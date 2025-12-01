QUALI SONO LE OFFERTE CYBER MONDAY AMAZON DI CUI APPROFITTARE?

Cyber Monday Amazon 2025, di scena oggi in data 1 dicembre, è l’ultimo di oltre 10 giorni di sconti sulla piattaforma. Dopo il Black Friday, infatti, è il momento del lunedì più atteso dagli appassionati di shopping online con offerte ugualmente vantaggiose. Su Amazon sono disponibili migliaia di offerte su tutte le principali categorie tra cui beauty, moda e casa. Per quanto riguarda il beauty e il segmento casa e cucina vi suggeriamo di investire soprattutto sui tools per la cura della persona e dei capelli e sugli elettrodomestici, davvero scontatissimi. Le modaiole potranno sbizzarrirsi: le offerte fashion più interessanti sono quelle su capispalla, scarpe, borse e accessori.

Credits: Foto di Adobe Stock | Farid

Preparate i carrelli e date inizio allo shopping con il Cyber Monday Amazon, ultimo giorno di sconti dopo la lunga maratona del Black Friday. Pronte a scoprire insieme quali sono le offerte beauty, moda e casa da non farsi assolutamente sfuggire? Iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

CYBER MONDAY AMAZON: OFFERTE BEAUTY E PER LA CURA DELLA PERSONA

Con il Cyber Monday Amazon è possibile acquistare tanti prodotti beauty a prezzi vantaggiosi approfittando di offerte su tutte le migliori marche. Tra i brand in sconto per quanto riguarda il make-up c’è L’Oréal Paris, con sconti su prodotti bestseller come i rossetti liquidi Infaillible Matte Résistance.

L’Oréal Paris, Infaillible Matte Résistance. Prezzo: 8,49€ in offerta su amazon.it





Si trova in super sconto anche il Correttore Maybelline Cancella Età, uno dei prodotti più venduti su Amazon. Che l’abbiate già utilizzato oppure che siate ancora alla ricerca della vostra shade perfetta, questo è il momento per fare scorta.

Maybelline, Instant Anti Age Cancella Età. Prezzo: 6,65€ in offerta su amazon.it

Si trovano in offerta anche molti prodotti per capelli. Le offerte più convenienti sono quelle che riguardano i cofanetti haircare di brand top di gamma come Kérastase.

Kérastase, Cofanetto Regalo per capelli ricci. Prezzo: 73,99€ in offerta su amazon.it

Un’altra offerta interessante è quella su questo kit di prodotti skincare L’Oréal Paris. Contiene i un siero e una crema notte della linea anti-age, consigliata anche dai dermatologi.

L’Oréal Paris, Cofanetto Anti-Età. Prezzo: 27,63€ in offerta su amazon.it

OFFERTE VANTAGGIOSE SU TOOLS PER LO STYLING CAPELLI E DEVICE PER LA CURA DELLA PERSONA

Il Cyber Monday è nato, inizialmente, come giorno di sconti dedicato ai prodotti elettronici e tecnologici. Non è un caso che Amazon riservi in questa giornata scontistiche convenienti proprio ai tools per la cura della persona, dagli accessori per lo styling come la Spazzola ad Aria Calda Imetec Bellissima 6 in 1 ai dispositivi per la luce pulsata a casa di Braun.

Imetec, Bellissima 6 in 1 Spazzola ad Aria Calda. Prezzo: 48,99€ in offerta su amazon.it

Braun, Silk-Expert Pro 5. Prezzo: 369,99€ in offerta su amazon.it

Si trovano in offerta anche molti spazzolini elettrici Oral-B, tra i più consigliati dai dentisti.

Oral-B, Pro Series 3. Prezzo: 64,99€ in offerta su amazon.it

LE OFFERTE MODA E ACCESSORI DI CUI APPROFITTARE SUBITO

Continuiamo a parlare di offerte Cyber Monday Amazon focalizzandoci sul settore moda e accessori. Si trovano attualmente in sconto molti orecchini e orologi, firmati da brand come Fossil e Swarovski.

