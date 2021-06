Negli ultimi tempi si fa un gran parlare dell’olio di Monoi. Voi lo conoscete? È considerato un vero e proprio elisir di bellezza per prendersi cura adeguatamente di pelle e capelli. Puro o diluito con altri potenti ingredienti all’interno di numerosi cosmetici, in molte si chiedono: qual è l’olio di Monoi migliore?

Difficile stabilirlo a priori, perché tutto dipende da cosa si vuole, dalle proprie esigenze personali e dai benefici attesi.

In commercio ci sono diverse marche che propongono l’olio di Monoi, tra cui Yves Rocher, L’Erbolario, Bottega Verde e tanti altri. A questo punto non resta che scoprire qualcosa in più su questo “nuovo elemento” e scegliere qual è, tra i tanti prodotti, il migliore per prendersi cura di se stesse. Bene, bellezze, siete pronte? Allora via col post!

Credits: @tahitiansecretspf Via Instagram

COS’È L’OLIO DI MONOI, L’ELISIR CHE ARRIVA DA TAHITI

Ormai su molti cosmetici e in genere nel beauty world si sente sempre più spesso parlare di olio di Monoi. E a quanto pare sembra essere un portentoso ingrediente per prendersi cura della propria bellezza. Ma lo conosciamo davvero?

Credits: @kamaji_yr Via Instagram





Il Monoi, che in realtà si scrive Monoï, è un olio che si ottiene facendo macerare i fiori di tiaré in olio di cocco. I fiori di tiaré sono una “specialità” che arriva dalla Polinesia, da una sua isola, che è Tahiti. Ecco perché si parla di Monoi di Tahiti, il segreto di bellezza delle donne polinesiane.

Credits: Foto di Unsplash| Chelsea Audibert

Nel dettaglio i fiori di tiaré, che sono bianchi e abbastanza grandi e il loro profumo è a dir poco paradisiaco. Motivo per cui in commercio troverete anche diverse fragranze per la persona ed essenze per la casa a base di tiaré.

l’olio di monoi è il segreto di bellezza delle donne polinesiane

Ma torniamo al nostro olio di Monoi, che si può trovare anche in formato solido come burro vegetale, oltre che liquido. Le sue proprietà sono moltissime, in particolar modo elasticizzanti, idratanti ed emollienti. È infatti particolarmente indicato in estate e generalmente per chi ha la pelle secca.

È utile per ottenere una bella tintarella e per far durare l’abbronzatura a lungo ma non contiene filtri solari. Si prende cura dei capelli crespi e afro, secchi e fragili e con doppie punte, e li protegge da sole e salsedine evitando che si rovinino e perdano colore.

COME USARE L’OLIO DI MONOI SU PELLE E CAPELLI

Credits: @procosmet_italy Via Instagram

A questo punto non ci resta che scoprire come usare l’olio di Monoi su corpo e capelli per trarne tutti i benefici possibili.

Credits: @sophieelisebeauty Via Instagram

Sulla pelle è davvero portentoso, ecco perché vi consigliamo di metterlo tutte le volte che riuscite. Si può applicare sulla pelle umida dopo la doccia o direttamente nell’acqua della vasca da bagno o aggiungerlo alla propria crema corpo, per potenziarne i benefici.

Phytorelax Laboratories, Monoi De Tahiti Multi-Usage Dry Oil – 100 ml. Prezzo: 10,99€ su amazon.it

In caso di pelle secca e screpolature, applicatelo sulla zona perché l’olio di Monoi svolge una potente azione emolliente.

Helan, Monoi De Tahiti Olio Doposole Luminoso – 150 ml. Prezzo: 15,36€ su amazon.it

È ideale anche come doposole e c’è chi lo usa anche al mare come abbronzante, ma attenzione perché non ha SPF quindi rischiate di scottarvi!

3INA Makeup, The Oil Drops – Defence. Prezzo: 11,21€ applicando il codice LFCLIO su lookfantastic.it

È inoltre utile anche sulle unghie, come olio per cuticole, e per fare massaggi. È utilizzato anche come struccante, perché ricco di acidi grassi in grado di sciogliere il make up senza irritazioni o bruciori.

Credits: @anitagrant Via Instagram

L’olio di Monoi è un toccasana per i capelli, perché è idratante e districante. Per ottenere una chioma fluida e lucente il consiglio è quello di fare degli impacchi pre-shampoo. Si applica l’olio sui capelli, si lascia in posa per circa mezz’ora e poi si può procedere con il normale lavaggio.

Credits: @organic_straightening Via Instagram

In alternativa si può usare anche sui capelli umidi, dopo lo shampoo e in piccole dosi, come termo-protettore. Sui capelli asciutti inoltre se ne può mettere qualche goccia per profumarli e renderli più lucenti.

Klorane, Les Polysianes Monoi Morinda, 125ml. Prezzo: 16,50€ su amazon.it

È inoltre un vero salvavita al mare e in piscina, perché protegge la chioma da salsedine, sole e cloro.

Bellezze, non ho ancora finito! A pagina 2 continuerò a parlarvi di questo portentoso olio di Monoi e vi svelerò i prodotti migliori da acquistare al volo. Continuate a leggere il post!