COME SI USA LA WONDERSKIN WONDER BLADING LIP STAIN PEEL OFF MASQUE?

Il Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque è una tinta labbra pell off che regala una colorazione duratura a prova di sbavatura. Non dovrete infatti, preoccuparvi di riapplicare il prodotto nemmeno dopo i pasti. Il segreto risiede nella formulazione, super confortevole e priva di alcool. In effetti, questo rende la tinta non eccessivamente secca. Per un’applicazione ideale, è necessario esfoliare la mucosa con uno scrub labbra, in modo da prepararle al meglio alla stesura della tinta. Questo passaggio è fondamentale per un risultato omogeneo. Sono disponibili diverse colorazioni, sia chiare che più intense perfette per accontentare tutte le carnagioni e tutti i gusti. Se desiderate un tocco glam, oppure una boost di idratazione in più, vi basterà utilizzare un balsamo labbra idratante. Et voilà! Pronti a scoprire come realizzare un applicazione perfetta?Allora cominciamo subito!

Credits: Foto di wonderskin.com – la tinta labbra peel off può essere rimossa con una velina oppure un0asciugamano.

Se vi state chiedendo come usare la Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque allora siete nel posto giusto. Oggi infatti, vi mostreremo passo dopo passo gli step essenziali per un’applicazione da veri PRO. Il rusultato? Duraturo e impeccabile fino a 10 ore! Munitevi di uno scrub, una velina e qualche minuto del vostro tempo. Cominciamo!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PERCHÈ LA WONDERSKIN WONDER BLADING LIP STAIN PEEL OFF MASQU HA RISCOSSO SUCCESSO?

La Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masquem ha fatto parlare molto di sé nell’ultimo periodo. Reperibile facilmente su amazon, offre una formulazione davvero innovativa, adatta anche alle labbra secche.

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formulazione idratante arricchita con acido ialuronico

Come suggerisce il nome, si tratta di una tinta per labbra peel off, in grado di rilasciare una bella colorazione sulla mucosa, quasi mimando una sorta di maschera che va a ricoprire le labbra. La formulazione è molto speciale perché priva di alcool e arricchita da agenti emollienti, come l’amatissimo squalane e l’Hydra Complex che dona un boost di idratazione.

Questo prodotto promette una resa omogenea e duratura sulle labbra. Secondo quanto riportato dal brand, è in grado di superare pasti e spuntini non troppo oleosi, senza effettuar nemmeno un ritocco. La durata infatti, è pari a 10 ore! Inoltre, potete scegliere voi l’intensità della colorazione, effettuando anche diversi strati.

PREPARARE LE LABBRA È FONDAMENTALE PER UN RISULTATO PIENO E OMOGENEO

Quando si tratta di tinte labbra, la preparazione della mucosa è uno step fondamentale. In questa fase infatti, ci si prende cura superficie labiale cercando di livellarla, rendendola liscia ed omogenea.

Credits: Foto di Adobe Stock | ABDULELLAH

Se avete piccole pellicine per esempio, diventa importantissimo esfoliare leggermente la superficie labiale. Non è necessario utilizzare prodotti molto aggressivi, anche un balsamo labbra delicato e low cost può andare bene. Il nuovo prezzo è di 3,79€ ed è reperibile online su Amazon.it. per esempio, è un valido alleato.

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La formulazione è morbida e ricchissima di microparticelle zuccherine. I microgranuli all’interno sono molto piccoli e, senza bruciare, svolgono molto bene il loro lavoro. La profumazione è dolce e ricorda un profumo tra il cedro e la mela.

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Per ultimare la preparazione, non può mancare un balsamo labbra super nutriente, come L’ULTRABALM ClioMakeUp. A duplice azione, la formula estremamente nutritiva funziona benissimo sia come balsamo che come maschera e trattamento su lungo periodo. Baseranno pochi minuti per ottenere labbra morbide, levigate e rimpolpate.

QUALI SONO GLI STEP PER UN’APPLICAZIONE PERFETTA?

Entriamo ora nel viso di questo post e scopriamo come procedere per un’applicazione omogenea e a lunga durata.

Credits: Foto di wonderskin.com – Il prodotto si applica in pochissimi passaggi. Sono sufficienti circa 60 secondi di posa.

Dopo aver effettuato una leggera esfoliazione oppure una semplice maschera idratante, procediamo con l’applicazione della tinta. La formula è liquida e ricorda un tipico rossetto liquido. La colorazione è un bel blu intenso duo-chrome, una nuance perfetta perché risalta subito all’occhio.

