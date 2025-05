QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI PER LO SPOSO?

Nel grande giorno ogni dettaglio conta, sia per lei che per lui: ecco quindi che anche il profumo da sposo diventa una scelta importante. Così come accade per i migliori profumi da sposa, anche quello per lui è fondamentale che sia a lunga durata, ma soprattutto che rispetti i suoi gusti. Come dovrebbe essere il profumo da sposo ideale? Persistente, ma non eccessivamente intrusivo, delicato ma anche intenso al punto giusto, romantico ma deciso. Sembra una scelta impossibile? Affatto! Il mondo delle fragranze ha fatto passi da giganti, quindi ogni sposo riuscirà a trovare ciò che fa per lui. I profumi da sposo sono quel particolare che si legherà indissolubilmente al giorno del matrimonio: meglio prendersi il proprio tempo per scegliere al meglio.

Credits: Foto di Adobe Stock | Stanislav

C’è chi preferisce evitarlo e optare, piuttosto, per un semplice dopobarba. E invece, cari ragazzi, secondo noi questo è un dettaglio così importante che abbiamo deciso di dedicarci un post intero, per aiutarvi nella scelta tra i migliori profumi da sposo! Vedremo le diverse intensità e fragranze indicate per accompagnarvi nel giorno più importante della vostra vita: seguiteci fino in fondo per trovare il vostro compagno di avventure. Cominciamo subito.

ACQUA DI COLONIA SPOSO, IL PROFUMO LEGGERO E DELICATO MA ELEGANTE

Semi di ambretta, sale marino e salvia sono i protagonisti di questo profumo per lo sposo leggero e fresco: Wood Sage & Sea Salt di Jo Malone è un’acqua di colonia piena di gioia, ideale per vivere con vivacità il giorno del matrimonio.

I PROFUMI DA SPOSO LEGGERI SONO RAFFINATI ED ELEGANTI, COME LE ACQUE DI COLONIA

Come tutte le fragranze del brand si presta molto bene a fare il layering dei profumi, ma le sue note legnose e marine stanno stupendamente anche da sole. Immaginate una passeggiata in riva al mare, con la schiuma che si infrange sulle rocce e vi inebria di un profumo frizzante e genuino; il tutto viene scaldato dall’accordo silvestre della salvia.

Jo Malone, London Wood Sage & Sea Salt – Cologne. Prezzo: da 72€ su sephora.it





Tra le colonie da sposo questa è il più grande classico, probabilmente: Colonia di Acqua di Parma è un’opzione ottima per chi ama le fragranze raffinate e senza tempo, che parlano di pomeriggi assolati di agrumi italiani, scaldati dalle note di fondo di sandalo, vetiver e patchouli.

Acqua di Parma, Colonia. Prezzo: da 119€ su douglas.it

Se amate le fragranze agrumate, vi diamo un altro spunto: un limone affumicato, elegante e sofisticato, potrebbe piacervi? Allora andate ad annusare Eau de Citron Noir di Hermès. Le note? Limone, foglie di the, fumo, lime e legno di guaiaco.

HERMÈS, Collection Colognes Eau de Cologne – Eau de Citron Noir. Prezzo: 89,30€ su douglas.it

FRAGRANZE CHE ACCOMPAGNANO TUTTO IL GIORNO, I PROFUMI DA SPOSO PIÙ INTENSI

Se vi piacciono i profumi che lasciano la scia da uomo, ma non volete esagerare con qualcosa di eccessivo e che non si adatti al grande giorno, eccoci qui per voi! Tra i profumi da sposo intensi ci sono diverse opzioni tra cui scegliere, con fragranze forti e persistenti che, però, raccontano storie raffinate e romantiche.

Tra i profumi di nicchia da uomo, per esempio, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Noi vi segnaliamo, per esempio, Ambre des Abysses di Houbugant che è adatta a chi cerca profondità e sentori strong, ma senza esagerare. Infatti il tutto si apre con note di menta e agrumi, che ci accompagnano nel cuore dove troviamo gelsomino, rosmarino, patchouli e ambra. Sul fondo vaniglia, cuoio, muschi e fava tonka danno struttura.

