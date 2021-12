Per questo ultimo mese dell’anno vi regalo una gioia ☺ da giovedì 16 dicembre 2021 il Natale si colora di rosa con l’apertura del ClioPopUp di Bari, situato in via Abate Giacinto Gimma, 57. Tra foto, video, anticipazioni disseminate qua e là (e, per i più attenti, grandi spoiler), sono davvero felicissima e orgogliosa di annunciarvi la prossima apertura nel meraviglioso capoluogo pugliese.

Una vera e propria notizia bomba (o bombetta se preferite!) per tutti voi, ragazze e ragazzi! Il ClioPopUp di Bari è unico nel suo genere, vi do un indizio: “Signoraaaa, i limoniiiii, signoraaaah!!!”: tra le bancarelle (sì, avete letto bene) avrete infatti finalmente la possibilità di scoprire e di acquistare tutti i prodotti della linea ClioMakeUp, dagli iconici best seller alle ultime uscite, come le magnifiche matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW, in tutte le sei colorazioni. Potrete, inoltre, farvi guidare dall’esperto Team ClioPopUp nella scelta della shade perfetta per il vostro incarnato del Fondotinta OhMyLove, tra le 30 tonalità inclusive che fanno parte della linea, da abbinare alla vostra nuance ideale del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove, disponibile in una shade range composta da 30 colorazioni trasversali e versatili. Da comprare a mazzi!

Al ClioPopUp di Bari vi aspettano anche tutti i prodotti della linea ClioMakeUp SKIN, come il balsamo detergente e struccante SuperStrucco da usare in combo con la mousse viso detergente e struccante WonderMousse per una doppia detersione efficace, profonda e, allo stesso tempo, delicata. E poi cassette colme di Paciocchi e della Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove, must have assoluto di questo periodo in cui le labbra sono spesso secche e screpolate.

Nel post vi racconterò tutto sull’apertura di dicembre 2021 del ClioPopUp di Bari, con tanti dettagli e informazioni sugli orari di apertura, sulla location e sui prodotti ClioMakeUp che troverete in store. Vi spiegherò anche le indicazioni sulle norme igienico-sanitarie da seguire per un’esperienza tranquilla e safe per tutti. Siete pronti? Allora via con il post, iniziamo!

IL CLIOPOPUP DI BARI APRE LE PORTE OGGI, GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 15.00

Con questa apertura voglio simbolicamente conciliare due opposti, che però secondo me sono solo apparentemente in contrasto, piuttosto complementari: una realtà 100% digital come ClioMakeUp con il negozio fisico per eccellenza: la bottega! E quale luogo migliore per farlo se non Bari, città famosa per la sua anima commerciale, per i suoi mercati rionali, per la tradizione agroalimentare e la cultura del territorio? Questa natura semplice, dinamica, accessibile, ha ispirato il format del mio nuovo negozio: una bottega locale rivisitata in chiave pop che comunica tradizione e prossimità. Un ritorno alle origini, anche per ClioMakeUp, che aveva inaugurato il primo store allestendo una “gelateria artigianale” tutta dedicata al make up a Milano, nel dicembre 2017. Ve la ricordate?

La road map dei ClioPopUp 2021 ha toccato l’Italia in lungo e in largo, per arrivare proprio a Bari, una delle città più richieste da sempre. Il ClioPopUp di Bari apre oggi, giovedì 16 dicembre 2021 in via Abate Giacinto Gimma, 57, a pochi passi da uno dei lungomari più belli di tutta la Penisola. Io sono innamorata della Puglia, delle sue spiagge, del suo mare, degli ulivi secolari e dei trulli e di tutte le tradizioni legate alla storia, alla cultura, all’arte e anche al buonissimo cibo di questa splendida regione.





Lo store sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.30: per rimanere sempre aggiornati su tutti i dettagli, sui giorni di apertura e sugli orari, visitate il sito cliopopup.com, il canale preferenziale in cui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per la vostra visita.

