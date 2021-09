PERCHÉ I PEPTIDI VENGONO USATI NELLE CREME? I PEPTIDI FUNZIONANO DAVVERO CONTRO LE RUGHE?

I peptidi sono sostanze composte da amminoacidi i quali, come sappiamo, se uniti tra loro compongono le proteine. I peptidi nello specifico, però, sono composti da meno amminoacidi rispetto alle proteine: questo li rende più facilmente assorbibili dal corpo. La principale proprietà dei peptidi è quella di migliorare la sintesi delle sostanze cui si legano: se per esempio incontrano una cellula deputata alla produzione di collagene, la stimoleranno a produrne ancora di più. È per questo che i peptidi nelle creme anti-age vengono usati sempre più spesso. Che effetto ha una skincare ai peptidi? Generalmente se si usano prodotti a base di queste sostanze si noterà una pelle più luminosa, distesa e tonica. Ogni peptide però ha una sua funzione, in base alla sequenza di amminoacidi che contiene. Così come i prodotti al retinolo, anche le creme con peptidi puntano a migliorare la compattezza della pelle. A questo proposito, spesso vengono paragonati al botox per l’effetto rimpolpato che permettono di ottenere. Se vi state chiedendo quali sono i peptidi, sappiate che è davvero difficile fare un elenco esaustivo: all’interno dell’INCI possono essere indicati in diversi modi, ma generalmente cercate sempre la dicitura “peptide” per averne la certezza. E ovviamente, fidatevi del produttore di creme per conoscere la funzione specifica del peptide presente nella formula!

I peptidi sono sostanze di sintesi che, insieme al retinolo e all’acido ialuronico per esempio, sono famose perché hanno un effetto anti-età importante. Oggi sono sempre più le creme ai peptidi, ma non solo: anche i sieri viso iniziano ad abbracciarli nelle loro formulazioni, diventando potenti alleati di bellezza e giovinezza.

Ragazze, se l’argomento vi intriga e state cercando un’alternativa ai classici prodotti anti-age venite nel post con noi perché scopriremo tutto quello che c’è da sapere sui peptidi: come funzionano, quali sono e in che prodotti trovarli.

COSA E QUALI SONO I PEPTIDI NEL DETTAGLIO E CHE FUNZIONE HANNO

Come dicevamo poco su, ragazze, i peptidi sono sostanze di sintesi che sono composte da sequenze di amminoacidi. In base alla sequenza che li compone trasmettono un certo messaggio alle cellule del corpo con cui vengono a contatto: nel caso della mondo della bellezza, quindi, con le cellule epiteliali presenti sulla cute.

I peptidi con funzione antiossidante sono i più usati, perché mimano la funzione del collagene e stimolano le cellule ricettrici a produrne di più.

I PEPTIDI SONO LA NUOVA FRONTIERA SKINCARE PELLE MATURA

È questo il motivo principale per cui oggi si trovano molti sieri viso o creme ai peptidi: questi prodotti per la skincare della pelle matura funzionano meglio soprattutto se vengono stratificati e quindi usati in una routine a 360°. Non esistono però solo i peptidi antiossidanti; per esempio alcune di queste sostanze stimolano la produzione di melanina migliorando la grana della pelle e riducendo le macchie superficiali.

Alcuni peptidi poi sono studiati per mitigare le contrazioni muscolari. Riuscite a immaginare quindi, perché queste sostanze vengano chiamate a “sostituire” il classico botox? Inibendo alcune (ovviamente non tutte!) comunicazioni tra nervi e muscoli, aiutano a dare l’impressione di un viso più fermo, compatto e sodo.

Come suggerivamo, ragazze, per sapere se la crema che usate contiene peptidi basterà controllare se nell’INCI sono presenti diciture che finiscono per l’appunto con –peptide. Generalmente però i produttori indicano sempre la loro presenza nelle formule!

A CHI SONO ADATTI I PEPTIDI, E QUANDO INIZIARE A USARLI?

Queste sostanze sono molto potenti, quindi sono particolarmente consigliate alle donne mature ma non esistono controindicazioni a usare le creme ai peptidi anche prima!

L’uso dei prodotti a base di peptidi viene suggerito a partire dai 35 anni d’età se i tessuti iniziano a rilassarsi e iniziamo a vedere i primi segni di espressione come zampe di gallina o rughette.

Meglio però essere obiettive e capire se abbiamo una reale necessità di creme ai peptidi: generalmente i 40-45 anni sono un ottimo punto di partenza per passare ai prodotti iper performanti a base di queste sostanze.

A oggi la tecnologia sta facendo passi da gigante nella formulazione di sieri e creme ai peptidi: si tratta di prodotti di cosmesi evoluta che consentono un approccio mirato.

