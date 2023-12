COSA REGALARE A NATALE 2023 SE NON SI HA PIÙ TEMPO? QUALI SONO I DONI SEMPRE GRADITI DA COMPRARE AL VOLO?

Il 25 dicembre è dietro l’angolo, quindi è decisamente il caso di comprare gli ultimi regali di Natale 2023 last minute! Online possiamo ancora acquistare qualche regalo di Natale se scegliamo la consegna ultra veloce il ritiro in negozio, ma se non volete rischiare anche negli store fisici potete trovare moltissime idee regalo last minute per uomo e donna! Dai prodotti di bellezza ai trattamenti rigeneranti, sono tante le opzioni che possono accontentare tutti, veri classici tra i regali di Natale che potete comprare anche all’ultimo secondo. Sfruttando i siti di e-commerce però sono ancora disponibili alcune idee regalo last minute per Natale 2023: l’importante è “velocizzare le dita” per acquistarle subito! Se arrivate proprio all’ultimo, potete anche regalare del tempo insieme alla persona che riceverà il dono proponendo, per esempio, una cena fuori oppure un viaggio.

Credits: Foto di Unsplash | Kira auf der Heide

Ci risiamo: ogni anno vi proponete di comprare tutti i pensieri natalizi per tempo e, puntualmente, ogni anno vi ritrovate a cercare all’ultimo un regalo di Natale last minute. Non preoccupatevi, però: anche se vi siete precluse qualche pensiero da comprare online perché non arriverebbe in tempo, ci sono sempre i negozi fisici e alcune idee regalo last minute che sono dei grandi classici sempre apprezzati. Venite nel post per scoprirle insieme e non perdere più nemmeno un secondo del vostro tempo!

TRA MAKE-UP E SKINCARE, I REGALI LAST MINUTE DI NATALE 2023 DA TROVARE NEI NEGOZI

Uno dei regali last minute per questo Natale 2023 che, siamo sicure, sarà molto apprezzato dalle amiche, mamme o sorelle sono proprio prodotti di make-up o skincare! Qualche coccola extra ci vuole, soprattutto per sentirsi bellissime durante le festività e brillare come non mai.

Sephora Collection, The Future is Yours – Calendario post-avvento. Prezzo: 34,99€ su sephora.it, disponibile per click&collect





I REGALI DI BELLEZZA SONO DONI LAST MINUTE PERFETTI PER CHI AMA IL MONDO BEAUTY

In alcuni casi potreste far spedire il prodotto scelto presso un negozio, ritirandolo lì (è il caso delle catene di profumerie più conosciute, come Sephora), in altri vi consigliamo -se ne avete la possibilità- di recarvi direttamente presso il punto vendita, anche per toccare con mano e provare alcune delle migliori novità make-up di Natale 2023.

ClioMakeUp, LipGloss&Glam Star Grace JuicyLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com e nei negozi ClioMakeUp e nei ClioMakeUp Experience Store

È il caso, per esempio, degli ultimi arrivati in casa ClioMakeUp, i due (già bestseller) JuicyLove nelle colorazioni Star Grace e Joy Joy. Sono pronti a illuminare le vostre feste e siamo certe che saranno dei regali make-up last minute molto apprezzati, grazie alla loro magica texture e al payoff di colore e brillantezza assolutamente unico.

ClioMakeUp, LipGloss&Glam Joy Joy JuicyLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com e nei negozi e corner ClioMakeUp

Dove trovarli? Nei negozi ClioMakeUp di Bari, Firenze e Torino e nei ClioMakeUp Experience Store di Messina, Napoli, Parma, Roma e Verona. Non lasciateveli sfuggire!

TRATTAMENTI DI BELLEZZA E MASSAGGI, L’EVERGREEN CHE NON PASSA MAI DI MODA PER GLI ULTIMI REGALI DI NATALE

Un regalo di Natale veramente sempre apprezzato sono massaggi e trattamenti di bellezza, amati non sono dalle donne ma anche dagli uomini. Un momento solo per sé è ciò che serve, ogni tanto, per riprendere il fiato e dedicarsi ai propri impegni giornalieri con più grinta e tenacia, rigenerati nel profondo.

Smartbox, Cofanetto regalo benessere per te. Prezzo: 49,90€ su amazon.it

Non dimentichiamo, comunque, che si tratta di un regalo di Natale last minute assolutamente trasversale, che può essere donato sia alle persone con cui abbiamo più confidenza sia a chi -invece- conosciamo solo più superficialmente. Un evergreen che ci salva quando non sappiamo cosa regalare a Natale!

***Il post contiene link affiliati***

