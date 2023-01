DOVE MANGIARE LA POLENTA IN LOMBARDIA? E IN PIEMONTE? DOVE SI TROVA LA POLENTA TARAGNA BUONA?

Regina delle nostre tavole invernali e dei pranzi sulla neve: ma dove mangiare la polenta buona in Italia? I posti più famosi si trovano, generalmente, nel nord Italia, dove questa pietanza si dice che abbia visto la luce: vedremo infatti insieme dove mangiare la polenta in Lombardia e Piemonte, ma non solo! In tutta la penisola possiamo trovare ristoranti e agriturismi che offrono una buona polenta taragna o classica, anche se come dicevamo nel nord è vista come il cibo invernale per eccellenza, un po’ come la carbonara a Roma. La polenta viene condita in diversi modi: con formaggio, con funghi o con carne, cucinata in diversi modi. Piatto povero della tradizione contadina, oggi mangiare la polenta può costituire un piatto bilanciato alla base della sana e corretta alimentazione, se abbinato a una fonte proteica. Scopriamo insieme dove mangiare la polenta più buona in Italia!

Credits: Foto di Unsplash | Max Griss

In inverno non si può non sapere dove mangiare la polenta! Se siete appassionati di questa gustosa prelibatezza tipica delle regioni del nord, beh, sappiate che oggi scoprirete i ristoranti, i bistrot e le brasserie tipiche più famose e apprezzate per saggiare tutta la qualità di questa specialità tutta italiana. Che cerchiate dove mangiare la polenta taragna o concia oppure quella classica, meglio non leggere questo post a stomaco vuoto o brontolante. Seguiteci nel post perché scopriremo dove mangiare la polenta più buona in Italia al nord, ma anche con un paio di suggerimenti top al centro-sud.

#1 DOVE MANGIARE LA POLENTA IN LOMBARDIA: IN VALTELLINA A BORMIO C’È IL RISTORANTE VECCHIA COMBO

Specialità soprattutto del nord, la polenta è una vera istituzione in Valtellina dove secondo la tradizione viene usata la panna al posto dell’acqua. La ricetta è super gustosa e nutriente, e non potevamo che iniziare a suggerirvi proprio un posto dove mangiare la polenta in Lombardia in questa zona.

Credits: @viaggiatoripovery | In questa foto un esempio dei piatti tipici da gustare alla Vecchia Combo

A Bormio, località famosa per le sue amate terme, a due passi dal centro sorge un ristorante storico molto famoso proprio per la bontà della propria polenta. Stiamo parlando del ristorante Vecchia Combo, che trovate in Piazza Crocefisso Santuario 4. Consigliata dagli avventori la polenta concia, da accompagnare a piatti tradizionali come brasato, spezzatini e funghi.

#2 LA CAVE DE COGNE, PER ASSAGGIARE LA POLENTA ALLA VALDOSTANA

La Cave de Cogne Osteria & Bottiglieria sorge in centro paese, precisamente in Via Bourgeois, 50. Se siete amanti della polenta alla valdostana allora una fermata qui è d’obbligo, specialmente se vi trovate già nei paraggi e non avete mai visitato la pittoresca cittadina di Cogne, a un tiro di schioppo da Aosta.

Credits: @ninouvintageart | In foto un piatto di polenta rivisitato con spuma di funghi e porri

LA POLENTA AL NORD È UNA COSA SERIA, UNA VERA TRADIZIONE DA ONORARE

L’atmosfera qui è tipica e, come suggerisce il nome di questa osteria, la sala adibita ai pasti è una sorta di grotta che crea subito atmosfera e calore. Che polenta gustare qui? Potrete trovare la classica polenta con carbonada, il piatto tipico della zona a base di manzo cotto nel vino rosso (una delizia), o ancora polenta concia con fontina o con Bleu d’Aoste, servita con tuorlo fritto e tartufo.

#3 LA RAMASSE, DOVE MANGIARE LA POLENTA IN PIEMONTE

Restando al nord, se vi state chiedendo dove mangiare la polenta in Piemonte il nostro consiglio ricade sicuramente sulla polenteria La Ramasse, situata al confine con la Francia e precisamente a Moncenisio.

Qui la vera protagonista del menù è proprio la polenta, tanto che vi è un’attenta selezione del mais per realizzarla: la produzione locale è privilegiata, così come l’introduzione nel menù di piatti sempre diversi a seconda della stagionalità (e per stupire i commensali!). Disponibile un menù degustazione, insieme a piatti singoli dedicati a sua maestà la polenta, da gustare concia, con selvaggina o con sugo di carne.

Credits: @stefano_mantegna | In questa foto un piatto che potrete gustare da La Ramasse

Ragazzi, a pagina 2 vi sveliamo altri luoghi italiani TOP dove mangiare la polenta, con qualche suggerimento anche per il centro-sud. Ci vediamo di là !