QUALI SONO I PROFUMI TOM FORD PIÙ FAMOSI? QUALI PROVARE ALMENO UNA VOLTA?

I profumi Tom Ford sono una garanzia di qualità: dalla scelta delle materie prime, ai blend, fino alla durata e alla resa sulla pelle, tutto qui è lussuoso. Per Tom Ford profumi uomo e donna non sono così “distinti”: la divisione, infatti, non è netta, tanto che né sulla confezione esterna né sulla boccetta troverete un’indicazione in tal senso. In questo post abbiamo comunque provato a distinguerli, visto che sui principali e-commerce si posso trovare divisi nelle due “classiche” categorie: profumi maschili e femminili Tom Ford. Non è, ovviamente, un obbligo sceglierli in base a questo criterio: i profumi Tom Ford sono unisex, pensati semplicemente per rappresentare un mood o un universo olfattivo ben preciso, esattamente come accade per tutti i profumi di nicchia. I più famosi profumi del brand sono quelli fruttati e floreali, insieme ai legnosi e speziati; quello che li distingue dagli altri è il mix degli aromi, veramente unico e ricercato.

Credits: @tomfordbeauty.com

Da Lost Cherry a Tuscan Leather, da Bitter Peach a Black Lacquer: per Tom Ford i profumi sono una firma della propria personalità, un prezioso accessorio del look. Scopriamo insieme i migliori, tra i più famosi e particolari, da comprare per farsi un regalo speciale: cominciamo subito con il post, seguiteci qui sotto!

TOM FORD PROFUMI UOMO, I PIÙ ICONICI DA TUSCAN LEATHER A BLACK LACQUER

L’universo olfattivo dei profumi Tom Ford è spesso associati alle fragranze maschili: in gamma, infatti, si trovano diverse opzioni per chi ama i profumi caldi e speziati, ma anche quelli con note legnose e terrose. Ovviamente nulla ci vieta di provarli se siamo ragazze, se ci intriga il mix di note più profonde e magnetiche.

PROFUMI TOM FORD CALDI E SPEZIATI

Cominciamo il nostro viaggio con uno dei profumi Tom Ford da uomo (ma anche donna) dal nome più… “evocativo” in circolazione. F***ing Fabulous è potente e avventuroso, proprio come il mix olfattivo, strabiliante e, sì, favoloso!

Tom Ford, F***ing Fabulous – Eau de Parfum. Prezzo: da 83,95€ su lookfantastic.it





Si apre con note di cuoio orientale, che viene addolcito e rinfrescato da salvia sclarea, lavanda, mandorla dolce e vaniglia; nel fondo l’esplosione delle note di testa e cuore viene calmata dalla profondità più dolce della fava tonka e dei legni chiari.

I PROFUMI TOM FORD DA UOMO SONO MOLTO PERSISTENTI

Tuscan Leather di Tom Ford è forse uno dei suoi profumi più famosi in assoluto, ed è un inno alle fragranze cuoiate, terrose, speziate e legnose, da provare se adorate queste note perché sono davvero preponderanti.

Tom Ford, Tuscan Leather – Eau de Parfum. Prezzo: da 206,45€ su lookfantastic.it

Il tutto si apre con leggerezza grazie alle note frizzantine di lampone e timo, rese spicy dallo zafferano. Al centro ci accompagnano aromi di olibano e gelsomino, mentre il fondo è tutto un inno al cuoio, all’ambra e ai legni.

Grey Vetiver è la nuova versione, ancora più calda, del suo predecessore nella boccetta trasparente. È una fragranza davvero “bold”, che mixa note speziate e floreali in maniera audace; viene descritta come il profumo da perfetto gentiluomo.

Tom Ford, Grey Vetiver Parfum – Eau de Parfum. Prezzo: 125,45€ su lookfantastic.it

Il profumo danza tra note fresche di fiori d’arancio, rese speziate dallo zafferano; il tutto conduce verso tre accordi diversi di vetiver. Il risultato è una fragranza delicatamente elegante e senza tempo.

LE FRAGRANZE LEGNOSE E TERROSE

L’ultimo arrivato tra i legnosi e terrosi del brand è il nuovo profumo Tom Ford Black Laquer: un inno alla profumeria moderna, il prezioso mix contiene note di inchiostro nero e di legno di ebano Makassar, che ci trasportano in un mondo di calde sfumature cuoiate.

