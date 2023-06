QUALI SONO I PRODOTTI PER GAMBE PESANTI ESTATE 2023 CHE VALE LA PENA AVERE?

Con il caldo, i prodotti per gambe pesanti, stanche e doloranti diventano preziosi alleati. I prodotti per gambe pesanti Estate 2023 includono principalmente creme effetto ghiaccio, disponibili anche in texture lattiginosa e gel per un assorbimento più veloce. Chi predilige le applicazioni smart può provare gli spray gambe effetto ghiaccio, rapidi da utilizzare e ugualmente performanti. Per contrastare pesantezza e gonfiore sono molto utili i fanghi effetto freddo, in grado anche di drenare e intervenire sugli inestetismi della cellulite. I bendaggi per le gambe pesanti sono tra i prodotti più efficaci, per un’azione d’urto intensiva e mirata.

Gonfiore alle gambe, pesantezza e sensazione di stanchezza. Capita a tutte, specialmente nel periodo caldo, di avere a che fare con questo fastidioso problema. In nostro aiuto arrivano i prodotti per gambe pesanti Estate 2023, tra creme effetto ghiaccio, fanghi e bendaggi. Curiose di scoprire i migliori? Iniziamo.

GAMBE PESANTI IN ESTATE: LE CAUSE

Le temperature aumentano ed ecco che, con l’arrivo dell’estate, torna il problema delle gambe pesanti e doloranti per via del caldo. Questa spiacevole sensazione di gonfiore e di stanchezza accomuna moltissime donne ed è dovuta a una dilatazione dei vasi sanguigni e al conseguente rallentamento della circolazione.

CON IL CALDO I VASI SANGUIGNI SI DILATANO E LA CIRCOLAZIONE RALLENTA

Le gambe risultano pesantissime, come se non riuscissimo a sollevarle, e diventa necessario intervenire. Prima di tutto è doveroso praticare attività fisica regolare e costante, bere molta acqua (almeno 2 litri) e cercare di non indossare indumenti troppo stretti preferendo abiti confortevoli e ampi.

PRODOTTI PER GAMBE PESANTI ESTATE 2023: IMMANCABILE LA CREMA EFFETTO GHIACCIO

A queste buone abitudini, tra cui la pratica quotidiana di appositi esercizi di scarico per le gambe, è preferibile affiancare l’utilizzo di prodotti per gambe pesanti come la crema gambe effetto ghiaccio, da massaggiare sempre dal basso verso l’alto. La maggior parte di queste creme regala un’immediata sensazione di freschezza e contiene attivi quali vite rossa e centella asiatica, capaci di stimolare la circolazione e di rinforzare i capillari.

Tra i tanti prodotti in commercio, un’ottima crema per gambe pesanti effetto freddo è l’ormai famosissima Collistar Crio-Gel Anticellulite Lifting Immediato Effetto Freddo. Questo trattamento non si limita a dare sollievo alle gambe affaticate ma lavora anche sugli inestetismi della cellulite e sulla ritenzione idrica.

Collistar, Crio-Gel Anticellulite. Prezzo: 32,99€ su amazon.it





Planter’s firma, invece, Gel Aloe Gambe Effetto Freddo. A base di aloe vera, idrata la pelle in profondità e rinfresca le gambe rendendole subito più leggere.

Planter’s, Gel Aloe Gambe Effetto Freddo. Prezzo: 11,00€ su amazon.it

Somatoline è una delle migliori marche specializzate in prodotti per gambe pesanti. La linea SkinExpert include anche Drenante Gambe Cryogel Intensivo, un gel con formula crioattiva che drena i liquidi e rimodella le gambe.

Somatoline, SkinExpert Formula CrioAttiva Drenante Gambe. Prezzo: 25,79€ su amazon.it

Un altro ottimo prodotto è Clarins Lait Jambes Lourdes, un latte leggerissimo a base di oli essenziali ed estratti naturali di piante. Si assorbe in un attimo e attenua gonfiore e pesantezza.

Clarins, Lait Jambes Lourdes. Prezzo: 26,55€ su farmacosmo.it

Se siete alla ricerca di qualcosa di più economico, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro perché costa pochissimo e fa il suo dovere. Allga San Crema Gambe è studiata appositamente per le gambe stanche e appesantite ed è a base di mentolo, estratti di edera e ippocastano.

Allga San, Crema Gambe. Prezzo: 6,82€ su farmacosmo.it

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri prodotti per gambe pesanti Estate 2023 che abbiamo selezionato per voi: in particolare, troverete spray, fanghi e bendaggi.