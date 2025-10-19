QUALI SONO LE CANZONI DI HALLOWEEN CHE FARANNO PARTE DELLA VOSTRA PLAYLIST DA PAURA?

Se avete intenzione di organizzare una festa la sera del 31 ottobre, non potete fare a meno di una colonna sonora con le canzoni di Halloween più famose. Molti brani nei loro testi raccontano la storia e le origini della festa di Halloween Ci sono canzoni passate alla storia e diventate iconiche che ci piace ascoltare non solo durante la notte delle streghe, ma anche tutto l’anno. Di testi in inglese ce ne sono numerosi, ma anche in italiano non mancano successi che hanno conquistato gli adulti e in alcuni casi anche i più piccoli. Sarà anche una playlist da paura, ma per rendere la festa più divertente possiamo inserire alcune canzoni perfette per ballare con coreografie a tema.

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Ragazze, nella vostra check list per Halloween dopo i costumi, il trucco, la maratona di film da vedere e la scorta di dolcetti e caramelle, manca solo la colonna sonora? Bene, niente paura (è il caso di dirlo) abbiamo pensato a una lista di canzoni di Halloween da ascoltare e riascoltare tutta la sera, e non solo. Pronte a prendere nota? Rimanete con noi fino alla fine per scoprire le hit imperdibili.

CANZONI DI HALLOWEEN, LE MIGLIORI DI SEMPRE

La notte più spaventosa dell’anno nel corso del tempo ci ha regalato tanti successi, alcuni dei quali sono ormai i nostri brani preferiti da ascoltare non solo ad Halloween ma nel corso dell’anno perché non annoiano mai.

Thriller di Michael Jackson è tra le canzoni di Halloween più famose

Tra le canzoni di Halloween più iconiche c’è Thriller di Michael Jackson che ha più di quarant’anni e non li dimostra. Sarà perché è diventato il simbolo della notte delle streghe, sarà che continua ad affascinare per il suo inno ai mostri e agli zombie, ma appena parte è difficile non essere “rapiti” dal leggendario video musicale: un piccolo film che celebra in pieno la festa.

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Un grande classico della notte del 31 ottobre è fare la maratone di film a tema e tra i più belli di sempre c’è The Nightmare Before Christmas di Tim Burton. A renderlo imperdibile non sono solo la storia e l’animazione eccellente, ma anche la canzone di Halloween. Difficile non intonare This is Halloween, il motivetto che apre il film e viene eseguito da tutti gli abitanti della cittadina di Jack Skeletron.

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Tra le migliori canzoni di Halloween per adulti e non solo, c’è un’altro brano che proviene direttamente da uno dei film simbolo della festa: Ghostbusters. La canzone omonima scritta da Ray Parker Jr. è la colonna sonora della pellicola fantasy ambientata a New York. Un must da aggiungere alla vostra playlist.

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Rimanendo nel mondo delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai film simbolo della notte più spaventosa dell’anno, c’è quella di Profondo rosso. Il titolo è passato alla storia non solo per la trama, ma anche e soprattutto per la sua celebre hit che merita un posto speciale nella serata di Halloween. A trasformarla in una canzone iconica è il tema scritto dai Goblin che con il suo ritmo inquietante è perfetto per creare la giusta atmosfera.

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CANZONI DI HALLOWEEN FAMOSE

Ragazze, non abbiamo finito qui con le canzoni di Halloween famose, ci sono tantissimi altri brani che meritano di entrare nella playlist da ascoltare mentre preparate gli antipasti o i primi piatti di Halloween, o durante la realizzazione del vostro make-up a tema. Insomma, ogni occasione è quella buona per “gustare” queste canzoni.

CANZONI DI HALLOWEEN IN INGLESE

La notte del 31 ottobre è molto sentita in America e si festeggia ogni anno sfoggiando costumi e trucchi da paura, ma non ci si è limitati solo a questo. La discografia è piena di canzoni di Halloween in inglese che nel corso degli anni sono diventate un grande classico da ascoltare proprio la notte delle streghe.

La discografia inglese è piena di successi da ascoltare la notte di Halloween

Highway to Hell degli AC/DC è stata scritta nel 1979 dalla band australiana: nonostante nel testo si canti del divertimento e delle difficoltà dei tour e del loro stile di vita degno di una rock band, è spesso utilizzata come colonna sonora delle notte delle streghe. Il titolo che letteralmente significa “autostrada per l’inferno” ci ha messo molto del suo per farla entrare nella colonna sonora di Halloween, il resto lo ha fatto il riff inconfondibile della band.

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Tra i personaggi più popolari nella notte di Halloween ci sono gli zombie e quale canzone meglio di quella dei Cranberries può essere ascoltata durante la notte del 31 ottobre? Nonostante il brano sia un inno contro le violenze e il conflitto nordirlandese, spesso viene associata ad Halloween proprio per il suo sound cupo.

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Se fino a ora tra le canzoni di Halloween in inglese abbiamo citato brani che hanno più di un decennio, tra quelle più recenti non mancano sorprese. A regalarcene una è Billie Eilish che con la sua Bury A Friend riesce a unire atmosfere pop elettroniche con tematiche inquietanti. Come rinunciare a una canzone che ci racconta nel testo i pensieri del mostro sotto il letto della cantante americana?

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CANZONI DI HALLOWEEN IN ITALIANO

A differenza della tradizione americana la discografia del nostro paese è più scarna, ma non mancano brani che hanno raggiunto un successo planetario. Tra le canzoni di Halloween in italiano la più famosa è La danza delle streghe di Gabry Ponte.

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A conquistare tutti è l’atmosfera magica e misteriosa allo stesso tempo che invita a lasciarsi andare e ad abbandonarsi al ritmo della danza appunto delle streghe.

CANZONI DI HALLOWEEN DA BALLARE

Nella discografia legata alla notte del 31 ottobre, ci sono brani inquietanti e canzoni di Halloween tutte da ballare, a cominciare da un grande classico Time Warp. Il brano presente nel musical The Rocky Horror Picture Show è un must che mette – strano a dirlo – subito allegria grazie anche al testo che invita a saltare e muoversi a ritmo di musica.

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Everybody dei Backstreet Boys è un classicone degli anni ’90 che chi era adolescente in quegli anni ha sicuramente ballato, mentre chi l’ha scoperta recentemente di certo non ha resistito. Il merito non è solo del ritmo orecchiabile e scanzonato, ma anche del video che con la sua coreografia ne ha decretato il successo, oltre a un posto in prima fila nella notte di Halloween.

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Volete saperne di più sulla notte più spaventosa dell’anno? Allora leggete questi post:

1) TRUCCO HALLOWEEN BAMBINI E RAGAZZI

2) DOVE ANDARE AD HALLOWEEN

3) CINECITTÀ WORLD HALLOWEEN EDITION 2025

Via Giphy





Ragazze, siete pronte a scatenarvi in balletti e a cantare a squarciagola le canzoni di Halloween? Prima di farlo però, vogliamo sapere la vostra opinione: quale brano vi piace di più? A quale non riuscite a rinunciare? Ne avete altri da suggerirci? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.