QUALI SONO I MAGLIONI DONNA AUTUNNALI DA AVERE NELL’ARMADIO

I maglioni donna autunnali sono un capo di abbigliamento modaiolo e, se opportunamente scelti, anche furbo. Per la mezza stagione, quando le temperature non sono ancora rigide, sono perfetti i maglioni leggeri quindi non troppo pesanti né ingombranti. Andranno molto di moda i cardigan, sia quelli classici e con bottoncini dalla linea aderente che quelli più ampi e over con cintura in vita. Accanto ai classici pullover si collano i maglioni a collo alto stile dolcevita, adatti alle più freddolose. Tra pattern e colori moda, primi su tutti il burgundy e il marrone, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Credits: Foto di Adobe Stock | Sonyachny

I maglioni donna Autunno 2025 affollano la maggior parte delle collezioni moda firmate dalle migliori marche in commercio, tra low cost e high-end. Si spazia dai cardigan ai pullover, senza trascurare i dolcevita e i modelli più particolari per outfit dal gusto ricercato. Pronte a scoprire con noi una selezione da non perdere? Allora, iniziamo subito.

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MAGLIONI AUTUNNALI LEGGERI: UN MUST PER LA MEZZA STAGIONE

Al di sotto di un blazer oppure indossati da soli, i maglioni autunnali leggeri sono uno di quei capi che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba dedicato alla mezza stagione. Sono sottili, ma coprono più di una t-shirt o di una camicia, e per l’Autunno 2025 si tingono di colori moda irresistibili.

Zara propone modelli molto interessanti tra cui poter scegliere, a partire dalle maglie punto sottile basic che fanno parte della linea continuativa. Stagione dopo stagione, il brand le ripropone in nuovi accattivanti nuance.

Zara, Maglia Punto Sottile. Prezzo: 17,95€ su zara.com





Un altro bestseller di Zara è la maglia basic con bottoncini sui polsini. Anche questo modello rientra nella categoria dei maglioni autunnali donna leggeri e sono declinati in tantissime tonalità di tendenza.

Zara, Maglia Basic. Prezzo: 25,95€ su zara.com

I PULLOVER DA AVERE PER L’AUTUNNO 2025

Quando le temperature si fanno più rigide è preferibile scegliere maglioni più consistenti. I pullover sono i modelli più versatili in assoluto, in quanto comodi e facili da abbinare. Tra i maglioni donna Autunno 2025 si distinguono, in particolar modo, i pullover con collo stile polo. Li includono nelle loro collezioni anche molti brand low cost, come Bershka.

Berhska, Pullover in rosso vino. Prezzo: 29,99€ su aboutyou.com

Sono un classico senza tempo i maglioncini con le trecce di Tommy Hilfiger. Da indossare da soli oppure con una camicia, sono la quintessenza dello stile casual chic e, anche per quest’anno, si riconfermano un must indiscusso per tutte le estimatrici di questo mood.

Tommy Hilfiger, Pullover blu scuro. Prezzo: 149,90€ su aboutyou.com

IL RITORNO IN GRANDE STILE DEI CARDIGAN, DALLO STILE PREPPY A QUELLO BOHO

Lo stile preppy è tornato alla ribalta ormai da alcune stagioni e le nuove collezioni ce lo confermano. Il cardigan con i bottoncini, capo preppy, per eccellenza, è uno dei modelli di maglioni autunnali in assoluto più quotati per questo Autunno 2025. Troviamo delizioso, per esempio, questo modello con orsetto ricamato di Only.

Only, Cardigan in grigio sfumato. Prezzo: 39,90€ su aboutyou.com

I CARDIGAN SONO UN MUST DELL’AUTUNNO 2025

Se vi piacciono i cardigan ma lo stile preppy e bon ton non fanno al caso vostro, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle ultime novità in casa Dixie. La nuova collezione Autunno 2025 di Dixie accoglie, infatti, tantissimi cardigan in stile etno-chic e boho. Morbidi e lunghi, presentano una pratica cintura da stiringere in vita e sono impreziositi da dettagli sfrangiati.

Dixie, Cardigan stampato con cintura. Prezzo: 155,00€ su dixiefashion.com

MAGLIONI AUTUNNO 2025 A COLLO ALTO PER LE FREDDOLOSE

Chi soffre il freddo lo sa bene. Avere il collo coperto può fare la differenza in questo periodo dell’anno, quando il vento si fa più fresco e le temperature iniziano ad abbassarsi. In questi casi non c’è niente di meglio dei lupetti e dei dolcevita, i maglioni a collo alto da indossare da soli oppure – se leggeri – sotto giacche, gilet e abiti smanicati.

Edited, Pullover Alexandra. Prezzo: 47,90€ su aboutyou.com

Ne propongono di bellissimi brand di fascia economica come Edited e anche marchi high-end come Twinset. Il modello qui sotto, con lavorazione a costine e trama a rombi, è perfetto anche per l’inverno.

Twinset, Pullover in grigio chiaro. Prezzo: 279,00€ su aboutyou.com

PARTICOLARI E BELLISSIMI PER LOOK AUTUNNALI AL TOP

Infine, ragazze, concludiamo con un paio di proposte a tema maglioni Autunno 2025 particolari e ricercati. Tra i modelli più cool si distinguono quelli con bottoncini sul retro, una rivisitazione glam e originale del classico cardigan.

Dixie, Maglione scollo a V con bottoni sul retro. Prezzo: 109,00€ su dixiefashion.com

I MAGLIONI PARTICOLARI FANNO PRATICAMENTE DA SOLI IL LOOK

Sono raffinati e super chic i maglioni dolcevita sottili proposti da Patrizia Pepe per questo autunno. Uno dei più belli in collezione è quello qui sotto, con taglio vivo e dalla particolarissima texture effetto pizzo per uno stile romantico ma al tempo stesso audace e sensuale.

Patrizia Pepe, Dolcevita a taglio vivo effetto pizzo. Prezzo: 220,00€ su patriziapepe.com

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale a tema maglioni donna Autunno 2025, con una selezione di modelli e stili da non perdere per look autunnali stilosi e al passo con le nuove tendenze. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi maglioni preferite? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!