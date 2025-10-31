ANFIBI DONNA AUTUNNO 2025: ABBINAMENTI E MODELLI TOP

Gli anfibi donna sono gli stivali stringati più ambiti e amati dalle fashioniste. Sono tanti i brand a suggerire anfibi Autunno 2025 degni di nota, inserendo nelle loro collezioni modelli dei più vari che si prestano a tantissimi abbinamenti. Si spazia dagli anfibi bassi agli anfibi alti, quasi al ginocchio, perlopiù con suola platform quindi molto comodi e pratici (anche per non scivolare quando piove). Gli anfibi donna neri sono senza alcun dubbio un classico, ma molte marche declinano questo modello in marrone. Ci sono anche anfibi eleganti e particolari: impreziositi da borchie, ruches e altri dettagli modaioli.

Credits: Foto di Adobe Stock | Sami

Gli anfibi donna, noti anche come stivali stringati o combat boots, si ispirano allo stile grintoso delle rockstar e si riconfermano, stagione dopo stagione, un must per il periodo delle foglie e per l’inverno. Pronte a scoprire insieme i modelli Autunno 2025 da avere? Allora, iniziamo subito.

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ANFIBI DONNA AUTUNNO 2025: DA DR. MARTENS A GEOX

Insieme agli stivali texani, gli anfibi donna sono uno dei must di questa stagione autunnale e promettono di tenerci compagnia anche in vista dell’inverno ormai alle porte. I classici anfibi neri, gli stivali stringati che ci fanno pensare subito agli anni ’90 e allo stile grunge di icone come Courtney Love, continuano a piacere e a conquistare con il loro appeal inconfondibile e nondimeno con la loro comodità.

DR. MARTENS RESTA UN CLASSICO

I modelli più versatili e facili da abbinare sono sicuramente quelli bassi ossia gli anfibi a stivaletto. Sono un evergreen, ormai, gli anfibi donna Dr. Martens, in pelle nera e praticamente indistruttibili.

Dr. Martens, Anfibi Donna. Prezzo: 149,95€ su amazon.it





Anche Geox firma modelli interessanti per questa stagione, mettendo in primo piano il comfort con suole platform capaci di slanciare la figura e al contempo di assicurare al piede una calzata avvolgente e stabile.

Geox, Iridea Anfibi. Prezzo: 96,12€ su amazon.it

ALTI E STRINGATI PER LOOK GRINTOSI E ROCK

Per chi non ha paura di osare ci sono gli anfibi donna alti. Alcuni arrivano al ginocchio, come quelli di Vagabond nella foto qui sotto. Più impegnativi rispetto a quelli bassi, danno il meglio con gonne e abitini.

Vagabond, Stivale Stringato Karlie. Prezzo: 245,00€ su aboutyou.com

Si trovano proposte degne di nota anche nella nuova collezione di Tamaris e tra i modelli Autunno 2025 di Dream Pairs, brand disponibile su Amazon.

Tamaris, Stivale Stringato. Prezzo: 115,00€ su abotyou.com

Le stringhe, da allacciare tutte o solo in parte a seconda del mood che si desidera fare proprio, potrebbero non piacere a tutte. Vi ricordiamo, specialmente se non avete polpacci particolarmente sottili, di scegliere un modello dal gambale ampio così da stare quanto più possibile comode.

Dream Paris, Stivali Alti Stringati. Prezzo: 42,49€ su amazon.it

I MODELLI PARTICOLARI CON BORCHIE E APPLICAZIONI PREZIOSE

Gli anfibi nascono come calzature casual, ma molti brand firmano modelli particolari e a tratti anche eleganti. Una certezza, in questo senso, è Cult. Gli anfibi Cult sono tutto fuorché banali perché si fregiano di di dettagli che li rendono accattivanti e modaioli.

Cult, Anfibio Nero Ruches. Prezzo: 143,00€ su amazon.it

Dalle ruches alle borchie, è impossibile annoiarsi con questi anfibi che possono essere abbinati a tantissimi look diversi ed essere sfoggiati in qualsiasi momento della giornata. Dal tempo libero più informale alla sera (perché no?) sono un modello shoes che vale davvero la pena avere a disposizione nel guardaroba.

Cult, Anfibi Neri Borchie. Prezzo: 108,00€ su amazon.it

NON SONO SOLO NERI: GLI ANFIBI DONNA DAI TONI NEUTRI

Gli anfibi stanno bene con i pantaloni e con i jeans ma, come già anticipato, possono essere indossati anche con abitini e gonne, in particolar modo con le gonne lunghe per dare vita a look femminili ma con un twist in più.

Oltre ai modelli in black si distinguono, per l’Autunno 2025, quelli declinati nel colore di stagione ovvero il marrone. Gli anfibi marroni risultano meno strong di quelli neri e, per questa ragione, ben si prestano ad abbinamenti dal mood glam e dall’allure più morbida e delicata.

Queen Helena, Anfibi con Fibbia bassi Marrone. Prezzo: 69,90€ su amazon.it

DA NON SOTTOVALUTARE GLI ANFIBI MARRONI

Dagli anfibi marrone cioccolato di Queen Helena a quelli chiari di Guess, non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi al nero preferisce i toni del marrone o addirittura i toni neutri del panna, dell’avorio e del beige sabbia.

Guess, Orana Anfibi Donna. Prezzo: 97,77€ su amazon.it

Tra i brand che suggeriscono per questa stagione anfibi in marrone c’è anche Nero Giardini. Il colore cioccolato al latte del modello di seguito, per esempio, sta benissimo con il blu dei jeans.

Nero Giardini, Anfibi Donna Pelle Marrone Chiaro. Prezzo: 145,00€ su amazon.it

Versatili e camaleontici, gli anfibi non deludono mai le aspettative e si confermano anche quest’anno un must per ogni fashionista che si rispetti. Pratici e duttili, sono una valida alternativa ai texani o ai classici stivali stile cavallerizza da tenere in considerazione e da inserire all’istante nella propria wishlist.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema anfibi donna Autunno 2025, con una selezione di modelli imperdibili per tutti i gusti e per tutte le tasche. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono gli stivali stringati oppure non fanno per voi? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!