dalle migliori marche del settore, dal lusso a quelle economiche che ci regalano chicche low cost davvero imperdibili! Ci sono palette ombretti opachi e altre che puntano, invece, su ombretti glitterati e super luminosi. E, ancora, palette di ombretti neutri e naturali e altre all’insegna di colori pastello oppure vivaci e frizzanti!

Insomma, bellezze, non c’è che l’imbarazzo della scelta: con queste “alleate”, il trucco occhi primavera 2021 diventa un autentico capolavoro! Pronte a scoprire quali sono le migliori palette ombretti del momento? Via con il post!

DA DIOR A YSL, LE PALETTE OMBRETTI PRIMAVERA 2021 TOP DEL MOMENTO

Quando si parla di palette ombretti primavera 2021 di lusso non si può fare a meno di nominare Dior. Tra le nuove palette per questa stagione, spicca sicuramente questa palette da 3 colori dell’edizione limitata Pure Glow: un bagno di luce calda per lo sguardo!

Dior, Palette Occhi 3 Couleurs Tri(O)Blique Edizione Limitata Collezione Pure Glow. Prezzo: 57,90€ su sephora.it





I COLORI PASTELLO VANNO PER LA MAGGIORE TRA LE PALETTE OMBRETTI PRIMAVERA 2021

Tra le novità beauty 2021 make up più interessanti c’è anche questa palette di Yves Saint Laurent che è a tutti gli effetti un oggetto da collezione. Racchiusa in una lussuosa pochette, include 12 cialde dai diversi finish declinate in tenui colori pastello, in linea con le tendenze del momento.

Yves Saint Laurent, Colour Clutch Palette Spring Summer 2021. Prezzo: 99,90€ su sephora.it

In esclusiva da Sephora, a partire dal 6 maggio online e dal 10 maggio negli store, arriva Tarte! Tartelette Juicy Amazonian Clay Eyeshadow Palette è la palette ombretti Primavera 2021 più “succosa” che ci sia: include 20 tonalità rosate, bronzo e neutre declinate in diversi finish. Le shade, ricche di sostanze nutritive, sono realizzate con argilla amazzonica sostenibile.

Tarte, Tartelette Juicy Amazonian Clay Eyeshadow Palette. Prezzo: 49,50€ su sephora.it

Se siete alla ricerca di un’esplosione di colori date un’occhiata alla nuova Natasha Denona Circo Loco Palette, con tanti ombretti glitterati e opachi coloratissimi che ci consentono davvero di sbizzarrirci con il trucco occhi! Ha il suo costo, ma d’altronde sappiamo bene che il brand firma palette ombretti professionali e di altissima qualità.

Natasha Denona, Circo Loco Palette. Prezzo: 126,00€ su sephora.it

Volete provare qualcosa di più economico del brand? Tra le novità make up primavera 2021 c’è anche Natasha Denona Mini Love Palette, una “palettina” nei toni del rosa irresistibile.

Natasha Denona, Mini Love Palette. Prezzo: 25,00€ su sephora.it

Tanti colori bellissimi e vibranti anche per una delle ultime uscite di Illamasqua, Beyond Artistry Palette. Anche in questo caso il brand ci serve su un piatto d’argento la possibilità di divertirci dando vita a mille combinazioni cromatiche diverse!

Illamasqua, Beyond Artistry Palette. Prezzo: 42,95€ su lookfantastic.it

URBAN DECAY, TOO FACED E LE ALTRE PALETTE OMBRETTI PER LA PRIMAVERA DA NON PERDERE

Le palette Urban Decay sono forse le più amate in assoluto, per la scrivenza estrema dei loro ombretti e schemi colori sempre nuovi. L’ultima uscita è Urban Decay Naked Wild West, che prevede ombretti opachi nei toni del marrone ma anche tocchi shimmer di verde e oro.

Urban Decay, Naked Wild West. Prezzo: 43,50€ in offerta su sephora.it

In tema di marroni, Huda Beauty ha pensato di lanciare delle palette ombretti primavera 2021 interamente dedicate a queste tonalità. Si chiamano Huda Beauty Brown Obsessions e sono disponibili in diverse varianti.

Huda Beauty, Brown Obsessions Palette in Brown Chocolate. Prezzo: 30,90€ su sephora.it

Una delle palette ombretti primaverili più belle di quest’anno è, senza ombra di dubbio, Diego Dalla Palma Pretty Ballerina Eyeshadow Palette: elegante, raffinata ma non banale, semplicemente da provare.

Diego Dalla Palma, Pretty Ballerina Eyeshadow Palette. Prezzo: 39,90€ su diegodallapalma.com

Anche Too Faced ha pensato a delle nuove palette occhi: per voi ho scelto Too Faced That’s My Jam, una palette dai colori accesi, vivaci e gioiosi che fanno subito primavera.

Too Faced, That’s My Jam Palette di ombretti. Prezzo: 31,90€ su sephora.it

Bellezze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre palette ombretti primavera 2021 che vale davvero la pena provare: in particolare, vi indicherò le mie preferite economiche e super low cost!