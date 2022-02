La festa in maschera più apprezzata dai piccoli si avvicina: vediamo cosa fare a Carnevale 2022 con i bambini, in modo da far trascorrere loro delle giornate felici e serene!

Intanto iniziamo ricordando la date di Carnevale 2022: quando sarà Carnevale quest’anno, ragazze? Manca davvero poco: tutto inizierà ufficialmente il 13 febbraio e proseguirà con il giovedì grasso 24 febbraio. La domenica di Carnevale sarà il 27 febbraio e il termine delle feste sarà il martedì grasso 1 marzo. Le settimane dedicate al festeggiamento di Carnevale 2022 sono un ottimo spunto per organizzare attività, gite e non solo con i nostri bambini: per renderli felici potremmo infatti mascherarci e organizzare una caccia al tesoro con gli amichetti, trascorrere un weekend fuori porta oppure partecipare a uno dei tanti eventi Carnevale 2022, come per esempio il celeberrimo Carnevale di Venezia.

Insomma, ragazze, non abbiamo tantissimo tempo per organizzare il Carnevale 2022 con i bambini: ci vediamo qui sotto nel post con le migliori idee!

#1 ORGANIZZARE UNA FESTA IN MASCHERA (IN SICUREZZA) E TRUCCARE I BAMBINI

Ragazze, quest’anno le regole anti-Covid sono ancora piuttosto stringenti e, per essere certe di organizzare una festa di Carnevale sicura ma molto divertente, possiamo suggerirvi di noleggiare una stanza in un centro ricreativo per poter organizzare una festa in maschera per i piccini!

Potreste anche pensare di dividere le spese con le altre mamme della classe, in modo da risparmiare qualche soldino e far sì che gli amichetti stiano tutti insieme in una struttura che rispetta tutte le normative vigenti! Potreste anche mettervi d’accordo per scegliere vestiti di Carnevale per bambini a tema simile.

In questo contesto potreste anche prenotare un servizio di truccabimbi Carnevale oppure organizzarlo voi stesse: l’occorrente, oltre a una buona manualità, sono trucchi atossici e studiati appositamente per la pelle delicata dei bambini.

Siamo certe che i piccoli si divertiranno un mondo a trasformarsi ma non è tutto: tra le cose da fare a Carnevale 2022 con i bambini durante una festa mascherata c’è anche una bella caccia al tesoro, magari a tema “carnevalesco”!

Online sono disponibili tantissime idee proprio pensate per il gioco di caccia al tesoro di Carnevale con indovinelli, mappe e immagini accattivanti per i più piccoli.

#2 CUCINARE UNA RICETTA DI CARNEVALE CON I BAMBINI, PER TRASCORRERE POMERIGGI CON LE MANI IN PASTA

Si sa che i piccoli adorano cimentarsi con la cucina, quindi un modo per trascorrere il Carnevale 2022 con i bambini divertendosi è proprio quello di proporre loro una ricetta di dolce di Carnevale.

Una delle ricette più semplici per Carnevale sono le frittelle, chiamate in modo diverso un po’ in tutta Italia: per qualcuno sono le castagnole, altri le chiamano brighelle (e sono ripiene di golosa crema).

CUCINARE PER CARNEVALE 2022 È UN’ATTIVITÀ CHE DIVERTE MOLTO I BAMBINI

Se non volete friggere per la sicurezza dei piccoli di casa, non temete perché vengono benissimo anche in forno. Un’altra idea per fare qualcosa di diverso a Carnevale con i bambini è pensare di proporre una ricetta diversa per ogni data “chiave” del calendario di queste festività.

In questo modo proverete un po’ tutti i dolci di Carnevale: chiacchiere, frittelle, fravioli siciliani, culingionis de mendula sardi, struffoli, ce n’è davvero per tutti i gusti! E in questo modo amplierete i festeggiamenti, che dureranno quasi un mese.

Ragazze, non abbiamo certamente terminato: ci vediamo a pagina 2 per scoprire altre idee per sapere cosa fare a Carnevale 2022 con i bambini come un viaggio o partecipare ai festeggiamenti nelle città più famose.