Fossil, Orecchini Donna. Prezzo: 33,10€ in offerta su amazon.it

Swarovski, Cosmopolitan Orologio. Prezzo: 175,00€ in offerta su amazon.it

Questo lunedì di offerte è anche l’occasione ideale per acquistare scarpe e borse scontate. Tra i brand in offerta si distinguono Geox e Love Moschino.

Geox, Felicity Stivali. Prezzo: 107,92€ in offerta su amazon.it

Love Moschino, Borsa a Spalla. Prezzo: 54,02€ in offerta su amazon.it

Su Amazon suscitano sempre grande entusiasmo le offerte sui jeans Levi’s. Se siete fan del brand, non perdete questa occasione e fate scorta dei vostri modelli in denim preferiti.

Levi’s, Ribcage Bells Jeans. Prezzo: 51,90€ in offerta su amazon.it

Se non avete ancora comprato un nuovo capospalla imbottito e caldo per l’inverno, vi suggeriamo di puntare proprio su giacche a collo alto o piumini donna durante questo Cyber Monday. Qui sotto, per esempio, un modello Karl Lagerfeld molto versatile e a un prezzo vantaggioso.

Karl Lagerfeld, Piumino imbottito. Prezzo: 96,37€ in offerta su amazon.it

LE MIGLIORI OFFERTE CASA E CUCINA DEL CYBER MONDAY AMAZON

Infine, ragazze, non sottovalutate le offerte Cyber Monday Amazon casa e cucina. Questo è il momento giusto per concedervi quell’elettrodomestico che monitorate da tempo, come uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti Dreame.

Dreame, L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti. Prezzo: 479,00€ in offerta su amazon.it

Vanta ottime recensioni questo aspirapolvere Tineco, tra gli articoli più venduti su Amazon degli ultimi mesi. Per il Cyber Monday lo trovate in sconto.

Tineco, Floor One S5 Apirapolvere Senza Fili Lavapavimenti. Prezzo: 189,00€ in offerta su amazon.it

TANTE LE OFFERTE CYBER MONDAY SUGLI ELETTRODOMESTICI

Rientra nelle offerte Cyber Monday Amazon casa anche questa soffice e caldissima coperta elettrica Imetec. Declinata in una classica stampa tartan nei toni del rosso e del borgogna, può essere acquistata per sé oppure come idea regalo per Natale.

Imetec, CaldoPlaid Tartan Festival. Prezzo: 63,99€ in offerta su amazon.it

Restando in tema di articoli elettronici, vi suggeriamo di non sottovalutare le offerte su piccoli elettrodomestici che tornano sempre utili come il ferro da stiro verticale.

Philips, 3000 Series Sistema di Stiratura a Vapore Portatile. Prezzo: 24,99€ in offerta su amazon.it

Si trova attualmente in sconto anche la friggitrice ad aria Forno Deluxe di Princess. Si presta alla realizzazione di tantissime ricette, sia dolci che salate, è molto capiente ed è semplice da utilizzare. Da provare se state imparando come usare la friggitrice ad aria proprio perché intuitiva e accessibile.

Princess, Friggitrice ad Aria Forno Deluxe. Prezzo: 99,99€ in offerta su amazon.it

Alle appassionate di cucina suggeriamo di monitorare anche le offerte su pentole e padelle Lagostina, tra i brand in sconto su Amazon.

Lagostina, Mediterranea Set Padelle Antiaderenti. Prezzo: 47,98€ in offerta su amazon.it

Le offerte Cyber Monday Amazon casa ci aiutano a creare un’atmosfera rilassante con le candele profumate Yankee Candle. Molte fragranze in giara grande sono disponibili a prezzi imperdibili.

Yankee Candle, Candela Profumata Giara Grande Sparkling Cinnamon. Prezzo: 19,99€ in offerta su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema shopping online, non perdetevi questi post:

1) MIGLIORI FONDOTINTA LOW COST DA COMPRARE SU AMAZON

2) PRODOTTI BEAUTY DA COMPRARE SU AMAZON

3) COSA COMPRARE SU AMAZON CASA

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questi erano i nostri consigli sulle migliori offerte beauty, moda e casa di cui approfittare con il Cyber Monday Amazon. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già aggiunto qualcosa al carrello? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!