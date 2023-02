CARNEVALE 2023 IN ITALIA: DOVE TRASCORRERLO?

Sono moltissime le località dove trascorrere il Carnevale 2023 in Italia. Alcune mete sono molto famose e sempre amate, come Venezia e Viareggio. Le sfilate dei carri sono essenziali per animare il Carnevale cittadino. In base alle proprie possibilità , si può partecipare a un Carnevale vicino casa o molto lontano, approfittando per trascorrere qualche giorno di vacanza. In questa occasione potete sfoggiare costumi di Carnevale di coppia o anche di famiglia.

Credits: Foto di Pixabay| Couleur

Ci sono molti posti dove festeggiare il Carnevale 2023 in Italia. La festa in maschera è molto sentita e per questo motivo tante città ma anche piccoli paesi si attrezzano per colorare le vie centrali e per attirare sempre più turisti. È un’occasione per staccarsi dalla solita routine e trascorrere qualche giornata col partner o in famiglia. Vediamo insieme quali sono le migliori mete del Carnevale 2023 in Italia.

IL CARNEVALE DI VIAREGGIO, UN’ISTITUZIONE IN ITALIA

Uno dei Carnevali più conosciuti e sentiti in Italia è senza dubbio quello di Viareggio, perfetto se state programmando un viaggio in Toscana. È il più grande dopo Venezia e i festeggiamenti durano per settimane.

In questa foto il Carnevale di Viareggio dello scorso anno. Credits: @carnevaleviareggio via Instagram







I carri allegorici di cartapesta rappresentano solitamente temi e personaggi di attualità .

Parte una vera e propria sfida tra i maestri costruttori di Viareggio, che gareggiano per aggiudicarsi il miglior punteggio per aver rappresentato al meglio il tema dell’anno.

CARNEVALE 2023 IN ITALIA: A CENTO, UN PO’ COME A RIO DE JANEIRO

Il Carnevale di Cento, in provincia di Ferrara, è l’unico gemellato con quello famoso in tutto il mondo di Rio de Janeiro.

In questa immagine un carro allegorico di Cento Carnevale d’Europa. Credits: @centocarnevaledeuropa via Instagram

Le associazioni preparano gli immancabili carri di Carnevale in cartapesta i quali sfilano per le vie della cittadina emiliana tra coreografie di ballerine brasiliane.

Il Carnevale 2023 di Cento sarà inoltre animato dal concerto di Ermal Meta, che si terrà sul palco di piazza Guercino.

L’ELEGANTISSIMO CARNEVALE 2023 DI VENEZIA

Potevamo non parlare del magico Carnevale di Venezia 2023? La direzione artistica ha organizzato, come sempre, un ricco programma fatto di spettacoli, parate ed eventi.

Credits: Foto di Pixabay| Serge WOLFGANG

Da domenica 5 febbraio fino alle giornate top che sono giovedì grasso, domenica 19 febbraio e il martedì grasso (21 febbraio 2023) i festeggiamenti saranno infiniti.

Gli spettacoli più seguiti e attesi sono la regata della Pantegana, che apre i festeggiamenti, la festa delle Marie e l’elezione della maschera più bella.

CARNEVALE 2023 IN ITALIA: A IVREA C’È LA BATTAGLIA DELLE ARANCE

In questa foto un momento dello storico Carnevale di Ivrea. Credits: @carnevale_ivrea via Instagram

Spostiamoci in Piemonte, nello specifico a Ivrea, dove per Carnevale si mette in scena la battaglia delle arance.

il carnevale di ivrea è tra i più sentiti in italia

Si tratta di una rappresentazione che rievoca una rivolta popolare medievale. Il popolo, rappresentato dagli aranceri in piedi, lotta contro le truppe del tiranno, che sono gli aranceri sui carri.

Conviene quindi munirsi di protezioni per evitare di essere colpiti. Il consiglio è quello d’indossare il berretto frigio.

WEEKEND LUNGO: A MILANO C’È IL CARNEVALE AMBROSIANO

Conosciuto con il nome di Carnevalone, è il Carnevale Ambrosiano di Milano, che dura più a lungo degli altri. La festa infatti dura fino al sabato successivo, quindi fino al 25 febbraio 2023.

Un’immagine del Carnevale a Milano. Credits: @benedetta.8_ via Instagram

La festa si riferisce a Sant’Ambrogio, patrono e antico vescovo di Milano, che per tornare in città aveva chiesto ai cittadini di prolungare la Quaresima, quindi anche i festeggiamenti di Carnevale. Da qui è rimasta la tradizione di prolungare i festeggiamenti e non solo nella città meneghina.

Infatti il Carnevale Ambrosiano si celebra in tutti i comuni delle province circostanti, come Monza, Lecco, Varese e anche una parte di Como.

