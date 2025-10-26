FELPE DONNA AUTUNNO 2025: I MODELLI TOP

Avere una o più felpe nell’armadio torna particolarmente utile nel periodo autunnale. Questo capo di abbigliamento, pratico e comodo, è versatile e si presta a tanti abbinamenti diversi. Sono molti i brand che includono nelle loro collezioni felpe donna Autunno 2025. Si spazia dai modelli basic e a girocollo a quelli con cappuccio, senza trascurare le felpe con la zip. Per chi è alla ricerca di felpe particolari, in grado di svoltare il look con un twist diverso dal solito, ci sono i modelli con ricami e applicazioni.

Credits: @imperialfashion.com, @aboutyou.com Via Instagram

Abbiamo selezionato per voi le più belle felpe donna Autunno 2025, tra modelli con cappuccio, con zip, girocollo, semplici oppure più particolari ed eleganti. Pronte a scoprirli insieme? Allora, ragazze, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

FELPE AUTUNNO 2025: I MODELLI GIROCOLLO MUST HAVE

Le tendenze moda Autunno 2025 eleggono lo stile sporty (ma chic) tra i leitmotiv delle scene fashion per la stagione delle foglie. Non c’è niente di meglio, quindi, delle felpe donna: versatili e facili da abbinare, campionesse indiscusse di versatilità.

LE FELPE GIROCOLLO SONO ESTREMAMENTE VERSATILI E FACILI DA ABBINARE

Le più “furbe”, quelle con cui è davvero difficile sbagliare, sono le felpe girocollo. Si trovano ovunque e, piccola dritta, su Amazon – così come su altre piattaforme e-commerce che si occupano di abbigliamento – sono disponibili anche dei pack da 2 (o più pezzi) dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

The Set, Felpe Girocollo. Prezzo: 42,00€ su amazon.it

Le felpe girocollo semplici sono quel capo basic che proprio non può mancare nel guardaroba, ma attenzione perché le nuove collezioni accolgono anche modelli più originali. Zara, per esempio, firma questa felpa combinata effetto camicia.





Zara, Felpa Combinata. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Le spalline strutturate, invece, rendono cool le felpe girocollo di Imperial. Stilosissime, le felpe donna di questo tipo rendono immediatamente più ricercati anche i look essenziali.

Imperial, Felpa Maniche Lunghe Collo Rotondo. Prezzo: 52,00€ su imperialfashion.com

CON CAPPUCCIO PER UNO STILE COMFY

Le felpe donna con cappuccio sono sempre apprezzate dalle fashioniste: ci danno la possibilità di coprirci quando fa piove o tira vento e, inoltre, il cappuccio che fuoriesce dal chiodo in pelle o da un bel blazer – diciamolo – ha sempre il suo perché.

Berhska, Felpa in Beige Chiaro Cappuccio. Prezzo: 23,90€ su aboutyou.com

Da Bershka a Polo Ralph Lauren, sono tante le marche che propongono modelli con il cappuccio per questa stagione autunnale.

Polo Ralph Lauren, Felpa Grigio Chiaro Sfumato. Prezzo: 265,50€ su aboutyou.com

Anche la nuova collezione Zara è ricca di proposte interessanti in questo senso. Tra le più belle spiccano le felpe con cappuccio dai colori neutri e mélange.

Zara, Felpa Basic Cappuccio. Prezzo: 22,95€ su zara.com

CON LA ZIP PER OUTFIT PRATICI

Se avete dubbi su come vestirsi a Ottobre 2025 per via delle temperature ballerine, vi diamo una dritta. Le felpe con la zip possono essere indossate sia come felpe che come giacche così da vestirsi a strati. Le più comode sono quelle di Adidas, come la felpa Teddy effetto peluche della foto qui sotto.

Adidas, Giacca Teddy Essentials. Prezzo: 65,00€ su adidas.com

In alternativa, scegliete una classica felpa con zip optando per un modello ampio e over. In questo modo potrete sfruttarla in tantissimi contesti diversi, ancor di più se il modello in questione ha anche il cappuccio.

Johnny Urban, Giacca Felpa con Zip. Prezzo: 62,96€ su aboutyou.com

LE FELPE AUTUNNO 2025 SONO ANCHE ELEGANTI E PARTICOLARI

Infine, ragazze, concludiamo sfatando un falso mito. Le felpe non sono solo sportive, né vanno relegate necessariamente alla palestra o al tempo libero più informale. Ci sono anche felpe Autunno 2025 particolari ed eleganti, perfette da indossare per occasioni che richiedono un look più ricercato e modaiolo.

APPLICAZIONI GIOIELLO E FIBBIE IMPREZIOSISCONO LE FELPE CON UN TOCCO GLAMOUR

Le felpe con applicazioni, come quella qui sotto di Only con il colletto impreziosito da strass, svoltano il look e lo connotano immediatamente di personalità e stile. Abbinatela a un paio di jeans e a dei mocassini, indossate una giacca over e il gioco è fatto.

Only, Felpa Dettagli Gioiello. Prezzo: 44,99€ su amazon.it

Dixie include nella sua nuova collezione autunnale tantissimi modelli di felpe particolari e diverse dal solito, caratterizzate da dettagli che non vi faranno passare inosservate.

Dixie, Felpa Ampia Maniche 3/4. Prezzo: 79,00€ su dixie.com

Che si tratti di impunture, drappeggi, balze o ricami, il brand valorizza l’animo più chic della felpa con i suoi nuovi modelli autunnali.

Dixie, Felpa Ampia Maniche 3/4 Ricamo Floreale. Prezzo: 99,00€ su dixie.com

Vi consigliamo, poi, di dare un’occhiata alle felpe disponibili su Aboutyou.com. L’e-shop ospita anche collezioni di brand poco conosciuti, più di nicchia. Particolari come fibbie e applicazioni gioiello vi permetteranno di dare vita a look comodi e pratici ma allo stesso tempo di impatto e glamour.

Hoermanseder, Felpa Carola. Prezzo: 59,42€ su aboutyou.com

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema moda, date un’occhiata a questi post:

1) ABITI CERIMONIA LOW COST AUTUNNO 2025

2) LE TENDENZE BIJOUX AUTUNNO 2025

3) LE CAMICIE AUTUNNO 2025 DA AVERE

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema felpe donna Autunno 2025, con una selezione dei modelli più belli per tutti i gusti e per tutte le tasche. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono le felpe o non fanno per voi? Preferite quelle girocollo o quelle con il cappuccio. Come siete solite abbinarle? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!