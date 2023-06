COPRICOSTUMI ESTATE 2023: TANTI MODELLI PER LOOK STRAORDINARI

Non solo costumi da bagno, la calda stagione propone anche tantissimi copricostumi estate 2023 da scoprire, sfoggiare e indossare quando l’occasione lo richiede. Sono perfetti per andare al mare o in alternativa in piscina, ma sono l’ideale anche per party in spiaggia al tramonto. I caftani restano indubbiamente i protagonisti indiscussi della moda beachwear 2023. Accanto a questi troviamo beach dress all’uncinetto ma anche chemisier e vestiti larghi e morbidi. I colori vibranti si alternano ai vestiti da spiaggia in lino bianco o nero.

Se avete già scelto i vostri prossimi costumi da bagno per l’estate 2023, è giunto il momento di selezionare quali saranno i copricostumi che vi accompagneranno in questa calda stagione, tra rilassanti giornate in piscina e splendide e soleggiate ore al mare.

Munitevi, quindi, di protezione solare, bikini o intero, ciabattine e borsa da spiaggia e, ovviamente dei nuovi copricostumi estate 2023, da quelli all’uncinetto e in rete ai modelli in lino, tra caftani e camicioni. Curiose di scoprire le ultime novità fashion del momento? Allora via col post!

COPRICOSTUMI ESTATE 2023: I CAFTANI DI TENDENZA

Iniziamo questo viaggio alla scoperta dei copricostumi estate 2023 più belli proprio con i caftani. Sono i protagonisti indiscussi della moda beachwear, abiti sempre perfetti per le vacanze, che possiamo indossare anche in abbinamento a shorts o pantaloni palazzo, per girovagare per le località marine più belle, come le città con le spiagge della Sicilia da non perdere, o per andare a una festa in spiaggia o in piscina.

Calzedonia, caftano a kimono con ricamo e passamaneria. Prezzo: 49,90€ su calzedonia.com





vale sempre la pena investire sui caftani

Sono effettivamente polifunzionali, adatti a molteplici circostanze, per cui vale sempre la pena investire su un buon caftano, meglio se ricamato e impreziosito da dettagli ricercati, magari artigianali.

Nella collezione Calzedonia estate 2023 non potevano, infatti, mancare dei modelli raffinati e glamour, perfettamente declinati in bianco e nero, con manica a pipistrello al gomito, lunghezza sopra le ginocchia e una leggera apertura sullo scollo, il tutto corredato da ricami importanti a contrasto.

Pinko Pifferaio Kaftano Voile St., Copricostume Donna, Rz5_mult.rosso/Nero, Taglia unica. Prezzo: 185€ su amazon.it

Molto belli anche i caftani di Pinko, con coulisse in vita e stampe floreali all over.

LA CAMICIA È UN COPRICOSTUME PERFETTO PER IL MARE

Uno dei copricostumi più glamour e ricercati, dal forte sapore mannish ma indubbiamente sempre di moda, è la camicia.

LOVABLE Caftano Beachwear Donna. Prezzo: 39,90€ su amazon.it

Si potrebbe pensare di prenderla in prestito dall’armadio del proprio compagno o del papà, perché la camicia da spiaggia deve essere fresca e leggera ma soprattutto lunga e oversize, da portare anche aperta.

Meglio se in lino, ma anche un modello in cotone è l’ideale per affrontare le temperature estive.

Calzedonia, camicia midi fantasia animalier. Prezzo: 49,90€ su calzedonia.com

Oltre a quelle classiche, ci sono anche gli chemisier dress con stampe all over, di solito coordinate a quelle del costume da bagno.

L’ELEGANZA DEL KIMONO SOPRA IL COSTUME INTERO O BIKINI

Trendyol Kimono & Kaftan mit Schalmuster Kimono e Caftano con Motivo a Scialle Donna. Prezzo: 42,95€ su amazon.it

Avete mai pensato di indossare un kimono per andare al mare? È un copricostume molto glamour e gipsy, un capo di abbigliamento perfetto per i look da spiaggia ma non solo.

Vancavoo, Kimono Copricostume Donna Cardigan Lungo Retro Stampa Floreale Bikini Cover Up Maniche Lunghe Coprivostume Elegante Copricostumi da Bagno Estate Beachwear. Prezzo: 24,99€ su amazon.it

Corti o lunghi, sono dotati di maniche al gomito o al polso solitamente piuttosto larghe, e scivolano al ginocchio o addirittura fino alle caviglie.

Yamamay, caftano lungo Mira. Prezzo: 59,95€ su yamamay.com

Quelli multicolor con fantasie all over sono i più richiesti e indossati, perfetti sopra i costumi da bagno tinta unita, che siano bikini o interi, ma anche le proposte monocromatiche sono molto interessanti e soprattutto non passano mai di moda.

