QUALI SONO LE MIGLIORI CREME MANI PER PELLE MATURA?

Le creme mani per pelle matura non si limitano a idratare, ma assolvono anche funzione antietà e antirughe. Le migliori sul mercato sono ad azione rimpolpante e ridensificante, con lo scopo di rendere più compatta la pelle delle mani che, con il passare degli anni, perde di consistenza e di tono. La crema mani riparatrice è l’ideale per le mani secche e tagliate. Esistono anche creme mani per pelle matura antimacchia, specifiche contro le discromie. Non mancano le creme mani per pelle matura economiche, dal prezzo piccolo ma dalle ottime performance.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori creme mani per pelle matura attualmente in commercio, tra proposte antietà firmate dalle marche di alta profumeria e altre economiche da acquistare con facilità online e nella grande distribuzione. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo.

LE CREME MANI PER PELLE MATURA ANTIETÀ DI CHANEL E SISLEY

Una buona crema è sufficiente per prendersi cura delle mani secche e screpolate, ma quando non si è più giovanissime – o, più in generale, dopo i 35-40 anni – è preferibile utilizzare con costanza una crema mani per pelle matura dalla specifica funzione antietà. Sappiamo bene, infatti, che le mani sono tra le prime parti del corpo a invecchiare. La pelle, molto sottile, perde di tonicità e si fa via via più lassa favorendo la comparsa di rughe e, nondimeno, di macchie scure.

CERAMIDI, RETINOLO E ACIDO IALURONICO SONO I MIGLIORI INGREDIENTI

Le formulazioni dei prodotti per le mani antirughe e antietà contengono attivi quali ceramidi, retinolo e acido ialuronico, spesso abbinati con estratti naturali dalle proprietà lenitive ed emollienti.

Tra le migliori creme mani per pelle matura di alta profumeria spicca Chanel Le Lift La Crème Main, come il nome suggerisce una crema mani effetto lifting dall’azione ridensificante e compattante. Contiene il concentrato botanico di Alfalfa, un’ottima alternativa vegetale al retinolo, e sfrutta l’azione schiarente dell’estratto naturale di liquirizia.

Chanel, Le Lift La Crème Main. Prezzo: 73,00€ su sephora.it







Sisley firma un vero e proprio trattamento antiage intensivo per le mani. Concentré Anti-Age Mains attenua le rughe grazie a ingredienti naturali pregiati quali l’estratto di Lindera e l’estratto di Mimosa di Costantinopoli, schiarisce le macchie grazie all’Esilresorcinolo e provvede a restituire compattezza alle fibre cutanee.

Sisley, Concentré Anti-Age Mains. Prezzo: 142,00€ su sephora.it

LE HAND CREAM ANTIRUGHE DI CLARINS E FENTY SKIN

Clarins firma una valida crema mani per pelli mature dall’azione addolcente e protettiva. Crème Jeunesse des Mains è adatta in particolar modo alle mani secche e screpolate e se ne prende cura sfruttando l’azione sinergica dell’olio di sesamo e di gelso del Giappone. Crea una sorta di guanto protettivo sulle mani, proteggendole dai danni dell’inquinamento, e rinforza anche unghie e cuticole.

Clarins, Crème Jeunesse des Mains. Prezzo: 28,00€ su sephora.it

Fenty Skin Hydra Vizor è un altro trattamento per le mani che vale la pena provare in profumeria. Questa crema dalla texture fondente e leggera idrata, leviga e ammorbidisce la pelle delle mani, proteggendole con un SPF15 (filtro solare minerale).

Fenty Skin, Hydra Vizor. Prezzo: 22,00€ su sephora.it

I TRATTAMENTI ANTIMACCHIA DI NUXE E CAUDALIE

Le creme mani per pelle matura antimacchia agiscono in modo mirato e specifico contro le discromie, attenuando quelle già presenti e prevenendone di nuove. Nuxe Nuxuriance Ultra Crème Mains Anti-Taches & Anti-Age è una crema lenitiva, idratante e rimpolpante dall’azione schiarente molto efficace. Contiene estratti di zafferano e vitamina C.

Nuxe, Crème Mains Anti-Taches & Anti-Age. Prezzo: 21,00€ su amazon.it

Vanta ottime recensioni anche Caudalie Vinoperfect Crème Mains Anti-Taches, formulata con oli e burri nutrienti come avocado e burro di karité e a base di Viniferina di linfa di vite, brevetto del brand Caudalie particolarmente performante contro le macchie e i fenomeni di iperpigmentazione.

Caudalie, Vinoperfect Crème Mains Anti-Taches. Prezzo: 12,66€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Con un utilizzo costante, le mani mostrano un colorito più uniforme e luminoso mentre la pelle diventa giorno dopo giorno morbida e levigata.

