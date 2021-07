Rinfrescanti, defaticanti e (a volte) anche dimagranti e anticellulite: le creme effetto ghiaccio per il corpo sono immancabili nel periodo estivo, specialmente se si risente di problemi come gambe gonfie e piedi stanchi.

Sono davvero tante le creme ad effetto ghiaccio tra cui poter scegliere, creme corpo – alle volte, a onor del vero, si tratta anche di gel effetto freddo e di spray – in grado di dare immediatamente sollievo dal caldo e dall’afa. C’è il gel freddo per la circolazione delle gambe e la crema effetto freddo per la cellulite, ma anche la crema corpo effetto ghiaccio che è un’autentica coccola post doccia e doposole.

Pronte a saperne di più? Scopriamo insieme le migliori creme effetto ghiaccio corpo del momento, tra novità ed evergreen. Si comincia: via con il post!

Credits: Foto di Unsplash | Lucrezia Carnelos

LE CREME AD EFFETTO GHIACCIO SONO VALIDE ALLEATE DI BELLEZZA (SPECIALMENTE IN ESTATE)

TikTok non ha “inventato” nulla di nuovo con lo Skin Icing, trend skincare balzato in cima alle ricerche negli scorsi mesi che prevede l’utilizzo del ghiaccio sul viso per una pelle più turgida e bella. Gli effetti benefici del freddo sono noti da anni e, non a caso, le creme effetto ghiaccio sono tra i prodotti più venduti in assoluto, specialmente in estate (è ovvio!).

Se la crema viso effetto ghiaccio non è stata ancora sdoganata del tutto – il freddo sul viso non piace a chiunque – la crema corpo effetto ghiaccio è invece una sorta di must have durante la stagione calda, in particolar modo se si risente di problemi come gambe e piedi stanchi, con gonfiore e pesantezza. Solitamente si tratta di prodotti a base di mentolo, aloe o altri estratti dall’azione rinfrescante e i benefici sono istantanei.

Credits: Foto di Unsplash | Ava Sol

Applicare un gel freddo per gambe pesanti e per la circolazione (quando questa è “in difficoltà”) può davvero fare la differenza. Allo stesso modo è possibile porre rimedio al problema dei piedi gonfi usando una buona crema effetto ghiaccio piedi e caviglie.

LE CREME EFFETTO GHIACCIO VANNO MASSAGGIATE SEMPRE DAL BASSO VERSO L’ALTO

Ma come si usano questi prodotti? L’ideale è massaggiare sempre la texture dal basso verso l’alto, in modo piuttosto energico. Il freddo migliora la circolazione e regala subito sollievo, inoltre – come vedremo più avanti nel post – esistono anche molte creme corpo effetto ghiaccio anticellulite o rassodanti, specifiche per queste criticità e comunque in grado di ritemprare la pelle dal caldo.

Attenzione: le creme ad effetto ghiaccio possono non essere adatte a una pelle molto sensibile o che si irrita facilmente. Fortunatamente, però, sono disponibili anche diversi trattamenti formulati per chi ha bisogno di maggiore delicatezza.

MIGLIORI CREME EFFETTO GHIACCIO RINFRESCANTI E DEFATICANTI PER GAMBE E PIEDI

Iniziamo da un gel defaticante gambe effetto freddo che è vendutissimo su Amazon. Si chiama AgilVen ed è perfetto per chi ha problemi di gambe gonfie e doloranti a causa di una cattiva circolazione.

Naturando, AgilVen. Prezzo: 10,20€ su amazon.it

Se preferite i prodotti in spray, più facili e veloci da applicare, vi consigliamo Bottega Verde Effetto Ice Spray Piedi e Gambe. Questo spray al mentolo è altamente rinfrescante ed è studiato per dare sollievo a gambe e piedi durante il periodo estivo.

Bottega Verde, Effetto Ice Spray Piedi e Gambe al Mentolo. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

Un ottimo gel corpo effetto freddo, da usare come doposole o come trattamento idratante dopo la doccia, è Verveine Sorbet Ice Body Gel L’Occitane. La sua texture leggera si assorbe in un attimo e la sensazione di freschezza della verbena è immediata ma al contempo delicata, perfetta anche per la pelle sensibile.

L’Occitane, Verveine Sorbet Ice Body Gel. Prezzo: 24,00€ su it.loccitane.com

Se amate i prodotti corpo bio, date un’occhiata al Gel Gambe Leggere Biofficina Toscana. Si tratta di una crema corpo effetto ghiaccio in gel defaticante, a base di eucalipto bio toscano, che rende le gambe più leggere e sgonfie.

Biofficina Toscana, Gel Gambe Leggere. Prezzo: 14,10€ su biofficinatoscana.com

Su Amazon vanta eccellenti recensioni anche Criogel Gambe Stanche Ischia Eau Thermale, a base di acqua termale di Ischia e con mentolo, escina, ippocastano e centella asiatica tra gli ingredienti. Questo prodotto è ottimo come defaticante e detossinante.

Ischia Eau Thermale, Criogel Gambe Stanche. Prezzo: 13,57€ su amazon.it

L’aloe vera ha mille benefici – e questo, ormai, è risaputo! – ed è ottima come doposole e con il caldo. Planter’s firma questo Gel Aloe Gambe Effetto Freddo ad azione praticamente immediata, rinfrescante ma anche idratante e nutriente.

Planter’s, Gel Aloe Gambe Effetto Freddo. Prezzo: 7,86€ su amazon.it

Concludiamo questa prima tranche delle migliori creme effetto ghiaccio con due prodotti pensati appositamente per piedi e gambe. Il primo è la Crema Gel Piedi&Gambe Leggera La Saponaria, con ottimi ingredienti naturali.

La Saponaria, Crema Gel Piedi&Gambe Leggera. Prezzo: 12,00€ su amazon.it

Il secondo è di Podovis, Gel Anti-Fatica Effetto Ice con aloe vera che rende la pelle liscia e vellutata e assicura sollievo immediato in caso di pesantezza e gonfiore.

Podovis, Gel Anti-Fatica Effetto Ice. Prezzo: 2,54€ su amazon.it

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre creme effetto ghiaccio corpo che abbiamo scelto per voi: in particolare, parleremo di prodotti che non sono solo rinfrescanti e defaticanti, ma anche anticellulite e snellenti!