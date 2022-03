Organizzare uno dei migliori viaggi in treno per la famiglia è un’ottima idea per trascorrere giornate divertentissime in giro per il nostro Bel Paese, scoprire le sue meraviglie ma anche far spalancare gli occhi dei nostri piccoli dalla sorpresa.

Essì, perché le tratte per viaggi in treno in famiglia non sono soltanto itinerari in mezzo alla natura, ma anche sbalorditivi viaggi su trenini d’epoca o verso destinazioni a prova di bambino, come i parchi divertimento. Dal Trenino Rosso del Bernina passando per il treno che porta verso Gardaland o l’Acquario di Genova, viaggiare in treno con i bambini offre moltissime opzioni da scegliere in base all’indole e ai desideri dei nostri piccoli. Una gita in treno con bambini è sempre un’idea stupenda per trascorrere insieme un weekend o anche solo una giornata un po’ diversa e inoltre sono molte le offerte treno per famiglie da cogliere al volo, che ci garantiscono un bel risparmio se viaggiamo con i nostri figli.

Insomma, non perdiamo altro tempo perché i binari già scalpitano: venite con noi qui sotto nel post per scoprire le migliori idee di viaggi in treno per la famiglia da organizzare subito.

#1 TRENINO ROSSO DEL BERNINA, PER UN VIAGGIO IN TRENO IN FAMIGLIA CHE CI LASCIA SENZA FIATO

C’è stato un periodo storico in cui non potevamo fare altro se non organizzare dei viaggi sul balcone con i bambini; oggi, per fortuna, siamo tornati a poterci spostare liberamente quindi le opzioni sono davvero molte sul tavolo e la voglia di viaggiare in treno con i bambini è tanta!

Credits: @bayankugu





Se cercate una meta ricca di natura, spazi aperti e paesaggi mozzafiato, allora la tratta del Trenino Rosso del Bernina è quello che fa per voi. Si tratta di un treno panoramico che porta dall’Italia verso la Svizzera, attraversando le valli alpine.

Credits: @valtellinaofficial

I convogli a disposizione sono moltissimi e tutti legati alla tradizione della Ferrovia Retica, ma il più famoso è proprio il cosiddetto Bernina Express, un treno rosso molto moderno e dalle ampie vetrate che lo rende perfetto per ammirare il panorama: gole selvagge, sentieri tortuosi e montagne mozzafiato. I più suggestivi per organizzare un viaggio in treno in famiglia sono i tratti tra Coira e St. Moritz e tra St. Moritz e Tirano.

Credits: @bayankugu

#2 TRENO D’EPOCA A BOLZANO: IL TRENINO DEL RENON

Si trova a pochi chilometri di distanza da Bolzano ed è l’ideale se state cercando un viaggio in treno d’epoca con i bambini. Il Trenino del Renon percorre la tratta tra Soprabolzano e Collalbo ed è affascinante perché -talvolta- viene impiegato un convoglio antichissimo: pensate che la locomotiva è una delle più vecchie d’Italia e risale al 1907.

Credits: @j.lop_82

I VIAGGI IN TRENO IN FAMIGLIA IN MONTAGNA SONO I PIÙ SUGGESTIVI

La durata di questo viaggio su treno d’epoca è molto ridotta, una ventina di minuti appena, il che lo rende perfetto per i bambini piccoli o se state pensando di organizzare una giornata in montagna senza pernottamento.

Credits: @suedtirolerbuszug

La zona poi offre molte possibilità di passeggiate in montagna con i bambini su sentieri semplici che si snodano nei dintorni. Non solo, spesso ci sono anche eventi su misura per le famiglie nei paraggi: consultate prima di partire i siti dei comuni e delle pro-loco.

Credits: @pulieri_francesco

#3 FERROVIA DELLA VAL D’ORCIA, IL TRENO TURISTICO PER GRANDI E PICCINI

Chiusa nel 1994 a causa dello scarso afflusso ma riaperta solo due anni più tardi e da quel momento un viaggio in treno con bambini da non perdere assolutamente: la Ferrovia della Val D’Orcia o Ferrovia Asciano-Monte Antico ospita un treno storico a vapore che percorre itinerari personalizzati e sempre diversi!

Credits: @alessio._.casini

Il treno è quello tradizionale, come il famoso Hogwarts Express di Harry Potter: un regalo e un’esperienza indimenticabile per un viaggio con bambini fan della serie e dei libri del maghetto.

Credits: @toscana_trains

Le zone interessate dalla ferrovia tradizionale sono tra le suggestive colline delle Crete Senesi, tra cui figurano anche quelle di Brunello e Montalcino dove si producono anche i famosi vini. Il paesaggio magico e l’incontro con animali selvatici renderanno questa gita in treno con bambini indimenticabile.

Credits: @toscana_trains

