QUALI SONO I MIGLIORI BALSAMI LABBRA DI FARMACIA?

I balsami labbra di farmacia sono i migliori su cui puntare quando si hanno problemi di labbra secche e screpolate. Gli attivi impiegati sono tantissimi. Si spazia dal burrocacao di farmacia con acido ialuronico a quello riparatore e protettivo a base di ingredienti come le ceramidi. Non mancano le proposte in termini di semplice balsamo labbra idratante e nutriente. Alcuni brand di farmacia firmano balsami labbra colorati per chi desidera conciliare trattamento e make-up. Tra le migliori marche si distinguono La Roche-Posay, Nuxe e Avène.

Acquistare un burrocacao di farmacia è sempre un ottimo investimento, specialmente se si risente di labbra secche e screpolate o di labbra sensibili che necessitano di protezione e idratazione profonda. Pronte a scoprire insieme quali sono i migliori balsami labbra di farmacia? Allora, ragazze, iniziamo.

BALSAMO LABBRA DI FARMACIA RIPARATORE: DA CONNETTIVINA STICK A LA ROCHE-POSAY

Tra i migliori balsami labbra di farmacia in assoluto, bestseller per quanto riguarda la categoria balsamo labbra riparatore, si distingue Connettivina Stick Labbra. Con acido ialuronico allo 0,2%, idrata le labbra in profondità e le ripara rivelandosi molto utile in presenza di screpolature.

Assolve funzione rimpolpante, quindi è considerato anche un ottimo balsamo labbra per pelle matura.

Fidia, Connettivina Stick Labbra. Prezzo: 7,47€ su amazon.it





Consigliato a chi soffre di ragadi sulle labbra, Dermovitamina Balsamo Labbra crea un vero e proprio film protettivo che fa da barriera contro le aggressioni degli agenti esterni. La formula è ad alta concentrazione di vitamine e il feeling sulle labbra è molto piacevole, per un sollievo praticamente immediato.

Dermovitamina, Ragadi Labbra Balsamo Rigenerante. Prezzo: 5,79€ su amazon.it

CICAPLAST, UNO DEI MIGLIORI BALSAMI LABBRA DI FARMACIA CON AZIONE RIPARATRICE

Non ha bisogno di presentazione Cicaplast La Roche-Posay, un balsamo labbra riparatore e protettivo a base di pantenolo consigliato specialmente per la stagione fredda quando le labbra sono esposte a vento e gelo.

La Roche-Posay, Cicaplast. Prezzo: 6,09€ su farmacosmo.it

Nutriente e protettivo, anche Rilastil Xerolact vanta ottime recensioni. A base di sodio lattato, ad azione idratante e cheratoregolatrice, contiene burro di karité per un nutrimento intenso e una maggiore elasticità .

Rilastil, Xerolact Stick Labbra Riparatore. Prezzo: 8,60€ su amazon.it

TRA I MIGLIORI BALSAMI LABBRA DI FARMACIA CI SONO QUELLI DI AVÈNE, NUXE E BLISTEX

Un’altra marca di farmacia valida è Avène. Il balsamo labbra Avène Cold Cream, arricchito con acqua termale, è l’ideale per le labbra secche e screpolate. Contiene sucralfato, ingredienti che favorisce la rigenerazione dei tessuti.

Avène, Cold Cream. Prezzo: 8,50€ su amazon.it

Per problemi di labbra secche, screpolate e arrossate vi consigliamo Blistex MedPlus. Contrasta la formazione di screpolature e agisce come un balsamo lenitivo grazie alla presenza in formula di mentolo, eucalipto e canfora.

Blistex, MedPlus. Prezzo: 2,60€ su farmacosmo.it

Burro di karité, olio di jojoba e olio di mandorle dolci caratterizzano la formulazione di EuPhidra Balsamo Labbra Nutriente, neutro e adatto a chi non apprezza le profumazioni invadenti.

EuPhidra, Balsamo Labbra Nutriente. Prezzo: 8,55€ su farmacosmo.it

Preferite i balsami labbra profumati? Si è recentemente aggiunto ai migliori prodotti Nuxe lo stick labbra idratante Sweet Lemon. Profuma di meringa al limone ed è un cosmetico bio con ingredienti di origine naturale.

Nuxe, Sweet Lemon Stick Lèvres Hydratant. Prezzo: 8,95€ su amazon.it

BALSAMO LABBRA COLORATO: LE MIGLIORI PROPOSTE DI FARMACIA

Finora abbiamo parlato di balsami labbra trasparenti, ma in farmacia si trovano anche proposte valide e performanti in termini di balsamo labbra colorato. Questo tipo di prodotto generalmente rilascia un leggero velo di colore che si fonde con le labbra e, al contempo, se ne prende cura complice l’impiego di ingredienti di trattamento.

NON MANCANO I BALSAMI LABBRA DI FARMACIA COLORATI

Uno dei migliori è Avène Couvrance Balsamo Labbra Colorato, caratterizzato da uno stick piuttosto sottile che consente un’applicazione precisa e veloce.

Avène, Couvrance Balsamo Labbra Colorato. Prezzo: 13,88€ su farmacosmo.it

Vichy NaturalBlend contiene ingredienti di origine naturale come olio di cocco e cera d’api. Anche in questo caso, è disponibile una gamma colori piuttosto variegata: si spazia dai toni più tenui, come i rosati, a quelli più accesi.

Vichy, NaturalBlend – Idratante Labbra Colorato. Prezzo: 11,44€ su farmacosmo.it

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione dei migliori balsami labbra di farmacia che vale la pena provare, tra formule con attivi riparatori, idratanti e protettivi e proposte che rilasciano un leggero velo di colore. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!