Houbigant, Ambre des Abysses Eau de Parfum. Prezzo: da 7€ su 50-ml.it

Decisamente più romantico è il profumo floreale unisex Argentina di Memo Paris. Adatto a chi ama i fioriti ma con un fondo intenso e profondo, questo profumo è per lo sposo sognante, che non disdegna le note dolci e particolari della rosa, protagonista assoluta dell’apertura della fragranza.

Insieme al pepe rosa e al gelsomino il profumo trova brio, mentre il cipriolo e l’oud sul fondo gli conferiscono intensità.

Memo Paris, Argentina Eau de Parfum. Prezzo: da 13€ su 50-ml.it

Uno dei profumi di nicchia più famosi è sicuramente Aventus Creed, un cipriato da uomo che è tra i più amati della categoria. Si tratta di un profumo da sposo elegante che lascia una scia persistente e sofisticata, perfetto nelle occasioni speciali come il matrimonio. Le note? In apertura note fruttate, che ci conducono verso patchouli e note cuoiate come la betulla e la sferzata di energie delle bacche di ginepro.

Creed, Aventus Eau de Parfum. Prezzo: da 165€ su 50-ml.it

Un profumo di nicchia da uomo davvero sontuoso e che vive di contrasti è lui, Parfum 1 di Fugazzi. Si apre con note davvero freschissime grazie alla presenza di menta piperita, ribes e mandarino; il cuore ci trascina in un universo complementare, con davana, incenso, fiori d’Arancio e pepe rosa. È grazie al fondo che avviene la magia, con note legnose e speziate di patchouli, sandalo, legno di cedro e muschio.

Fugazzi, Parfum 1 Extrait de Parfum. Prezzo: da 11€ su 50-ml.it

NOTE SPEZIATE, PER I MATRIMONI DI SERA O PER LO SPOSO CHE NON TEME DI OSARE CON IL PROFUMO

E se invece ci sarà un matrimonio di sera? Se siete amanti delle fragranze spicy, allora questa parte del post è per voi. Tra i profumi da sposo speziati ci sono alcune opzioni davvero intense, come per esempio Spicebomb di Viktor&Rolf. Infatti, per il vostro giorno speciale, il nostro consiglio è di optare per la versione Eau de Toilette, per non esagerare!

LE FRAGRANZE SPEZIATE PER GLI SPOSI DANNO CALORE E SICUREZZA

Le note? Sensualissime e speziate, trascinano in un universo maschile intenso e profondo. Si parla di un mix prezioso, fatto di accordi contrastanti. Sono due le miscele che si incontrano; in una troviamo peperoncino e zafferano, con cuoio, tabacco e vetiver, nell’altra bergamotto, pompelmo, pepe rosa, elemi (una resina fresca che assomiglia all’incenso, ma con sentori più aromatici).

Viktor & Rolf, Spicebomb Eau de Toilette. Prezzo: da 78,99€ su douglas.it

Un altro profumo di Creed amatissimo e, secondo noi, perfetto come profumo sposo speziato è sicuramente Original Vetiver. L’accordo si apre con vetiver e legni orientali, che si rinfrescano con sentori speziati di agrumati. Per un uomo che si vuole sentire classico, eleganti e raffinato ma anche avventuroso.

Creed, Original Vetiver Eau de Parfum. Prezzo: da 205€ su 50-ml.it

Per chi si vuole sentire leggero, disinvolto ma al contempo elegante c’è un altro profumo da uomo di nicchia da provare nel giorno del matrimonio ed è Layton di Parfums de Marly. Questo speziato unisex unisce accordi orientali e agrumati, con il bergamotto, la lavanda, il geranio e ambra, pepe rosa, vaniglia e legni preziosi. La nota particolare? Il caffè caramellato. Un piccolo gioiello da annusare!

Parfums de Marly, Layton Eau de Parfum. Prezzo: da 8€ su 50-ml.it