TUTTE LE NORME IGIENICO-SANITARIE DA RISPETTARE PER UN ’ ESPERIENZA PIACEVOLE, TRANQUILLA E SAFE

La visita al ClioPopUp di Bari deve essere tranquilla, piacevole e sicura per tutti: per questo abbiamo bisogno della vostra preziosa collaborazione nel rispettare alcune semplici e fondamentali norme igienico-sanitarie.

All ’ interno del ClioPopUp di Bari possono entrare solo due persone alla volta: la vostra pazienza sarà ripagata da una consulenza personalizzata e dedicata;

È obbligatorio indossare la mascherina nel modo corretto, coprendo naso e bocca, e senza mai rimuoverla nel rispetto della normativa vigente;

NON è consentito entrare nello store senza la mascherina;

NON è possibile accedere al negozio con sintomi influenzali o con una temperatura superiore ai 37,5°C, oppure se un familiare, o un convivente, presenta i suddetti sintomi;

Come ci ricorda Grace: WASH MANINE! È OBBLIGATORIO sanificare le mani prima di accedere allo store tramite l ’ apposito gel igienizzante a vostra disposizione;

Il Team ClioPopUp è a vostra completa disposizione per guidarvi nella scelta, provando per voi i prodotti e supportandovi nella vostra esperienza di acquisto;

Per rispettare la giusta distanza di sicurezza seguite i bollini presenti sul pavimento.

DALLE ULTIME NOVITÀ AGLI AMATISSIMI BEST SELLER: AL CLIOPOPUP DI BARI TROVERETE TUTTI I PRODOTTI CLIOMAKEUP

All’interno del ClioPopUp di Bari troverete tutti i prodotti della linea ClioMakeUp, dalle ultimissime uscite, ai prodotti best seller diventati dei veri e propri must have indispensabili. Ad accogliervi ci sarà sempre il preparatissimo Team ClioPopUp pronto ad accompagnarvi in un nuovo ed entusiasmante makeup-trip!

Venite a scoprire l’ultima novità di casa ClioMakeUp, le matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW, disponibili in sei colorazioni super versatili: Blondie, Light Brown, Classic Brown, Dark Brown, Ebony e Light Red. La formula Vegan è long lasting, waterproof, a prova di sbavature, easy to apply&blend, ovvero facilissima da applicare e da sfumare. La mina sottile e resistente consente una stesura veloce e precisa, dal tratto omogeneo, pieno e super sottile, da sfumare con l’apposito scovolino, pratico e funzionale, che si trova dal lato opposto rispetto alla mina. Con le matite ALLDAYLOVE BROW sarete sempre sicuri di ottenere sopracciglia naturali e curate.

ClioMakeUp, Matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW. Prezzo: 12,50€ cadauna su cliomakeupshop.com

Approfittate dell’esperienza in store e del Team ClioPopUp che sarà ben lieto di guidarvi nella scelta della vostra shade ideale, tra le 30 tonalità disponibili, del Fondotinta OhMyLove, da abbinare con la vostra tonalità perfetta del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove, disponibile in 30 shade inclusive e trasversali. Il Fondotinta OhMyLove e il Correttore OhMyLove sono diventati la mia combo preferita per perfezionare la pelle del viso senza segnarla e senza creare macchie e per minimizzare imperfezioni e discromie, regalandomi una base viso impeccabile, a lunga tenuta, naturalmente radiosa e uno sguardo rilassato, disteso e luminoso.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

Divertitevi anche a scoprire tutti i colori di un’altra amatissima new entry della linea ClioMakeUp, gli ombretti liquidi mat a lunga tenuta SweetieLove Liquid, delle vere chicche sfiziose, eleganti e versatili. Gli SweetieLove Liquid Meringa, Cornetto, Bon Bon Ton, Croccante e Cherry Choc sono uno più bello dell’altro, tutti facilissimi da utilizzare per realizzare makeup on-the-go semplici, ma d’effetto.