Credits: Foto di wonderskin.com – La tinta presenta un applicatore piccolo e flocccato, l’ideale per definire bene i bordi.

Aiutandoci con l’applicatore floccato in dotazione, andiamo a stendere il prodotto sulla superficie labiale. Questo è un passaggio importante, richiede concentrazione e precisione. In effetti, se avete delle labbra leggermente asimmetriche desiderate correggerle leggermente, l’applicazione oculata della tinta è fondamentale.

Credits: Foto di wonderskin.com – La tinta labbra è versatile e regala un effetto naturale, effetto seconda pelle.

Una volta delineato la forma, riempite per bene le labbra. Siate generosi ma non eccedete, altrimenti il prodotto potrebbe colare. Aspettate qualche minuti affinché la Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque si assesti sulla pelle e si asciughi.

Una volta asciutta, munitevi di una velina o un asciugamano e togliete via la parte superficiale. Come per magia, nella zona sottostante appariranno le vostre labbra, piene, colorate ma dal finish opaco e naturale. Se desiderate un effetto leggero, rimuovete il prodotto dopo circa 3o secondi, se invece amate une effetto più intenso, lasciate in posa più a lungo.

TIPS E CONSIGLI DA PER UN RISULTATO DAVVERO IMPECCABILE

Se temete di fare qualche pasticcio, ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire che vi assicureranno una resa davvero eccezionale. Primo fra tutti è ricordare ti procedere con labbra completamente pulite e asciutte.

Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque. Prezzo: 22,50€ su Amazon.it

Va da sé che se avete applicato burri o maschere, dovrete asciugare per bene la mucosa prima di applicare il prodotto. Un secondo accorgimento da ricordare è quello di effettuare almeno due strati di prodotto. In questo modo sarete sicuri che la maschera si poggi per bene sulle labbra.

Credits: Foto di wonderskin.com – il prodotto è disponibile in tantissime nuance per accontentare tutti i gusti.

A seconda del risultato che desiderate ottenere, scegliete con cura il colore da provare. Il sito ufficiale mette a disposizione una tabella esplicativa, grazie alla quale sarà sicuramente più semplice orientarsi fra le varie nuance.

Credits: Foto di wonderskin.com – La tinta labbra può essere stratificata se desiderate un risultato più intenso e drammatico.

Se vi spaventa applicare direttamente la tinta sulle labbra senza aver delineato prima il contorno, non preoccupatevi. Munitevi di una matita labbra non eccessivamente cremosa, dal colore simile alle vostre e, tracciate delicatamente il disegno che preferite. Tamponate con una velina e procedete con l’applicazione della Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque.

FINISH GLOSSY O SUPER MATTE?

Una volta rimossa la maschera, potete ripetere questi passaggi se desiderate ottenere un risultato più intenso e pieno. Il finish sulle labbra sarà sempre opaco ma naturale, effetto seconda pelle.

Credits: Foto di wonderskin.com – Per un effetto full glam, potete applicare un gloss sulle labbra.

Nei periodi in cui desiderate un’idratazione maggiore, oppure un bellissimo effetto glossato, potete sovrapporre un balsamo labbra o un gloss colorato, meglio se rimpolpante. Il nostro preferito, senza dubbio il Lipgloss&glam JuicyLove ClioMakeUp.

Lipgloss&glam JuicyLove ClioMakeUp. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

applicate un gloss in superficie per un effetto volumizzante

La formula arricchita con acido ialuronico e un mix di estratti vegetali, regala alle labbra una sensazione di idratazione immediata e duratura nel tempo. Potete picchiettarlo al centro della mucosa, oppure applicarlo sull’intera superficie per un risultato full glam.

Ricordiamo però che la presenza di un prodotto oleoso potrebbe ridurne di qualche ora la durata, attenzione! Per lo struccaggio invece, vi consigliamo di utilizzare un prodotto bifasico o a base di olii. Per non stressare le labbra potete applicare un discetto di cotone imbevuto dello struccante, appoggiarlo per qualche secondo e poi rimuovere il tutto.

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Via Tenor

Ragazze, questo era tutto su come usare Wonderskin Wonder Blading Lip Stain Peel Off Masque e i migliori consigli per un’applicazione perfetta. Adesso passiamo a voi la parola. Conoscevate questa fantastica tinta labbra peel off? Ne avete mai privata una? Scriveteci le vostre opinioni nei commenti sulla nostra pagina Facebook. Un bacione dal TeamClio!