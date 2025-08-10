CAPPELLI DI PAGLIA ESTATE 2025: I MODELLI TOP DA MARE, DA SPIAGGIA MA ANCHE DA CITTÀ

Tra gli accessori estivi più iconici, i cappelli di paglia continuano a piacere moltissimo alle fashioniste e a popolare buona parte delle collezioni moda. Esistono cappelli di paglia da mare e da spiaggia, ma anche modelli adatti alla città. Quelli a tesa larga sono eleganti, raffinati e chic, per look classy da vera diva. Per chi preferisce uno stile più casual e disinvolto ci sono i capelli di paglia pescatore ovvero i bucket hat. Sono di grande tendenza per l’Estate 2025 i cappelli di paglia e rafia stile cowboy.

Credits: @zara.com

Ci riparano dal sole e completano il look connotandolo di stile e personalità. Parliamo dei cappelli di paglia donna, un must per il periodo estivo. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei modelli più glam del momento: pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo subito con i cappelli di paglia Estate 2025 che vale la pena provare all’istante.

CAPPELLI DI PAGLIA ESTATE 2025: I MODELLI BUCKET DA AVERE

Insieme ai cappelli da baseball, i cappelli di paglia sono un must per il periodo estivo. Un accessorio immancabile nel guardaroba per la stagione calda che si presta a tantissimi abbinamenti, più di quelli a cui solitamente si pensa. Ma quali sono i modelli da preferire? I capelli di paglia donna non sono di certo tutti uguali.

Quelli stile pescatore, i cosiddetti bucket hat, sono per esempio i più casual e modaioli. Da indossare sia in spiaggia che in città, sono molti pratici e freschi oltre che meno impegnativi rispetto a modelli più grandi. Zara include diverse proposte bucket nella sua ultima collezione, sia dai colori neutri che multicolor.

Zara, Cappello Rafia Intrecciato. Prezzo: 25,95€ su zara.com





Scelto con colori vivaci, il cappello di paglia acquisisce immediatamente un altro mood e svolta il look aggiungendo un tocco fancy e creativo.

Zara, Cappello a secchiello intrecciato multicolore. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Sempre Zara propone questo modello bucket con trama a righe, nei toni del beige e del nero. Un cappello versatile e facile da abbinare, da indossare per look da tempo libero al passo con le ultime tendenze moda.

Zara, Cappello a secchiello a righe. Prezzo: 25,95€ su zara.com

A TESA LARGA PER LOOK CHIC DA SPIAGGIA (E NON SOLO)

Sono i cappelli da spiaggia più eleganti in assoluto. I cappelli di paglia a tesa larga velano lo sguardo e impreziosiscono il look donando a chi li indossa un’allure sensuale e femminile, chic e raffinata. Da mare, ma eventualmente da portare anche in città, sono un vero e proprio classico senza tempo.

A TESA LARGA PER LOOK INCREDIBILMENTE CHIC E RAFFINATI

Tutte le migliori marche propongono cappelli di paglia donna a tesa larga, da Coccinelle – che firma il modello con nastro logato qui sotto – a Guess.

Coccinelle, Cappello donna paglia con nastratura logo. Prezzo: 61,80€ su amazon.it

La trama dei cappelli di paglia può essere più fitta e stretta oppure più larga. Insomma, modelli di questo tipo accontentano davvero tutti i gusti e se ne trovano di diversi prezzi, anche low budget.

Guess, Fedora Paglia. Prezzo: 45,00€ su amazon.it

Troviamo bellissimo il cappello di paglia bicolor qui sotto, firmato Camomilla Milano. Nei toni del bianco e del nero, è perfetto da abbinare a un look total white o total black.

Camomilla Italia, Cappello Cillin. Prezzo: 31,00€ su about-you.com

IL CAPPELLO DI PAGLIA STILE COWBOY, UN NUOVO IRRESISTIBILE TREND

Lo stile western, da alcune stagioni a questa parte, è tornato alla ribalta prendendosi la scena e imponendosi nel panorama fashion. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che i cappelli di paglia stile cowboy siano tra i modelli più apprezzati e cliccati di questa Estate 2025.

Zara, Cappello Intrecciato Cowboy. Prezzo: 29,95€ su zara.com

Li includono nelle loro collezioni anche molti brand fast fashion, da Zara a Pull&Bear. La variante più glam? Quella color cioccolato, uno dei colori TOP del momento (e, a quanto pare, anche della stagione autunnale che si sta avvicinando)

Pul&Bear, Cappello marrone scuro. Prezzo: 19,90€ su about-you.com

TRA I CAPPELLI DI PAGLIA ESTATE 2025 SI DISTINGUONO ANCHE QUELLI SOLO VISIERA

Concludiamo con un modello di cappello in paglia decisamente particolare. La visiera di paglia ripara solo il viso dal sole, non la testa per intero, quindi non è la scelta indicata per il mare o per la spiaggia. Ve la consigliamo, però, se siete alla ricerca di un modello per i vostri look casual chic.

IL MODELLO A VISIERA, PERFETTO PER IL TEMPO LIBERO

Indossatela in città per un aperitivo tra amiche o per le vostre sessioni di shopping. Sceglietela semplice oppure decorata con particolari ricercati quali applicazioni gioiello o nastrini in tessuto.

Zara, Visiera Foulard. Prezzo: 19,95€ su zara.com

Se vi interessa il modello a visiera, date un’occhiata alla nuova collezione di Zara oppure su Amazon. Anche il famoso e-commerce, infatti, accoglie diverse tipologie di visiere in paglia con cui potrete completare i vostri look estivi.

Clape, Visor Hat. Prezzo: 16,55€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema cappelli di paglia Estate 2025: a tesa larga, stile pescatore o solo con visiera, per look da città, da mare e da spiaggia stilosi e di tendenza. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Indossate i cappelli di paglia in estate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!