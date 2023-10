QUALI SONO LE GIACCHE DI JEANS DA SFOGGIARE PER L’AUTUNNO 2023?

Le giacche di jeans, così come i trench, sono i capi per eccellenza per la mezza stagione. Un capospalla ideale per proteggersi dai primi freddi, versatile e indossabile con tantissimi look. Sono tantissimi i modelli di giacche di jeans per l’autunno 2023 firmati dalle migliori marche come Levi’s e Calvin Klein, ma anche da Zara e Mango. Il modello must have per la stagione è la giacca-camicia in denim nella vestibilità oversize. Non mancano anche le vestibilità più tradizionali, crop e alcuni nuovi modelli rivisitati come il blazer e il bomber in jeans.

Credits: @zara, @mango, @tezenis, I modelli di giacche in jeans per l’autunno 2023

Con l’arrivo dell’autunno arriva anche il momento di tirare fuori la giacca di jeans. E se non ne avete una, ecco che in questo post abbiamo selezionato per voi alcuni dei modelli più cool di giacche di jeans per l’autunno 2023 di tendenza. Dai brand come Levi’s e Calvin Klein, fino alle proposte di Zara, Tezenis e Mango, sono tantissimi i modelli di giacche in jeans da sfoggiare per questa stagione. Molto comode e versatili, queste giacche sono un capo casual e intramontabile, quindi un investimento sempre utile. Volete scoprire quali sono i modelli della stagione? Bene, allora cominciamo con il post!

LA GIACCA DI JEANS MUST HAVE PER L’AUTUNNO 2023 È QUELLA NEL MODELLO OVERSHIRT

La tendenza del momento per le giacche in jeans? La camicia denim overshirt, ovvero un modello ibrido tra una giacca e una camicia ideale da abbinare su t-shirt, crop top, ma anche su felpe e minidress. Oltre al classico denim blu, un modello di giacca-camicia da non perdere per questa stagione è questo di Tom Tailor in denim avorio. Questa giacca si può utilizzare come camicia chiusa da abbinare ad un jeans per un look raffinato e casual.

TOM TAILOR Denim Overshirt Giacca Donna, Prezzo: da 48,00€ su amazon.it





Anche per questa stagione non può mancare una giacca con vestibilità oversize, per questo uno dei modelli del momento è l’overshirt in denim chiaro con spalle scivolate. Da indossare se amate i look comfy.

Stradivarius, Giacca camicia in denim oversize, Prezzo: 35,99 € su stradivarius.com

autunno 2023 è la giacca di Mango in classico blu denim, caratterizzata da una cintura in vita che va a segnare il punto vita e a slanciare la forma. Consigliatissima per le fisicità rettangolo, clessidra e pera. Se, invece, siete amanti delle forme più sinuose e avvolgenti e preferite una vestibilità regular o slim, un must have per l’in, caratterizzata da una cintura in vita che va a segnare il punto vita e a slanciare la forma. Consigliatissima per le fisicità rettangolo, clessidra e pera.

Mango, Susan cappotto corto, Prezzo: 49,99€ su zalando.it Con un’estetica un po’ grunge, la giacca di jeans perfetta per l’autunno 2023 è oversize e in denim nero con un leggero effetto logoro su tasche e polsini. Da sfoggiare di giorno o su mini dress per dare un tocco rock. WOXIHUAN Giacca in Jeans Donna Oversize, Prezzo: 26,99€ su amazon.it

I MODELLI DI GIACCA DI JEANS RIVISITATI

Negli anni la giacca di jeans è stata rivisitata in tanti modelli e colori. Così i brand si sono divertiti a mescolare i modelli dei classici capispalla con la vestibilità e il tessuto di una classica giacca denim.

i brand mescolano il design della giacca in jeans con quella di altri capispalla

Ne è un esempio questa giacca di Reserved, un blazer crop e senza collo con chiusura a doppio petto, impreziosito da bottoni dorati. Una scelta ideale per creare look più sofisticati.

Reserved, Giacca di jeans, Prezzo: 49,99€ su reserved.com Allo stesso modo Zara ha lanciato per questo autunno 2023 un bomber -rigorosamente oversize- in tessuto denim. Il risultato è una giacca in jeans, ma non la solita giacca in jeans. Un modello must have se volete sfoggiare look comfy e sportivi. Zara, Bomber oversize in denim TRF, Prezzo: 49,95€ su zara.com Anche il biker di pelle è un capospalla ideale per la mezza stagione e noi siamo certe che ne avete almeno uno nell’armadio. Per le amanti del classico chiodo nero, così come della giacca in jeans, Zara propone nella sua nuova collezione un particolarissimo giubbotto in denim grigio che ricorda il design di una giacca di pelle, ma con tessuto jeans. Zara, Giacca biker di jeans, Prezzo: 59,95€ su zara.com Una rivisitazione della giacca di jeans più elegante e sofisticata, è invece quella del blazer di Claudie Pierlot. Un modello monopetto leggermente sfiancato che ben evidenza le forme ed esalta la silhouette. Ideale per look da lavoro e per creare dei coordinati in jeans super raffinati.

Claudie Pierlot, Blazer denim, Prezzo: 188€ su farfetch.com

Ragazze, se volete scoprire quali sono gli altri modelli di giacche di jeans per l’autunno 2023, cliccate qui per continuare a leggere il post!