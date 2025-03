COME SCEGLIERE E USARE LA CREMA CONTORNO OCCHI AL RETINOLO

Tra i migliori prodotti per la cura della zona perioculare c’è sicuramente la crema contorno occhi al retinolo. Questo attivo, molto potente ed efficace, agisce contro rughe, segni di espressione e di stanchezza. Chi si approccia per la prima volta al retinolo farebbe bene a iniziare con prodotti a bassa concentrazione. Vi sono delle controindicazioni: potrebbe non essere l’ingrediente giusto per le pelli molto sensibili. In commercio si trovano tantissime creme contorno occhi al retinolo valide. Le migliori si comprano in farmacia e in profumeria. Non mancano proposte in termini di crema contorno occhi economica, da acquistare al supermercato e online a prezzi piccoli.

Credits: Foto di Adobe Stock | Angelina

Utilizzare con costanza una crema contorno occhi al retinolo permette di contrastare rughe, linee di espressione e altri segni del tempo che, specialmente quando non si è più giovanissime, appaiono nella zona perioculare. Pronte a scoprire insieme come usarla al meglio e quali sono le creme contorno occhi al retinolo che vale la pena introdurre nella beauty routine? Iniziamo.

COME AGISCE IL RETINOLO PER IL CONTORNO OCCHI

Il retinolo è uno degli ingredienti più impiegati in cosmesi specialmente per quanto riguarda i trattamenti antirughe e anti-età. Questo attivo, derivato della vitamina A, nutre e idrata in profondità la zona del contorno occhi – estremamente delicata e sottile – e riduce visibilmente le rughe e i segni di espressione.

Credits: Foto di Adobe Stock | Moviebirth





Come ci riesce? Stimolando il turnover cellulare e la naturale produzione di collagene ed elastina. Ciò fa sì che la pelle, con un utilizzo costante di prodotti a base di retinolo, riacquisti compattezza e turgore e si mostri più liscia levigata.

CI SONO CONTROINDICAZIONI?

Possono sorgere dei dubbi su quando iniziare a usare il retinolo e su come funziona, specialmente per quanto riguarda eventuali controindicazioni.

Tra gli effetti collaterali più comuni ci sono irritazione, rossore e secchezza della pelle. Ciò non avviene sempre, ma può verificarsi soprattutto se il retinolo viene utilizzato su una pelle delicata e sensibile.

CI SONO DELLE CONTROINDICAZIONI PER LE PELLI MOLTO SENSIBILI

Questo non significa che il retinolo vada evitato totalmente, ma che – in particolar modo se ci si approccia per la prima volta all’ingrediente – è preferibile avvalersi di formulazioni che non lo contengono in percentuali troppo elevate. L’ideale è partire con una concentrazione bassa (dello 0,1% per esempio) per poi andare gradualmente a salire.

MIGLIORI CREME CONTORNO OCCHI AL RETINOLO DI FARMACIA

Alcune delle migliori creme contorno occhi al retinolo si trovano in farmacia e portano la firma di ottime marche specializzate in dermocosmesi.

La crema contorno occhi al retinolo La Roche-Posay è una delle più vendute. Promette di intervenire contro le rughe marcate e le occhiaie sfruttando l’azione di caffeina e retinolo a rilascio progressivo.

La Roche-Posay, Redermic Retinol Yeux. Prezzo: 26,43€ su farmacosmo.it

La crema contorno occhi al retinolo RoC vanta ottime recensioni. Interviene principalmente sulle rughe sottili e abbina all’azione del retinolo un esclusivo complesso minerale efficace contro occhiaie, borse e gonfiore.

RoC, Retinol Correction Line Smoothing Eye Cream. Prezzo: 22,68€ su farmacosmo.it

Su Amazon risulta molto venduta la crema contorno occhi al retinolo di Skin Labo, altro brand reperibile in farmacia. Retinolo incapsulato e acido ialuronico riducono le rughe e idratano la zona perioculare lasciandola morbida e levigata.

Skin Labo, Retinol Eye Cream. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

LE PROPOSTE DI PROFUMERIA DA TESTARE AL VOLO

Passiamo, a questo punto, a una selezione di creme contorno occhi al retinolo che si trovano in profumeria. Una delle più apprezzate è quella di First Aid, arricchita con retinolo, squalano e ceramidi.

First Aid, Retinol Eye Cream. Prezzo: 40,00€ su sephora.it

Glow Recipe firma questa crema contorno occhi clean e a base di ingredienti naturali con retinolo e avocado. La formula contiene anche chicchi di caffè per “risvegliare” la pelle stanca.

Glow Recipe, Avocado Melt Retinol Eye Cream. Prezzo: 42,50€ su sephora.it

Difficile non aver mai sentito parlare della Retinol Eye Cream di Pixi. Con retinolo, acido ialuronico e adenosina, è un’altra crema vegan molto efficace dall’azione tonificante, elasticizzante e rassodante.

Pixi, Retinol Eye Cream. Prezzo: 24,90€ su sephora.it

Retinolo e Life Plankton caratterizzano la formula di questo trattamento di Biotherm. Corregge le rughe, rendendole meno evidenti, e dona luminosità allo sguardo.

Biotherm, Blue Pro-Retinol Eye Cream. Prezzo: 48,60€ su sephora.it

CREMA CONTORNO OCCHI AL RETINOLO ECONOMICA: QUALE SCEGLIERE

Infine, ragazze, concludiamo il nostro speciale sulla crema contorno occhi al retinolo con alcune proposte di fascia economica che non hanno niente da invidiare alle loro “colleghe” più costose in termini di efficacia.

IN COMMERCIO SI TROVANO TANTE CREME CONTORNO OCCHI AL RETINOLO ECONOMICHE

Su Amazon è un bestseller la crema Ultra Retinol Complex Ultra Lift Occhi di Dermacos. Questa crema antirughe a base di retinolo presenta una texture leggera e contiene nano elementi per un effetto lifting praticamente immediato.

Dermacos, Ultra Retinol Complex Ultra Lift Occhi. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Costa poco ma è sicuramente una delle creme contorno occhi al retinolo più apprezzate The Inkey List Retinol Eye Cream. Con retinolo a lento rilascio, assicura risultati visibili in poche settimane di utilizzo.

The Inkey List, Retinol Eye Cream. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Anche L’Oréal propone una crema che promette un contorno occhi disteso e levigato, con rughe sempre meno evidenti. Si tratta di Revitalift Contorno Occhi, con pro-retinolo avanzato per uno sguardo liftato e idratato che appare più giovane e disteso.

L’Oréal, Revitalift Contorno Occhi. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema crema contorno occhi al retinolo, con alcuni consigli e una selezione dei migliori prodotti da provare. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete mai provato queste creme per il contorno occhi? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!