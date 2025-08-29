BORSE ELEGANTI DA CERIMONIA: I NUOVI MODELLI

Quando si parla di borse eleganti da cerimonia, spesso vengono in mente dei modelli molto classici, per non dire “antichi”, senza particolari decorazioni o formati. In genere sono borsette rettangolari stile envelope bag, praticamente delle bustine rivestite in raso. Talvolta sono impreziosite da uno scintillante rivestimento glitter. Oro, argento, bronzo e platino sono le cromie che vanno per la maggiore, perfette in abbinamento alle scarpe gioiello. Tuttavia, ci sono tantissimi altri modelli, anche molto più attuali, da sfoggiare quest’anno per i grandi eventi. Borse a sacchetto, modelli vintage abbelliti da borchie o paillettes, ma anche tante altre proposte, tra cui le tracolle in pelle colorata che si adattano alla perfezione ai vestiti da cerimonia.

Credits: @pianodgirls, @distintolegnano, @pinkoofficial via Instagram – Alcune ispirazioni per i vostri look da cerimonia con borse chic

C’è solamente l’imbarazzo della scelta, per cui non sarà così complicato trovare degli accessori adatti per l’occasione. Vediamo quali sono le nuove borse eleganti da cerimonia del momento, i materiali e i colori e anche le marche che firmano le proposte più interessanti di stagione. Pronte, ragazze? Via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

BORSE ELEGANTI DA CERIMONIA: LE NUOVE CLUTCH

Le clutch sono tra le borse più richieste e indossate in caso di grandi eventi. Si contraddistinguono per il loro aspetto che ricorda uno scrigno.

Zara, Clutch con applicazioni metalliche. Prezzo: 49,95€ su zara.it





le clutch sono un must per le cerimonie

Sono rigide, solitamente quadrate o rettangolari e possono essere declinate in tutti i colori, soprattutto quelli metallizzati, e abbellite da tessuti e dettagli di ogni genere.

Se siete a caccia di qualcosa di simile, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova linea di clutch di Zara con applicazioni metalliche super particolari.

Syrads, Pochette Borsa per Donna Borsa Da Sera Pochette Plissettato con Catena. Prezzo: 23,99€ su amazon.it

Mentre presentano particolari arricciature le clutch Syrads, dal tocco glitter.

BORSE DECORATE E CHIC PER MATRIMONI E ALTRI EVENTI

Le borse scintillanti e decorate sono sempre molto interessanti e in grado di impreziosire qualsiasi tipo di look.

Crazychic, Borsa a Tracolla Spalla Catena Donna – Borsetta Trapuntata Serpente Pitone Moda PU Pelle. Prezzo: 36,99€ su amazon.it

Quali sono le decorazioni che possono caratterizzare le borsette da cerimonia? Innanzitutto i cristalli, ma per uno stile più rock si può preferire un modello con le catene, come le pochette di Crazychic.

Love Moschino borsa a spalla paillettes. Prezzo: 56,10€ su amazon.it

In alternativa ci sono sempre delle bellissime borse di paillettes, come quelle di Love Moschino, con decorazioni tono su tono e logo lettering, perfette per look da invitate con abiti da cerimonia economici e non.

BORSE ELEGANTI DA CERIMONIA: LE POCHETTE

Le pochette sono tra le borse più comode e glam per gli eventi galanti, come matrimoni, battesimi e comunioni e anche per serate oppure per eventi importanti.

Zara, Borsa applicazioni con effetto perlato. Prezzo: 45,95€ su zara.it

Se avete necessità di seguire un dress code sofisticato e ricercato, vi consigliamo di puntare su qualcosa di strettamente elegante, come le pochette, sia classiche sia piegate.

HTTDSLF, Pochette Donna con strass. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

I colori pastello andranno per la maggiore quest’anno, ma anche le tonalità metalliche si adatteranno a tutti i tipi di outfit.

LE RAFFINATE BORSE IN RASO DA CERIMONIA

Uno dei tessuti più eleganti di sempre è indubbiamente il raso. Se da una parte troviamo i vestiti in satin, dall’altra non mancano le borse effetto seta, lucenti e delicate al tempo stesso.

Love Moschino, Borsa a Mano Donna. Prezzo: 175€ su amazon.it

le borse in raso sono tra le più eleganti da cerimonia

Ci sono modelli molto diversi tra loro, da quelle piatte e lisce, che ricordano portafogli vintage, a creazioni molto particolari e ricercate.

Una di queste è certamente la borsetta in raso con grande fiocco di Love Moschino, che si può portare anche a tracolla ed è disponibile in varie cromie.

Swanky Swans Mira Satin Classic Frame Bag – Pochette da giorno Donna, Purple. Prezzo: 22,57€ su amazon.it

Infatti, a tal proposito, ci sono molte borsette in satin che si possono personalizzare o addirittura realizzare appositamente su richiesta, così da scegliere un colore identico a quello delle scarpe o del vestito da cerimonia della mamma della sposa o invitata.

LE TRACOLLE DA INDOSSARE CON LOOK ELEGANTI

Potevamo mai dimenticarci delle borse a tracolla? Si portano su una spalla o crossover e le dimensioni sono contenute, piuttosto piccole e adatte per contenere lo stretto necessario.

Tommy Hilfiger Timeless, TH Mini Crossover. Prezzo: 78,32€ su amazon.it

A questo punto non vi resta che scoprire quale colore preferire in base al tipo di look e, al tempo stesso, quale materiale scegliere.

Ci sono borsette a tracolla in pelle o effetto pelle colorate che potrete sfruttare anche al di là delle cerimonie.

Zara, Mini borsa con manico metallico. Prezzo: 39,95€ su zara.it

E altre molto particolari e scintillanti che potrete indossare per le vostre serate glam, ad esempio le tracolle di glitter e di paillettes, oppure quelle metal come quella a firma Zara.

Siete alla ricerca di consigli per il vostro shopping su Amazon? Date un’occhiata alla vetrina Amazon ClioMakeUp: troverete alcuni dei prodotti preferiti di Clio e del TeamClio a tema beauty, fashion e casa!

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, per restare aggiornate sulle ultime novità, leggete questi post:

1) BEAUTY KIT INVITATA MATRIMONIO

2) VESTITI CERIMONIA MANGO

3) ABITI CERIMONIA ZARA

Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno. Cosa ne pensate delle nuove borse eleganti da cerimonia? Quali sono le vostre favorite? Meglio di glitter o in satin? Preferite le clutch o le pochette? Oppure meglio investire sulle borsette a tracolla che potrete sfruttare anche in altre circostanze? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social. Un bacione dal TeamClio!