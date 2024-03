DÉCOLLETÉ PRIMAVERA 2024: QUALI SONO I MODELLI DI TENDENZA?

Le décolleté sono sicuramente un must del 2024, anche se faremmo meglio a dire che sono un evergreen ovvero un classico intramontabile. Tante le scarpe décolleté donna che affollano le collezioni Primavera 2024 delle migliori marche del settore, adatte a tutti i gusti e per tutte le tasche. Le décolleté con il tacco alto sono le più indicate per i look eleganti e formali. Non mancano le proposte tra cui poter scegliere in termini di décolleté basse, specialmente con kitten heels, così come le scarpe décolleté comode con tacco medio oppure più alto ma comunque largo. Per le occasioni speciali e per le cerimonie, non c’è niente di meglio delle décolleté gioiello.

Credits: Foto di Freepik.com | Racool Studio

Abbiamo selezionato per voi 13 modelli di décolleté per la Primavera 2024: alte oppure basse, con tacco medio e comode, semplici oppure glam e preziose con applicazioni gioiello. Pronte a scoprire tutte le scarpe décolleté donna da mettere ai piedi per i prossimi mesi? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

CON TACCO: LE DÉCOLLETÉ ALTE PER LOOK FEMMINILI ED ELEGANTI

Le scarpe décolleté scoprono elegantemente il collo del piede rendendolo subito più femminile. Tra i modelli di scarpe che ogni donna dovrebbe avere, le décolleté con il tacco alto si prestano a diverse occasioni d’uso e si abbinano in modo estremamente facile con un’infinità di look, a partire da quelli più formali.

Le décolleté nere, per esempio, sono un must indiscusso, e si riconfermano uno dei modelli shoes da avere anche per la Primavera 2024. Nonostante la bella stagione lasci spazio a nuance più tenui e luminose, infatti, il nero resta sempre e comunque un passepartout.

Queen Helena, Décolleté con tacco a punta. Prezzo: 49,90€ su amazon.it





DÉCOLLETÉ NERE E NUDE SONO UN CLASSICO

A tal proposito, nella scarpiera non dovrebbero mai mancare neppure le décolleté nude. Da scegliere tenendo conto della propria carnagione, hanno il pregio di slanciare la figura facendo sembrare le gambe più lunghe.

Geox, D. Faviola Scarpe Donna. Prezzo: 82,69€ – 102,99€ su amazon.it

Saranno di grande tendenza nei mesi a venire anche le scarpe décolleté con tacco nei toni del marrone e del beige. In pelle o con lavorazioni particolari, possono essere sfruttate sia per look eleganti che per look più casual chic, magari in abbinamento con un paio di jeans.

Clarks, Laina Rae Scarpe con Tacco Donna. Prezzo: 54,39€ – 125,00€ su amazon.it

COMODE, CON TACCO LARGO O MEDIO

Non tutte le donne si trovano a proprio agio con i tacchi alti e, quindi, preferiscono scarpe décolleté comode puntando su modelli con tacco medio oppure leggermente più alto ma comunque largo. Insieme alle slingback, le décolletés con tacco medio spopoleranno per questa primavera. Sceglietene un paio colorato con cui creare splendidi look audaci con tocchi cromatici a contrasto.

EDFS, Scarpe con Tacco Kitten Donna. Prezzo: 58,99€ su amazon.it

I modelli comodi con tacco alto e largo sono i più adatti se bisogna trascorrere molte ore in piedi, per esempio in occasione di una cerimonia. Riuscirete a sfoggiare un bel paio di tacchi svettanti senza penalizzare il comfort.

Nero Giardini, Décolleté Donna in Pelle. Prezzo: 67,50€ – 108,00€ su amazon.it

Una tipologia di tacco medio molto quotata quest’anno è quella a rocchetto o tacco kitten.

Marco Tozzi, Décolleté Donna Tacco Medio. Prezzo: 36,90€ – 49,95€ su amazon.it

Le décolleté con tacco medio a rocchetto conferiscono al look un tocco retrò semplicemente irresistibile.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre décolleté donna Primavera 2024 che abbiamo selezionato per voi.