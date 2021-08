Dopo il mare le creme antietà autunno 2021 puntano a ridare idratazione, luminosità e compattezza alle pelli che iniziano a cedere e a mostrare i primi segni del tempo.

In previsione della stagione fredda, è importante scegliere una crema antirughe per l’autunno, prediligendo prodotti nutrienti che possano restituire elasticità alla cute, messa a dura prova da da sole, salsedine e vento. Nonostante l’uso della protezione solare, è normale che la pelle del viso dopo le vacanze sia un po’ “provata”: il segreto è scegliere prodotti con un mix di ingredienti studiato per rimpolpare la cute, dandoci una mano contro rughette e segni di espressione che, dopo il mare, potrebbero essere più evidenti.

Non miracoli, ovviamente, ma un concreto aiuto contro il tempo che passa per apprezzare ancora di più la nostra pelle: scopriamo le migliori creme antietà autunno 2021 tra novità e bestseller per tutte le tasche tra creme da profumeria, da farmacia ed economiche.

DA LA MER A INNISFREE, LE MIGLIORI CREME ANTIRUGHE AUTUNNO 2021

Gli ingredienti chiave tra le creme antietà per l’autunno per dare vigore e tono alla pelle disidratata dal mare e dagli agenti esterni estivi sono retinolo, collagene e acido ialuronico. Oggi, però, la scienza cosmetica ha fatto passi da gigante e offre tantissime alternative altrettanto valide ed efficaci.

Contiene il 99,7% di ingredienti di origine naturale la crema di Comfort Zone, Sacred Nature Hydra Cream.

Comfort Zone, Sacred Nature Hydra Cream. Prezzo consigliato: 72€ presso i rivenditori autorizzati





Rinforza la barriera cutanea e grazie al contenuto di Scientific Garden Extract a base di ingredienti antiossidanti biofermentati e gemme di cedro di origine giapponese assicura la protezione dai danni dei radicali liberi.

Liz Earle, Superskin Alt-Retinol Skin Paste. Prezzo: 42,95€ su lookfantastic.it

Il trattamento notte di Liz Earle è arricchito da estratto di Bidens Pilosa che ha la stessa funzione del retinolo: un’opzione botanica completamente naturale. Questa pasta densa a nutriente viene applicata prima di andare a letto e promette un risveglio con pelle liscia, idratata e segni di espressione appianati.

PER L’AUTUNNO SCEGLIAMO CREME RIDENSIFICANTI

Oltre a trattamenti e ginnastica per rassodare il viso, anche le creme antietà autunnali pensate per il rientro dal mare possono dare una mano, ancora meglio se applicate con un massaggio studiato o il rullo di giada. Per un trattamento d’urto, le pelli più provate dalle vacanze possono pensare di provare anche un kit antietà come questo di Shiseido.

Shiseido, Power Lifting Program. Prezzo: 123€ per l’intero kit su sephora.it

Contiene il full-size del siero Ultimune Power Infusing Concentrate arricchito da estratti del fungo fungo Reishi e da radice di Iris che migliorano la tonicità della cute proteggendola dagli agenti esterni. Completano il kit la crema contorno occhi, crema viso e crema notte della linea Vital Perfection.

Perricone MD, Rejuvenating Moisturiser. Prezzo: da 66,95€ a 50,45€ su lookfantastic.it

Contiene uno tra gli antiossidanti top la crema idratante antietà per l’autunno di Perricone MD, ovvero l’Acyl-Glutathione composto da ben 3 amminoacidi preziosi per l’elasticità della pelle. Il mix comprende anche vitamina F ideale per schermare la pelle dalle aggressioni esterne.

La Mer, L’Emulsion Infusion Idratante. Prezzo: da 110€ su sephora.it

Sicuramente questa crema antietà da profumeria non è tra le più economiche sul mercato, ma si dice che sia tra le migliori per le pelli dai 40 ai 50 anni. Leggera e fresca, quest’emulsione idratante aiuta la pelle post-mare a stabilizzare l’idratazione e a ridurre i segni di arrossamento e stress.

InnisFree, Gel-Crema All’Orchidea. Prezzo: 30€ su sephora.it

Chi tende a ungersi durante la giornata dovrebbe scegliere una crema viso antietà per pelli grasse, ce lo diceva anche la nostra Clio, ragazze! Meglio quindi propendere per una consistenza impalpabile in gel, come quella della crema gel antietà all’orchidea di InnisFree. Contiene orchidea ed estratto di fagiolo di Jeju, un derivato dell’acido ialuronico. Migliora elasticità e protezione contro i fattori ambientali.

ANTIETÀ PER L’AUTUNNO, LE CREME DA FARMACIA: DA VICHY A FILORGA

Se siete solite usare creme antietà da farmacia, sappiate che anche quest’anno ci sono diverse opzioni tra cui scegliere per rimpolpare la pelle post-mare segnata da rughe e segni di espressione marcati.

Vichy, Liftactiv Supreme. Prezzo: da 39,28€ a 25,55€ con il codice CiaoClio su farmacosmo.it

Ideale per la pelle normale e mista, la crema Lifactiv Supreme di Vichy aiuta a lenire particolarmente le rughe profonde e la perdita di tono e compattezza, donando un immediato effetto lifting che dura fino a sera.

Avène, crema giorno antietà DermAbsolu. Prezzo: da 45,99€ a 29,71€ con il codice CiaoClio su farmacosmo.it

Perfetta se il problema che volete combattere dopo le vacanze è un generico “cedimento” dei tessuti che sembrano come svuotati. La crema antietà autunno di Avène ha un effetto ridensificante, nutriente e anche lenitivo grazie al contenuto della preziosa acqua termale.

Filorga, Global Repair Cream. Prezzo: da 110€ a 78,47€ con il codice CiaoClio su farmacosmo.it

A detta di chi l’ha provata questa di Filorga è una delle migliori creme antietà per l’autunno, da considerare se vogliamo riparare intensamente la pelle che ha subito danni dopo un’estate calda e afosa come questa. Il mix di ingredienti è specifico per la pelle devitalizzata e ha un effetto visibile e intenso.

Euphidra, Crema Lifting Antirughe 10000 ppm. Prezzo: da 78€ a 45,24€ su shop-farmacia.it

Contiene acido ialuronico ad altissima concentrazione che riduce visibilmente le rughe già dalla prima applicazione. Il mix di attivi rende la crema Euphidra ideale per chi ha segni di espressione, pelle secca e tendente all’arrossamento.

