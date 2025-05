COME USARE LE NUOVE MATITE GEL TATTOO LINER MAYBELLINE NEW YORK?

Nel mondo beauty, esistono pochi prodotti in grado di unire intensità, precisone e durata e la Matita Occhi In Gel Tattoo Liner Maybelline New York è sicuramente una fra questi. È caratterizzata da una formula cremosa e super pigmentata, resistente all’acqua e alle sbavature, facilissima da utilizzare e perfino sfumabile. Esistono diversi accorgimenti per capire come usare la matita Tattoo Liner Maybelline e sfruttarne tutte le potenzialità. Super versatile e adattabile a tutte le tipologie di occhio, funziona benissimo per effettuare look sempre diversi, dal tightlining allo smokey eye. Può essere applicata nella rima interna dell’occhio, ma anche come un vero eyeliner. Grazie alla sua lunga durata performa benissimo senza sbiadire o colare. Disponibile in tantissimi colori, si presta a ricreare anche look più frizzanti e furori dagli schemi. Scopriamo come usarla al meglio in questo nuovo post.

Credits: Foto di Adobe Stock | LIGHTFIELD STUDIOS

La matita occhi è un ottimo alleato per ricreare look semplici ma anche più strutturati. Un prodotto che sicuramente non manca all’interno del proprio beauty, versatile e facile da utilizzare. Fra le più amate del periodo la Gel Tattoo Liner Maybelline New York ha conquistato un poso speciale nella nostra wishlist. Oggi vedremo insieme come utilizzarla al meglio per sfruttarla a 360°.

CLASSICO INTRAMONTABILE PER USARE LA MATITA OCCHI TATTOO LINER: NELLA RIMA INTERNA

Occhi definiti, sguardo felino, profondo ma anche elegante. La Gel Tattoo Liner Maybelline New York in Deep Onyx è il mai-più-senza da non dimenticare nel vostro beauty. Si tratta della classica matita nera, perfetta per ottenere uno sguardo seducente e occhi da cerbiatta.

È davvero intuitivo capire come usare la matita Tattoo Liner Maybelline nell’interno dell’occhio. La sua formula in gel, infatti, è pigmentata e a contatto con la rima scrive immediatamente, rilasciando una colorazione super nera al primo passaggio. Gli ingredienti al suo interno sono ben studiati, infatti la matita è molto tollerabile e non brucia.

Credits: Foto di Adobe Stock | Liudmila Dutko

la matita gel maybelline tatto liner si fissa in pochi secondi

La texture è molto sottile e, una volta applicata, si asciuga nel giro di qualche secondo, fissandosi senza l’aggiunta di polveri. All’interno di una mucosa con una lacrimazione nella media, la matita raggiunge davvero un’ottima durata, senza lasciare nessuna sbavatura.

COME USARE LA MATITA OCCHI TATTOO LINER MAYBELLINE PER IL TIGHTLINING?

Per chi ama un trucco leggero ma definito, il tightlining è la tecnica a cui ispirarsi per ottenere uno sguardo definito in modo del tutto naturale. Consiste nell’applicare la matita nella rima interna della palpebra superiore, cercando di disegnare dei piccoli tratti tra le ciglia.

Quest’applicazione mirata, è l’ideale per creare l’effetto di ciglia più lunghe e folte e uno sguardo più intenso. Si ricrea in questo modo una sorta di eyeliner invisibile che definisce molto meglio l’occhio e lo intensifica. Non bisogna essere esperti, infatti si realizza in pochi secondi ed è utilissimo anche quando si va di fretta e non si ha la tempistica giusta per realizzare una riga di eyeliner super precisa.

LA MATITA OCCHI MAYBELLINE FUNZIONA BENE ANCHE COME EYELINER SFUMATO

Fra i tanti tricks su come usare la matita Tattoo Liner Maybelline non possiamo non menzionare quelle dell’eyeliner. Infatti, grazie alla sua eccezionale pigmentazione e alla sua formula waterproof, questo prodotto preforma benissimo come un vero eyeliner in gel.

Credits: Foto di Adobe Stock | Marina Shvedak

Sarà sufficiente temperare bene la punta e applicarla sulla palpebra, seguendo la direzione che preferite. Inoltre, grazie al pennellino in gomma in dotazione, potrete anche sfumare la vostra riga, ottenendo in questo modo un bellissimo smokey eyeliner, elegante e sempre d’effetto.

Cominciate disegnando la vostra riga su un occhio per volta, anche se siete imprecisi non è importante. Non aspettate, ma procedete subito con la sfumatura, utilizzando un piccolo pennellino o quello presente all’estremità della matita. La formula prima di fissarsi mantiene una buona elasticità, permettendo di sfumarla senza formare macchie.

COME USARE LA MATITA TATTOO LINER MAYBELLINE COME BASE?

Per ottenere un look occhi super intenso e vibrante, spesso è utile disegnare una base con una matita. Le Gel Tattoo Liner Maybelline New York funzionano benissimo in questo modo, soprattutto se volete un look super colorato e acceso.

Credits: Foto di Adobe Stock | Valua Vitaly

Grazie alla vasta gamma di nuance, potrete ottenere non solo degli smokey intensi, ma anche dei look estivi e primaverili in pochi passaggi. Scegliete la colorazione che preferite e applicatela sulla palpebra, definendo la forma che volete dare al vostro look. Con un pennellino o semplicemente le dita, sfumatela prima che si fissi.

Applicate poi, l’ombretto in polvere per fissare al meglio e intensificare il vostro smokey-eye. Con poche e semplici mosse, otterrete un make-up drammatico e super duraturo. Fra i colori più belli non possiamo che consigliarvi il Deep Teal, il verde Intenso e il Rose Gold, uno champagne a base rosata perfetto anche come punto luce nell’angolo interno.

LA MATITA OCCHI MAYBELLINE PUÒ ESSERE USATA ANCHE PER RICREARE LE LENTIGGINI

Fra gli utilizzi alternativi, la matita Gel Tattoo Liner Maybelline New York funziona anche per ricreare delle lentiggini fake. Come? Molto semplice, appoggiate la matita sul viso nei punti in cui vorreste disegnarle. Aiutandovi con le dita, picchiettate il prodotto in modo da generare delle particelle più leggere e naturali.

ricreare lentiggini in pochi step con la maybelline gel tatto liner

Effettuate questo passaggio sul dorso del naso, spingendovi verso l’inizio delle guance. Vi consigliamo, in questo caso, una matita marrone o leggermente rossiccia. Non serve essere precisi ma ricordate di non disegnare puntini troppo grandi. La formula waterproof vi donerà una durata eccezionale e un bellissimo effetto baciato dal sole!