ClioMakeUp, Ombretti Liquido Mat a lunga durata SweetieLove Liquid. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Vi consiglio di abbinare gli SweetieLove Liquid con gli iconici ombretti cremosi SweetieLove, in tutte le luminose shade iridescenti, glamour e dal finish finemente metallizzato. Come le caramelle, uno SweetieLove tira l’altro: vi garantisco che, una volta provati, non potrete più farne a meno.

Gli SweetieLove Liquid e gli SweetieLove cremosi sono anche favolosi da utilizzare in combinazione con le palette FirstLove e BeautyLove, per realizzare makeup occhi colorati e a lunga tenuta per le feste (e non solo naturalmente!). Per completare il trucco occhi non possono mancare anche altri best seller amatissimi, come il mascara Vegan DarkLove, l’eyeliner Vegan DeepLove dal tratto intenso ed extra dark e le matite occhi temperabili a lunga tenuta AllDayLove!

ClioMakeUp, Eyeliner DeepLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Passando alle labbra, non avrete che l’imbarazzo della scelta per voi, o anche come regalo di Natale, tra tutte le colorazioni dei rossetti cremosi CreamyLove, dei rossetti liquidi LiquidLove e dei balsami labbra Lip Balm&Glam CoccoLove, super idratanti e favolosi in questo periodo in cui le labbra risentono spesso del freddo.

E per completare la base, non vi resta che scegliere la vostra o le vostre tonalità preferite dei blush CuteLove, dalla texture vellutata e fondente per gote INSTA CUTE! In vista delle festività, ma anche per tutto il resto dell’anno, non può mancare anche la giusta dose glowy da regalarvi con gli illuminanti in polvere dal finish impalpabile CosmicLove, per un effetto full-on-glow a lunghissima tenuta!

ClioMakeUp, Blush in polvere 99% Angel CuteLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

AL CLIOPOPUP DI BARI VI ASPETTANO ANCHE TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA CLIOMAKEUP SKIN

Skincare-addicted non mi sono certamente dimenticata di voi! Al ClioPopUp di Bari, infatti, troverete disponibili tutti i prodotti della linea ClioMakeUp SKIN, a partire dagli amatissimi Paciocchi che vanno sempre a ruba sul ClioMakeUpShop! Niente di cui stupirsi perché gli eye patch Paciocchi in tessuto non tessuto sono una vera coccola rigenerante per la zona del contorno occhi: io amo usarli come trattamento d’urto prima di un evento importante o come HOME SPA rilassante per avere uno sguardo subito disteso, luminoso, levigato, idratato e rimpolpato.

ClioMakeUp, Maschera occhi rigenerante Paciocchi. Prezzo: 6,50€ su cliomakeupshop.com

Per un effetto deep cleaning rapido e delicato, vi consiglio di provare la mia combo preferita per una doppia detersione davvero efficace: il balsamo detergente e struccante SuperStrucco e la mousse viso detergente e struccante WonderMousse. Potete utilizzarli insieme o da soli, come preferite, sicuri di ottenere sempre una pelle del viso completamente struccata, detersa, idratata, luminosa, omogenea e distesa.

ClioMakeUp, Balsamo detergente e struccante SuperStrucco. Prezzo: 24,50€ su cliomakeupshop.com

In questi mesi particolarmente freddi, in cui intemperie, vento e gelo sono all’ordine del giorno, la Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove può essere la vostra salvezza. Applicatene uno strato generoso sulle labbra tutte le sere prima di andare a letto e al mattino vi sveglierete con labbra morbidissime, rimpolpate e levigate.

ClioMakeUp, Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Ragazze e ragazzi, per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news e per avere le informazioni necessarie per la vostra visita al ClioPopUp di Bari, visitate il sito cliopopup.com.

Ragazze e ragazzi, spero che l’apertura di dicembre 2021 del ClioPopUp di Bari vi abbia reso entusiasti quanto lo sono io! Prima di salutarvi e di lasciarvi la parola, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo ClioMakeUp. Ora tocca a voi: quanti avevano indovinato la location dell’ultimo ClioPopUp dell’anno? Chi ha intenzione di visitarlo? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!