COME FARE LE ONDE MORBIDE AI CAPELLI IN POCHI STEP?

I capelli mossi danno un mood easy al vostro look, ma come fare le onde morbide ai capelli? Sono ideali per mettere in risalto qualsiasi taglio e colore come ad esempio i capelli ombré . Per realizzarle in pochi minuti piastre e ferri sono la soluzione più efficace e duratura. Le onde morbide possono “prendere vita” anche senza ricorrere al calore e senza stressare la chioma. Esistono diversi trucchetti facili da mettere in pratica e con risultati a prova di parrucchiere.

Credits: Foto Adobe Stock | Ashalina

Il segreto per avere capelli sempre diversi senza per questo cambiare colore o taglio sta nella piega. Quella liscia vi regala uno stile ordinato, ma se volete dare una marcia in più alla chioma il messy è quello che fa per voi, ma non sapete come? Seguiteci nel post per scoprire come fare le onde morbide e i prodotti da inserire nella vostra haircare routine.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

COME FARE LE ONDE MORBIDE AI CAPELLI CON IL CALORE?

Che abbiate i capelli lunghi o corti uno styling che piace a tutte è quello mosso perché è la via di mezzo tra il liscio e il riccio e sta bene su qualsiasi capigliatura.

Ferro e piastra sono ideali per realizzare le onde ai capelli

Se poi aggiungete che è semplicissimo da realizzare allora rinunciare a questa piega è davvero difficile.

Credits: Foto Adobe Stock | Oleh Veres





Come fare quindi le onde morbide ai capelli con l’aiuto del calore? La soluzione migliore è ricorrere alla piastra o al ferro che vi assicurano un risultato definito proprio come se foste andate dal parrucchiere.

ONDE MORBIDE CON L’AIUTO DEL FERRO

Se scegliete il ferro arricciacapelli o la spazzola calda la prima cosa da fare è pettinare la chioma e distribuire sulle lunghezze il termoprotettore così da avere lunghezze protette e lucenti. A questo punto dividete la chioma prima in due parti della stessa grandezza e lavorate la prima metà.

GHD, Spazzola calda Rise. Prezzo: 179,00 su ghdhair.com

Bestope Pro, Ferro arricciacapelli. Prezzo: 38,99€ su amazon.it

Iniziate dalla parte inferiore prendendo una ciocca alla volta, arrotolatela sul ferro arricciacapelli e tenetelo in posa per alcuni secondi. Trascorso il tempo, con delicatezza rimuovete il ferro e lasciate ricadere il boccolo sulle spalle. Procedete così su tutta la capigliatura e una volta terminato aprite i boccoli con l’aiuto di un pettine a denti larghi fissando con una lacca.

Sularpek. Pettine denti larghi. Prezzo: 4,89€ su amazon.it

LA PIASTRA È L’ALLEATO DEI CAPELLI MOSSI

Ragazze, siamo abituate a considerare le piastre il device ideale per capelli extra lisci, ma in realtà sono un tool talmente tanto versatile che vi potranno regalare anche onde morbide.

Credits: Foto Adobe Stock | fotonat67

Come succede con il ferro arricciacapelli proteggete la chioma con un termoprotettore e dividetela in due parti. Successivamente prendete la prima ciocca partendo dal basso, arrotolatene una parte sulla piastra e poi muovete il device inclinandolo verso il basso facendolo scorrere sui capelli. Infine passate le dita tra i capelli per aprire i boccoli e creare le onde.

Moroccanoil, Difesa assoluta. Prezzo: 17,00€ su amazon.it

Bellissima Imetec, Creativity. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

I METODI PER AVERE LE BEACH WAVES SENZA PIASTRA

Ragazze, se volete proteggere i capelli dal calore – nonostante molti device siano pensati per non stressare la chioma – ci sono anche metodi alternativi che non includono piastre o ferri.

TRECCE E CHIGNON PER REALIZZARE MORBIDE ONDE

Se vi state chiedendo come fare onde morbide ai capelli e siete tra quelle che preferiscono soluzioni veloci un’alternativa è quella di ricorrere alle acconciature.

