È POSSIBILE FARE REGALI DI NATALE ECONOMICI MA BELLI? QUALI SONO LE MIGLIORI IDEE?

Se non avete un grande budget a disposizione, i regali di Natale 2022 low cost saranno proprio quello che fa per voi: farete bella figura, senza spendere un capitale! C’è chi adora spendere grandi cifre per i propri regali di Natale ad amici e famigliari, ma non tutti hanno la stessa possibilità o desiderio: spendere meno non significa regalare presenti non all’altezza della situazione, anzi! Soprattutto nel periodo delle festività , tra l’altro, sono moltissimi i brand che propongono idee regali di Natale low cost che non superano spesso i 20€, sia nel mondo dei regali di Natale beauty che non. Vi avevamo già parlato dei migliori regali di Natale per bambini 2022 da far trovare sotto l’albero quest’anno, quindi se cercate nello specifico un dono per loro vi consigliamo di leggere il post che vi linkiamo qui su. In generale, comunque, non disperate perché nei negozi e online sono tante le opzioni di regali di Natale economici che, però, ci faranno fare un figurone, sempre rispettando i gusti del destinatario.

Credits: Foto di Unsplash | Nathan LemonÂ

La frenesia degli acquisti di regali natalizi sta prendendo sempre più piede, complice anche il conto alla rovescia che inizierà dal 1 dicembre! Ragazze, l’importante è non farsi prendere dal panico anche se abbiamo un budget basso: in questo post abbiamo deciso di racchiudere i nostri consigli per gli acquisti beauty ma non solo, con le migliori idee di regali di Natale low cost, doni economici natalizi che però accontenteranno chi li riceve e, soprattutto, non ci faranno sentire in colpa per aver speso poco. Ci vediamo qui sotto per parlarne insieme!

REGALI DI NATALE ECONOMICI BEAUTY, QUALCHE IDEA PER FARE BELLA FIGURA CON IL MAKE-UP

Se state facendo un dono alla migliore amica o a una persona che sapete essere beauty lover come noi, ragazze, allora con il make-up non sbagliate di certo! Non sempre, però, si ha a disposizione un grande budget, quindi se cercate un regalo di Natale 2022 low cost e che stia sotto i 30 euro (ma si trova molto anche a meno!), che fare?

Natasha Denona, Baby Gold palette. Prezzo: 13,87€ in offerta su sephora.it*





Prima di tutto non disperate, perché avete diverse opzioni: prima di tutto, potete scegliere di optare per una mini size del prodotto scelto, invece della full size.

Benefit Cosmetics, Kit Natale Viaggio Occhi Mascara & Eyeliner. Prezzo: 14,17€ in offerta su sephora.it*

Altrimenti, ricordate che si tratta comunque di un budget di tutto rispetto e che, se non punterete a delle maxi palette o ai prodotti più cari dei vari brand, sarà assolutamente possibile trovare un regalo natalizio make-up economico per accontentare le vostre persone del cuore!

Rare Beauty, Kind Words Mini Matte. Prezzo: 19,12€ su sephora.it*

ANCHE NEL MONDO BEAUTY CI SONO TANTE IDEE REGALO ECONOMICHE PER NATALE

Il nostro consiglio è quello di puntare ai cofanetti natalizi di make-up, che sono spesso anche stupendi da vedere, con confezioni pensate appositamente per l’occasione. Diversamente, potete comporre il vostro personale regalo di Natale low cost beauty, spulciando tra i marchi economici di trucchi e mixando varie referenze. A voi la scelta!

By Beauty Bay, Your Nude Face Set. Prezzo: 29,15€ su beautybay.com

Real Techniques, Mini Mistleglow Brush Set. Prezzo: da 17,45€ a 10,18€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

SKINCARE A BASSO COSTO: ECCO COSA COMPRARE A NATALE 2022 DI LOW COST

La skincare non è sempre costosa, ragazze, e infatti i brand che si occupano di cura della pelle hanno pensato anche ai nostri regali di Natale 2022 economici, creando kit low cost che possono adattarsi alle tasche di tutte noi.

LaNeige, Midnight Minis Cofanetto Di Trattamenti Per Le Labbra. Prezzo: 12,37€ in offerta su sephora.it*

Per non sbagliare, scegliete prodotti universali, come quelli idratanti che vanno generalmente bene per tutte le pelli soprattutto in inverno.

Dr. Jart+, Cicapair Soothing Magic Set. Prezzo: 14,92€ in offerta su sephora.it*

Kiehl’s, Booster Idratazione Lenitiva set mini taglie. Prezzo: 10,50€ in offerta su kiehls.it

Se conoscete, invece, la tipologia di cute della persona che riceverà il presente natalizio, potete andare sul sicuro e scegliere un prodotto specifico per rimanere nel budget, se non volete spendere più di 30 euro. Ricordate che sieri, detergenti e creme viso sono sempre ben accetti e soprattutto utilissimi per chiunque!

Frank Body, The Multi Maskers Kit. Prezzo: da 17,45€ a 12,41€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Non scordatevi, poi delle referenze per la cura del corpo: creme, burri e oli, così come docciaschiuma profumati sono regali di Natale economici gettonatissimi ma davvero apprezzati.

Sol de Janeiro, Bom Dia Bright™ Jet Set. Prezzo: 17,25€ in offerta su sephora.it*

So Eco, Bath Exfoliating set. Prezzo: da 23,45€ a 12,41€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

*Fino al 31/12/2022 spendendo più di 49€ sul sito sephora.it è possibile ricevere il 20% di sconto inserendo al checkout il codice speciale BEAUTY20 dedicato alla community di ClioMakeUp. Alcuni marchi potrebbero essere esclusi, per dettagli e condizioni visitare il sito sephora.it.

