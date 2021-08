Le città da visitare a settembre 2021 sono mete irresistibili dove poter godere di tour tra monumenti e bellezze architettoniche ma anche di tentazioni golose per il palato e, naturalmente, di tanto sano relax.

Se è nei vostri programmi concedervi qualche fuga dal tran tran di tutti i giorni, magari anche senza avere molto tempo a disposizione, quello che vi consigliamo è di optare per alcune delle mete TOP di settembre in Italia. Le città italiane, dal nord al sud della penisola, non deludono mai le aspettative e, molto spesso, le sottovalutiamo quando invece ci servono su un piatto d’argento l’occasione di trascorrere giornate indimenticabili.

11 città da visitare a settembre 2021 in Italia

Credits: @visit_alberobello, @igerspu, @medieval.italy Via Instagram

#1 MANTOVA

Mantova fa parte di quei borghi e città d’arte che non ci stancheremmo mai di visitare. Si trova in Lombardia, più precisamente sulle sponde del Mincio.

Credits: @cittadimantova Via Instagram





Una città suggestiva, che raccoglie l’eredità artistica e architettonica rinascimentale dei Gonzaga, a misura d’uomo, facile da visitare e percorrere per intero a piedi in un giorno. Il centro storico è ricco di monumenti, dal Castello di San Giorgio alle meraviglie di Piazza Sordello sino al monumentale Palazzo Ducale e al Duomo di Mantova.

Credits: @igers.mantova Via Instagram

Tra un buon bicchiere di Lambrusco mantovano e un piatto di tortelli di zucca, Mantova è senza ombra di dubbio una di quelle città italiane da visitare a settembre 2021 (e non solo).

#2 RAVENNA

Ci spostiamo in Emilia Romagna, più precisamente a Ravenna. Un’altra città dalla storia antichissima e ricca di opere d’arte, da incontrare a ogni passo. Basti pensare ai suoi coloratissimi mosaici, per cui è famosa in tutto il mondo: ne sono ornati tutti i più importanti edifici storici, dalla Basilica di San Vitale alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, sino al Mausoleo di Galla Placidia.

Credits: @igers_ravenna/ece.ozgurel Via Instagram

Se amate la letteratura, sappiate che nel centro storico di Ravenna si trova anche la Tomba di Dante Alighieri, un sepolcro neoclassico a lui interamente dedicato.

Credits: @igers_ravenna/pradellirmo Via Instagram

A Ravenna la buona cucina regna sovrana. Tra i piatti tipici i cappelletti al ragù, ma anche la piadina e il crescione se avete voglia di qualcosa di più smart.

#3 VERONA

Approdiamo, a questo punto, in Veneto. Tra le città da vedere a settembre 2021 più belle, in Italia ma non esageriamo nel dire addirittura in Europa, c’è sicuramente l’affascinante ed elegantissima Verona.

Credits: @igers_verona/robertopovero Via Instagram

Tra le cose da vedere segnaliamo la famosa Piazza Bra e la maestosa Arena di Verona. Non potete, inoltre, esimervi dal fare tappa presso la celeberrima casa di Giulietta, dove visse la Giulietta che ha ispirato Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

Credits: @medieval.italy Via Instagram

Poco distante troverete Piazza delle Erbe, la più antica di Verona sita proprio sopra all’area del Foro Romano. Trovandovi in Veneto, non dimenticatevi di concedervi un aperitivo e di brindare con un ottimo Spritz.

#4 URBINO

Il nostro viaggio tra le città da visitare a settembre 2021 continua nelle Marche, più precisamente a Urbino. In provincia di Pesaro e Urbino, la città ducale che ha dato i natali al grande artista Raffaello è stata culla del Rinascimento italiano ed è ancora oggi uno dei centri storici e artistici più rinomati del nostro paese.

Credits: @igerspu/pasmar86 Via Instagram

Il Palazzo Ducale di Urbino è perfettamente conservato e sorge proprio nel centro della città. Tra le sue stradine lastricate di sanpietrini, Urbino custodisce tante meraviglie.

Credits: @stefuste Via Instagram

Vi consigliamo di visitare la casa di Raffaello, dove l’artista trascorse la sua infanzia, e l’Orto Botanico della città, tra i luoghi più interessanti e suggestivi. Non tralasciate una capatina alla Fortezza o Rocca Albornoz, da cui godere di una vista mozzafiato sulla città magari degustando un’ottima Casciotta DOP, formaggio per cui Urbino è famosissima.

#5 SIENA

Facciamo tappa in Toscana e, più precisamente, approdiamo a Siena. A settembre, con l’aria che si fa più frizzante, una sosta in questa splendida città tra le colline è doverosa. Visitate il Duomo di Siena e concedetevi una tappa a Piazza del Campo, la piazza principale della città.

Credits: @ig.siena/fabri_n Via Instagram

Dalla particolarissima forma a conchiglia, è sede del Palio di Siena e raccoglie moltissimi turisti ogni anno.

Credits: @ig.siena/benedettabuci97 Via Instagram

Nei pressi di Siena si trova anche l’antico borgo di San Gimignano, dove poter sorseggiare dell’ottimo vino rosso toscano.

#6 VITERBO

Roma è la Capitale ed è l’emblema del Lazio, ma tra le città da visitare a settembre 2021 vogliamo suggerirvi Viterbo. In particolare, in data 4 settembre, in questa città si festeggia Santa Rosa.

Credits: @igersviterbo/juhim Via Instagram

La sera precedente, quella del 3 settembre, potrete ammirare per le vie del centro una torre alta circa 30 metri (per oltre 50 quintali di peso!) illuminata da tantissime fiammelle e portata a spalle da più di 100 uomini: si tratta della Macchina dedicata a Santa Rosa, che percorre l’intero centro storico.

VITERBO SOTTERRANEA: UN LUOGO RICCO DI FASCINO E DI STORIA

Vi suggeriamo anche di fare visita al Palazzo dei Papi e al quartiere medievale di San Pellegrino. Suggestivo anche il percorso proposto nella Viterbo Sotterranea. Il tour nei sotterranei della città, solitamente, si conclude con una degustazione di ottimi prodotti tipici della Tuscia, tra olio, vino e salumi.