Tom Ford, Black Lacquer – Eau de Parfum. Prezzo: da 215€ su sephora.it

Tra gli accordi troviamo anche altre note eleganti e preziose, come la peonia scura, l’olibano (o franchincenso, una resina estremamente aromatica), vinile, cedro Atlas Neoassoluto del Marocco.

Viene definito quasi un profumo mistico: Oud Wood di Tom Ford è un vero viaggio verso terre lontane, dove le spezie esotiche comandano impreziosendo una fragranza legnosa. Troviamo infatti pepe cinese, combinato a legno di Oud raro, legno di sandalo e legno di rosa, insieme all’ambra.

Tom Ford, Oud Wood – Eau de Parfum. Prezzo: da 63,45€ su lookfantastic.it

Più legnoso di così non si può: Tom Ford Noir Extreme è classificato dai più come profumo da uomo, è opulento e inebriante, ma rappresenta anche la dualità dell’animo e dell’essenza più profonda. Contiene spezie calde a agrumi in apertura, poi ci conduce nel cuore dove troviamo kulfi indiano, un accordo che prende ispirazione da un antichissimo “intruglio” preparato per gli imperatori Moghul nel XVI secolo.

Tom Ford, Noir Extreme – Eau de Parfum. Prezzo: da 100,45€ su lookfantastic.it

Nel fondo ci rilassiamo con note profonde di ambra e legno di sandalo.

I PROFUMI TOM FORD DA DONNA PIÙ FAMOSI, DA LOST CHERRY A TOBACCO VANILLE

Come dicevamo, ragazze, tutti i profumi che vi abbiamo presentato precedentemente possono essere indossati anche dalle donne, se amate i profumi speziati, caldi e legnosi. Sappiate che sono veramente intensi!

I PROFUMI DA DONNA TOM FORD LASCIANO UNA SCIA INEGUAGLIABILE

Se, al contrario, preferite fragranze meno strong, ugualmente persistenti e ricercate, ma sulle note più floreali, fruttate e fresche, eccoci qui: vediamo insieme quelli che sono considerati profumi Tom Ford da donna.

PROFUMI DONNA TOM FORD ORIENTALI E SPEZIATI FAMOSI

Il primo profumo di cui vogliamo parlarvi è un famosissimo orientale agrumato: Eau de Soleil Blanc Tom Ford è ispirato al sole al massimo splendore, con note frizzanti e fresche insieme ad aromi più botanici. Non ci crederete, ma al suo interno oltre a bergamotto verde, arancia amara e ylang ylang si trovano anche pistacchio e ambra, che ne scaldano il fondo.

Tom Ford, Eau de Soleil Blanc – Eau de Toilette. Prezzo: da 98,45€ su lookfantastic.it

Tra i profumi alla vaniglia uno dei più famosi di sempre è lui: certo, ci sono anche altre fragranze Tom Ford iconiche a base di questo dolcissimo baccello, ma Tobacco Vanille rimane uno dei bestseller di sempre. Orientale e speziato, è veramente molto opulento e caldo, con tabacco e spezie in apertura, vaniglia, cacao e fava tonka, insieme a fiori di tabacco, nel cuore. Il fondo conclude questa danza fumosa con note legnose e frutti essiccati.

Tom Ford, Tobacco Vanille – Eau de Parfum. Prezzo: da 63,45€ su lookfantastic.it

LE FRAGRANZE SUCCOSE CON FIORI E FRUTTI

Vi presentiamo ora due profumi donna Tom Ford fruttati super famosi: il primo è Lost Cherry, con note di ciliegia, mandorla amara, rosa, gelsomino e prugna. Il fondo è balsamico e speziato, con legno di cedro, cannella e sandalo.

Tom Ford, Lost Cherry – Eau de Parfum Spray. Prezzo: da 83,95€ su lookfantastic.it

Bitter Peach, invece, è una fragranza super succosa, con note di pesca e arancia di Sicilia. Il cuore è seducente con olio di davana e note di rum, mentre il fondo è misterioso patchouli.

Tom Ford, Bitter Peach – Eau de Parfum. Prezzo: 83,95€ su lookfantastic.it per la confezione da 10ml oppure 350€ su sephora.it per la confezione da 50ml

Ragazze e ragazzi anche per oggi è tutto da parte nostra. Voi usate i profumi Tom Ford? Fateci sapere nei commenti sui social il vostro preferito, un bacione dal TeamClio!