INTRODUZIONE & INCI

Arricchita con il tartufo bianco estratto dal Piemonte e vitamina E, la D’Alba Tone Up Pink Correcting è una crema solare perfetta per tutto l’anno: idratante, protettiva, correttiva e super leggera sulla pelle.

Stando a quanto riporta il brand, si tratta infatti, di una prodotto multifunzionale, adatto a tutti i tipi di pelle. La formula cremosa, illumina la pelle, la protegge dai raggi dannosi del sole e ne corregge leggermente il tono. Il plus? Un’ottima base per il trucco. Pronti a vederla in azione? Allora cominciamo subito!

D’ALBA TONE UP PINK CORRECTING

All’interno troviamo 50ml di prodotto e una durata di 12 mesi dall’apertura. Il prezzo di questa protezione solare è di circa 22,70€ ed è reperibile online su amazon.it





INCI

Acqua, dibutil adipato, propandiolo, biossido di titanio, trigliceride caprilico/caprico, C12-15 alchil benzoato, dietilammino idrossibenzoil esil benzoato, caprilil meticone, etilesil triazone, niacinamide, glicerina, dietilesil butammido triazone, 1,2-esandiolo, pentilene glicole, portulaca Estratto di Oleracea, Estratto di fiori/foglie/steli di Epilobium Angustifolium, Estratto di rododendro ferrugineo, Estratto di Centella Asiatica, Estratto di fiori di Prunus Persica (pesca), Estratto di frutti di Prunus Persica (pesca), Estratto di fiori di Prunus Serrulata, Estratto di foglie di Aloe Barbadensis, Estratto di Houttuynia cordata, Estratto di Tuber Magnatum, olio di Citrus Aurantium Dulcis (arancia), olio di scorza di Citrus Nobilis (mandarino), ialuronato di sodio, olio di Litsea Cubeba, acqua di fiori di Rosa Damascena, succo di Betula Platyphylla Japonica, pantenolo, acido poliidrossistearico, polimero incrociato dimeticone/vinildimeticone COSA NE PENSA IL WEB?

In giro per il web, abbiamo trovato tantissime opinioni positive relative a questa crema solare al tartufo bianco. La maggior parte degli utenti ne ha apprezzato la formulazione leggera e le caratteristiche di idratazione e di protezione. Tuttavia, non tutti concordano che funga bene come base per il trucco. Pare infatti, che lasci un finish troppo lucido sulla pelle. Sarà davvero così? Scopriamolo!

FORMULAZIONE E TEXTURE

D’Alba Tone Up Pink Correcting, swatch realizzato con luce artificiale.

Il prodotto si trova all’interno del classico packaging a dentifricio, l’ideale per viaggiare ma anche per evitare troppi sprechi di prodotto. La formula è cremosa, dal colore leggermente rosato. Al tatto, è davvero leggera, idratante ma non eccessivamente grassa.

D’Alba Tone Up Pink Correcting, swatch realizzato con luce artificiale.

Aiutandoci con le mani, abbiamo steso la D’Alba Tone Up Pink Correcting in pochi step. La formula non lascia scia bianca ma si fonde con la pelle, ammorbidendola immediatamente e lasciando una finitura luminosa e liscia sulla pelle. Non appiccica molto e nell’arco di una quindicina di minuti assorbe.