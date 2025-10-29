CAPELLI DOPO LA PALESTRA: COME PRENDERSENE CURA AL MEGLIO

Spesso sottovalutata, la cura dei capelli dopo la palestra è importantissima. Lavare i capelli dopo un allenamento intenso è altamente consigliato, se non subito dopo quantomeno nelle ore successive. Se ci si allena tutti i giorni meglio alternare allo shampoo tradizionale l’utilizzo dello shampoo secco. Legare i capelli è un’ottima abitudine perché consente di farli sporcare meno. Chi non adotta norme igieniche adeguate può andare incontro a problematiche come la caduta e il diradamento ma anche a follicolite e dermatite.

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Se ci si allena è d’obbligo sapere come prendersi cura dei capelli dopo la palestra per ritrovare una chioma pulita e in ordine. Pronte scoprire insieme tanti consigli da cui prendere spunto? Allora, ragazze, iniziamo subito.

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CURA DEI CAPELLI DOPO LA PALESTRA: ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE

Non è solo un vezzo, ma un’abitudine che può metterci al riparo da problematiche anche molto fastidiose. Avere cura dei capelli dopo la palestra e, soprattutto, lavarli in modo attento e scrupoloso aiuta a evitare che il cuoio capelluto possa incappare in infiammazioni e infezioni dovute all’accumulo di sebo e sudore.

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NON LAVARE I CAPELLI DOPO L’ALLENAMENTO COMPORTA DEI RISCHI CONSIDEREVOLI PER LA CUTE

Quando il sudore si asciuga sul cuoio capelluto, infatti, può insorgere la dermatite seborroica che nella maggior parte dei casi si manifesta con la forfora.

Se questo problema non viene trattato ma trascurato c’è il rischio che i capelli si indeboliscano progressivamente e che questi siano più soggetti a caduta e diradamento.

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Si consiglia, quindi, di lavare i capelli subito dopo un allenamento intenso oppure, se non è possibile farlo nell’immediato, di fare lo shampoo al termine della giornata. Per evitare di ritrovarvi con cute e capelli troppo sudati prendete delle precauzioni come, per esempio, usare delle fasce che proteggono i capelli da sudore e sfregamento o legarli optando per acconciature per la palestra raccolte.

USARE LO SHAMPOO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

Non esiste un vero e proprio shampoo per la palestra perché la scelta del prodotto giusto è strettamente correlata alla tipologia di capelli a cui ci si approccia.

BioNike, Defence Hair Olio Shampoo. Prezzo: 5,79€ su amazon.it

In linea generale, però, è importante utilizzare uno shampoo delicato privo di tensioattivi aggressivi e specifico per i lavaggi frequenti.

RestivOil, Fisiologico Shampoo Sebo Normalizzante Lavaggi Frequenti. Prezzo: 13,94€ su amazon.it

Questi hanno formule idratanti, nutrienti e restitutive generalmente ben tollerate dal cuoio capelluto anche se sensibile. Ingredienti come l’acido ialuronico e proteine come la cheratina idratano il capello e lo rinforzano.

Omia, Fisio Shampoo Ecobiologico Mandorla di Sicilia. Prezzo: 2,99€ su amazon.it

Estratti vegetali come aloe e camomilla leniscono la cute, mentre la presenza di eventuali oli come olio di mandorle, olio di jojoba, olio di semi di lino e olio di Argan lasciano i capelli disciplinati e lucidi.

ALLE SOLITE MASCHERE IN PALESTRA PREFERITE I TRATTAMENTI LEAVE-IN

A shampoo ultimato, potreste non avere il tempo (o la voglia) di applicare un balsamo o una maschera da tenere in posa.

In questi casi non c’è niente di meglio del balsamo senza risciacquo e dei trattamenti leave-in che assolvono funzione idratante, nutriente e districante.

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Revlon Professional, Uniq One. All In One Coconut Hair Treatment. Prezzo: 10,70€ su amazon.it

Si tratta di prodotti multifunzione che, molto spesso, agevolano l’asciugatura riducendone i tempi e attenuano l’effetto crespo. I leave-in spray sono i più pratici in assoluto: basta vaporizzarne una modesta quantità sulle lunghezze e lasciare agire per qualche istante prima di procedere con spazzola e phon.

COME EVITARE DI LAVARE I CAPELLI DOPO LA PALESTRA?

Può succedere di non avere tempo o modo di lavare i capelli subito dopo la palestra. In queste situazioni di emergenza è possibile mettere in atto degli escamotage last minute che ci consentono di uscire dagli spogliatoi con dei capelli tutto sommato in ordine.

Per prima cosa è importante rimuovere sudore e umidità. Tamponate capelli e nuca con un asciugamano oppure aiutatevi con il phon, utilizzando un getto caldo ma non troppo.

L’UTILIZZO DELLO SHAMPOO SECCO PERMETTE DI NON LAVARE I CAPELLI TROPPO SPESSO

La soluzione migliore, a questo punto, è lo shampoo secco, in grado di assorbire il sudore e il sebo in eccesso. Spruzzatelo sulle radici dopo l’allenamento, massaggiatelo con i polpastrelli e lasciatelo agire 2-3 minuti prima di rimuovere gli eccessi di prodotto con una spazzola.

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Alama, Shampoo Secco Zero Stress Detox. Prezzo: 5,06€ su amazon.ir

Attenzione: gli addetti ai lavori suggeriscono di alternare un lavaggio tradizionale e una detersione con shampoo secco. Quest’ultimo non deve essere usato troppo spesso perché c’è il rischio che i follicoli si ostruiscano per via di accumuli sul cuoio capelluto.

Se i capelli sono davvero in pessime condizioni e non avete lo shampoo secco con voi non disperate. Assicuratevi di portare sempre in borsa una confezione di gel, con cui poter riavviare i capelli all’indietro e simulare un gradevole hairlook effetto bagnato al termine del vostro workout.

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2) LE MIGLIORI VITAMINE PER CAPELLI

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulla cura dei capelli dopo la palestra, con alcuni consigli su come e quando lavarli e come metterli in piega. Come sempre, a questo punto, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali sono le vostre abitudini dopo esservi allenate in palestra? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!