COSA REGALARE AGLI UOMINI PER NATALE? QUALI SONO LE IDEE REGALI DI NATALE 2022 PER LUI TOP?

Fortunatamente, le idee regali di Natale 2022 per lui non mancano di certo e accontentano tutti i gusti. Si spazia dalle idee regali di Natale 2022 low cost (quindi economici) agli spunti per doni più costosi, impegnativi ed eleganti. L’abbigliamento e l’elettronica, così come il beauty, restano le categorie più gettonate, ma è possibile anche sbizzarrirsi con regali di Natale originali per lui come gadget e album personalizzati per chi preferisce qualcosa di fai da te o, comunque, di diverso dal solito. Abbiamo raccolto nel post idee regali di Natale 2022 uomo di vario genere, in grado di adattarsi a diversi destinatari: per il marito o il fidanzato, per il papà , per i colleghi ma anche per familiari e parenti. Molti si possono comprare su Amazon, altri nei negozi delle migliori marche (shop fisici oppure online).

Credits: Foto di Unsplash | Lore Schodts

Scopriamo insieme una carrellata di idee regali di Natale 2022 per lui tra cui poter scovare il dono perfetto: non c’è che l’imbarazzo della scelta!

REGALI DI NATALE 2022 PER LUI BEAUTY: PROFUMI, SET PER LA RASATURA E NON SOLO

Le idee di regali beauty Natale 2022 sono una buona soluzione anche per lui. I cofanetti di profumi (o le singole fragranze) restano un grande classico del periodo natalizio. Sono eleganti e molto raffinate, per esempio, queste confezioni firmate da Acqua di Parma e Hermès.

Acqua di Parma, Arancia di Capri Cofanetto regalo. Prezzo: 98,00€ su sephora.it





Hermès, Terre D’Hermès Cofanetto regalo. Prezzo: 105,00€ su sephora.it

I PRODOTTI PER LA CURA DELLA BARBA SONO UN’OTTIMA IDEA REGALO DI NATALE BEAUTY PER LUI

Se il “lui” in questione ha la barba, è possibile sbizzarrirsi con tutto l’occorrente per la rasatura, la cura della barba e della pelle. Per esempio, Barber Pro suggerisce questa speciale maschera idratante con acido ialuronico e lamina argentata per idratare il viso post rasoio.

Barber Pro, Skin Renewing Foil Mask. Prezzo: 5,55€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Il brand d’eccellenza Pisterzi, specializzato nella cura della barba, propone svariati kit in occasione delle feste di Natale 2022. Contengono prodotti dei più diversi, dallo shampoo e balsamo per barba e capelli allo spray condizionante e purificante.

Pisterzi, Set Barba at Home. Prezzo: 140,00€ su barberpisterzi.com e negli store fisici che vendono il brand

Vi farà fare un figurone anche questo cofanetto natalizio di ispirazione vintage firmato Proraso. La box in latta si può riutilizzare e diventa un originale complemento d’arredo per il bagno.

Proraso, Vintage Selection Tin. Prezzo: 24,75€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.itÂ

CON L’ABBIGLIAMENTO NON SI SBAGLIA, DAI MAGLIONI NATALIZI AGLI ACCESSORI

Passiamo, adesso, alle idee regali Natale 2022 per lui abbigliamento. I maglioni sono un evergreen nel periodo natalizio. Se ne possono scegliere di varie tipologie, dal classico maglione rosso a collo alto a quelli con zip anteriore e pattern a tema.

MCS, Maglione rosso collo alto. Prezzo: 115,00€ su mcs.com e negli store fisici che vendono il brand

MCS, Maglione con zip. Prezzo: 139,00€ su mcs.com e negli store fisici che vendono il brand

Su Amazon, se siete alla ricerca di regali di Natale 2022 uomo originali e fantasiosi, si trovano anche molti maglioni natalizi buffi e fuori dagli schemi, come questo divertentissimo pull con applicazioni 3D!

ASVP, Maglione natalizio 3D. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

Se conoscete bene i gusti del destinatario, potete anche scegliere tra gli accessori, a partire dalle scarpe. Atlantic Stars firma alcuni dei modelli di sneakers più cool del momento, coloratissimi e super versatili.

Atlantic Stars, Sneakers Impact. Prezzo: 189,00€ su atlanticstars.it e negli store fisici che vendono il brandÂ

Per uno stile d’abbigliamento più classico, invece, meglio puntare sui Chelsea Boots, come questo modello intramontabile (ma con un tocco di brio) di Vic Matié.

Vic Matié, Car Man Beatles Nero. Prezzo: 395,00€ su vicmatie.com e negli store fisici che vendono il brand

Impossibile sbagliare con cappello e sciarpa, accessori fondamentali nel periodo invernale che mettono d’accordo proprio tutti. Se ne trovano di tantissimi online e nei negozi, come questo berretto color ghiaccio di Canada Goose e questa sciarpa tartan di MCS.

Canada Goose, Toque con disco Arctic Twist Pastels. Prezzo: 225,00€ su canadagoose.com e negli store fisici che vendono il brand

MCS, Sciarpa. Prezzo: 59,00€ su mcs.com e negli store fisici che vendono il brand