Con chignon e trecce otterrete onde morbide senza calore

La più semplice consiste nel realizzare uno chignon alto o due space buns: arrotolando i capelli umidi su sé stessi, una volta asciutti -quando andrete a liberarli- avrete un mosso delicato.

Credits: Foto Adobe Stock | Lalandrew

Un’altra alternativa è ricorrere alle trecce che vi permettono di scegliere se avere onde più o meno stette in base alla grandezza delle ciocche e alla quantità di trecce: più saranno piccole e più si avrà un effetto mosso.

Inoltre se desiderate l’effetto mosso su tutta la chioma dovete realizzare delle boxer braids, altrimenti potete concentrarvi solo sulle lunghezze realizzando quelle normali. L’importante è intrecciare i capelli quando sono ancora bagnati e liberarli solo una volta asciutti.

Credits: Foto Adobe Stock | Creator88

I BIGODINI DANNO VOLUME AI CAPELLI MESSY

Un altro metodo molto utilizzato per ottenere onde morbide sui capelli è quello di ricorrere ai bigodini: una soluzione versatile perché ci sono diverse grandezze e in base al diametro e alla grandezza stessa della ciocca avrete una differente tipologia di onda.

Credits: Foto Adobe Stock | Stella Bonatto

Non dovete far altro che prendere una ciocca e arrotolarla attorno al bigodino, poi se avete poco tempo potete velocizzare con un asciugacapelli, altrimenti lasciate la chioma in posa tutta la notte.

GeeRic, BIgodini per capelli. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

L’alternativa ai classici sono i bigodini flessibili a forma di cilindro. Se volete onde strette scegliete quelli dal diametro più piccolo, mentre per onde ampie puntate su quelli con diametro più largo. Dovete semplicemente avvolgere i capelli lungo il bigodino che verrà chiuso su sé stesso, e poi lasciarli in posa tutta la notte.

Xnicx, Bigodini flessibili. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

CON FASCE E BECCUCCI L’EFFETTO SARÀ NATURALE

Ragazze, per un risultato naturale in aiuto arriva la fascia per capelli, ma come fare? Dopo aver asciugato i capelli e averla indossata posizionate la fascia sulla fronte e suddividete la chioma in ciocche che andrete ad arrotolare attorno alla fascia, lasciando in posa per tutta la notte. Una volta sciolti avrete delle bellissime onde larghe.

Blooms, Fasce capelli. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

Se non volete ricorrere alla fascia ci sono sempre i becchi d’oca. In questo caso lasciate i capelli umidi, arrotolate le ciocche su sé stesse e fissatele con i beccucci. Quando i capelli saranno asciutti scioglieteli, aprite le ciocche con le mani e fissatele con la lacca.

Korintin, Becchi d’oca per capelli. Prezzo: 5,99€ su amazon.it

COME FARE LE ONDE MORBIDE AI CAPELLI CORTI

Non solo i capelli lunghi si prestano alle onde, anche quelli corti possono avere un look messy e senza calore. Per farlo vi servono soltanto delle forcine che userete per fissare le ciocche bagnate arrotolate su sé stesse. Per velocizzare la piega potete asciugare i capelli con il phon, altrimenti lasciateli in posa fino a quando saranno completamente asciutti: solo allora andrete a rimuovere i fermagli e lasciare libere le vostre onde.

Laicky, Forcine per capelli. Prezzo: 7,99€ su amazon.it

***Il post contiene link affiliati***

Volete saperne di più sul mondo dei capelli? Leggete questi post:

1) COME SCEGLIERE LO SHAMPOO GIUSTO PER I PROPRI CAPELLI

2) CAPELLI GONFI: CAUSE, CONSIGLI E PRODOTTI DA USARE

3) COME NON FARE INGIALLIRE I CAPELLI BIANCHI?

Via Giphy

Bene, anche per oggi abbiamo concluso il nostro post su come fare onde morbide ai capelli e ora siamo curiose di sapere cosa ne pensate: avete usato qualcuno di questi metodi? Ne conoscete altri? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.