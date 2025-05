ABITI DA CERIMONIA ECONOMICI 2025: TANTI MODELLI A PREZZI INTERESSANTI

Anche se può sembrare difficili, nelle nuove collezioni ci sono molti abiti da cerimonia economici 2025. Sono bellissimi e adatti alle tante occasioni in cui è richiesto un dress code elegante. Lunghi e corti, proposti in vari materiali, sono perfetti per risultare una splendida invitata a un matrimonio, ma non solo. Con i modelli più cool del momento, che competono con abiti di brand più blasonati, per cui bisogna sborsare cifre ingenti, farete sempre un figurone. In satin ma anche chiffon, si va dai vestiti da cerimonia semplici a quelli più sofisticati.

Non serve spendere cifre astronomiche, soprattutto quando l’abito sappiamo già che lo indosseremo una sola volta. In fondo tra regalo da fare, preparazione – capelli, trucco, mani e piedi – si spende già abbastanza. Conviene quindi contenere e tagliare le spese laddove possibile. E i vestiti da cerimonia economici 2025 fanno proprio al caso nostro. Scopriamo insieme i più belli: via col post!

VESTITI ELEGANTI CORTI PER LOOK SBARAZZINI MA CHIC

Quando si parla di abiti da cerimonia si fa presto a pensare ai modelli lunghi. Eppure noi vogliamo iniziare dai vestiti corti eleganti, con cui otterrete in un attimo un look fresco e sbarazzino.

Imperial, Abito corto fluido con revers e catena. Prezzo: 128€ su imperialfashion.com





I MINIDRESS SVELANO UN LOOK LEGGIADRO

Ce ne sono davvero tanti che potranno fare al caso vostro, da quelli più attillati e dritti alle creazioni svasate e ampie.

Si passa da quelli in raso dai colori brillanti fino agli abiti Pinko larghi con balze e bretelle sottili, declinati in diversi colori.

Pinko, Moscato Abito Taffeta con Georgette Vestito da Sera Donna. Prezzo: da 79,33€ su amazon.it

ABITI DA CERIMONIA ECONOMICI 2025 LUNGHI

Se da una parte ci sono quelli corti, dall’altra scopriamo i meravigliosi e raffinatissimi abiti lunghi da cerimonia.

Trendyol, Maxi Mermaid Regular Fit Woven Evening Dress Vestito Donna. Prezzo: da 43,17€ su amazon.it

Molti di questi, nonostante il prezzo contenuto (spesso sotto i 100 euro), non hanno niente da invidiare a creazioni di firme più imponenti, come i meravigliosi abiti da cerimonia Pronovias, bellissimi ma dai prezzi importanti e non sempre sostenibili.

Tra questi troviamo dei raffinatissimi abiti con volants, che regalano movimento e leggerezza, per un look formidabile e sofisticato al tempo stesso.

Zara, Vestito con volants. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Bellissimi i modelli tinta unita e scivolati con parte superiore a canotta con bretelle super sottili.

Morgan, Vestito Formale Donna. Prezzo: 61,95€ su amazon.it

In alternativa ci sono gli abiti in chiffon con gonne che dalle ginocchia in giù risultano trasparenti, per un ricercato effetto di vedo-non-vedo.

I VESTITI CON STAMPE ELEGANTI

In genere sono abiti tinta unita, ma tra le proposte low cost e glamour del momento troviamo diversi vestiti da cerimonia fantasia.

Zara, Vestito lungo stampato foulard. Prezzo: 59,95€ su zara.com

Diversi li troviamo nella collezione di vestiti Zara, che propone dei modelli lunghi con stampe sui toni del rosa chiaro e scuro, che rievocano il mondo dei fiori in versione oversize.

Zara, Vestito halter pois. Prezzo: 49,95€ su zara.com

In alternativa, se amate uno stile più classico, non fatevi scappare i vestiti a pois eleganti, che si legano al collo.

Truth & Fable, Maxi Dress A-Line in Chiffon Donna. Prezzo: da 29,54€ su amazon.it

Imperdibili, soprattutto se desiderate un abito da cerimonia con le maniche corte, le creazioni stampate di Truth & Fable.

ABITI DA CERIMONIA ECONOMICI 2025: I MODELLI IN SATIN E LINGERIE DRESS

Imperial, vestito midi drappeggiato effetto satin. Prezzo: 89€ su imperialfashion.com

i vestiti in satin sono molto amati

Ci sono degli abiti da cerimonia che, negli ultimi anni, conquistano tutti e sono super desiderati e amati. Parliamo dei vestiti in satin, quindi effetto raso, come fossero dei lingerie dress.

E, in effetti, alcuni rievocano proprio le amate sottovesti da camera, con bretelle sottili e scollature più o meno lievi.

Imperial, Abito lungo con scollo a barca e spacchi. Prezzo: 96€ su imperialfashion.com

A questi si affiancano, però, dei vestiti con top asimmetrico ma anche degli slip dress con tanto di foulard compreso, da avvolgere attorno al collo, come una vera diva.

Zara, vestito midi con tulle foulard. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Ragazze, ora è il vostro turno e non vediamo l’ora di conoscere le vostre opinioni e sapere cosa ne pensate degli abiti da cerimonia economici 2025 che vi abbiamo proposto, quale stile preferite e se approfitterete delle tante occasioni online ma anche negli store. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!