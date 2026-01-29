STANNO PER INIZIARE LE RIPRESE DEL SEQUEL DI DIRTY DANCING

Se ne parla dal 2020, ma finalmente è ufficiale: a Hollywood è tutto pronto per l’inizio delle riprese di Dirty Dancing, il sequel. Il progetto ha trovato il team di cui aveva bisogno per vedere la luce, tra sceneggiatori e produttori d’eccezione. La firma è di Lionsgate che ha annunciato, tra le altre cose, il ritorno di Jennifer Grey. L’attrice, che ha interpretato Baby nell’iconico film al fianco del compianto Patrick Swayze, tornerà a vestire i panni del personaggio che l’ha resa nota in tutto il mondo. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama e sul cast, ma le riprese dovrebbero iniziare nel corso del 2026.

Credits: @lionsgate – Una scena del film con Patrick Swayze e Jennifer Grey

Dirty Dancing è un classico del cinema ed è considerato, ancora oggi, uno dei film più romantici di sempre. Hollywood ha annunciato finalmente l’arrivo del sequel. Pronte a saperne di più su questo nostalgico revival? Allora, iniziamo.

DIRTY DANCING SEQUEL: IL PROGETTO PRENDE FINALMENTE FORMA

Un annuncio che ha reso felici milioni di fan in tutto il mondo. Dirty Dancing, pietra miliare del cinema e tra i film romantici da vedere (e rivedere) all’infinito, avrà il suo sequel. A dare la notizia è stato Adam Fogelson, a capo di Lionsgate, che ha riferito alla stampa di aver finalmente trovato il team giusto per la realizzazione del progetto.

UN PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON JENNIFER GREY, NON SOLO PROTAGONISTA MA ANCHE PRODUTTRICE

A svilupparlo saranno i produttori Nina Jacobson e Brad Simpson, mentre a scrivere la sceneggiatura sarà Kim Rosenstock. La grande novità è il ritorno sulle scene di Jennifer Grey. L’attrice, oltre a interpretare nuovamente Frances Houseman ovvero “Baby”, sarà anche produttrice esecutiva insieme a Jonathan Levine, inizialmente indicato come ipotetico regista.

Fogelson ha dichiarato: “Dirty Dancing è amato oggi come lo era quando è stato distribuito tanti anni fa e sapevamo che avremmo dovuto coinvolgere un gruppo davvero speciale di persone per poter permettere ai fan di accettare un ritorno. Siamo incredibilmente elettrizzati nell’annunciare che abbiamo creato il team perfetto per sviluppare questo film, in collaborazione con Jennifer Grey“.

Ha anche aggiunto: “Con questo team, procederemo a vele spiegate in modo che i vecchi e nuovi spettatori possano scoprire la magia, la musica e l’emozione di Dirty Dancing grazie a un nuovo film destinato al grande schermo“.

Credits: @dirtydancingmovie Via Instagram – L’annuncio ufficiale condiviso da Deadline





JENNIFER GREY E IL RITORNO DI BABY

Nel 1987, anno di uscita al cinema di Dirty Dancing, Jennifer Grey (all’epoca 27enne) vestita i panni della goffa Baby, idealista “cocca” di papà che perde la testa per il maestro di ballo Johnny, interpretato dall’indimenticabile Patrick Swayze.

A distanza di quasi 40 anni l’attrice è pronta a tornare in pista, nonostante in passato avesse manifestato dei dubbi circa un revival di Dirty Dancing.

Ai media ha dichiarato: “Il ruolo di Baby ha occupato un posto profondo e significativo nel mio cuore, così come in quello di tantissimi fan. Mi sono chiesta a lungo dove avremmo potuto trovare Baby anni dopo e come sarebbe stata la sua vita, ma ci è voluto del tempo per mettere insieme le persone che ritenevo potessero costruire sull’eredità del film originale… E ora sono entusiasta di dire che l’attesa è quasi finita“.

Credits: @jennifergrey Via Instagram – L’attrice Jennifer Grey oggi

CI SONO ANTICIPAZIONI SULLA TRAMA?

Come anticipato, Jennifer Grey sarà la protagonista del sequel e vestirà nuovamente i panni di Baby. Di conseguenza, possiamo supporre che il film racconterà la vita del personaggio dopo quell’estate indimenticabile trascorsa con Johnny.

PER IL MOMENTO NON CI SONO ANTICIPAZIONI SULLA TRAMA DEL SEQUEL

Per il momento, però, non sono state divulgate anticipazioni significative sulla trama. Di certo, c’è da scommetterci, il ballo e la musica avranno nuovamente un ruolo chiave. D’altronde, la colonna sonora di Dirty Dancing – forte di brani che hanno vinto Grammy e Oscar come (I’ve Had) The Time of My Life – ha contribuito notevolmente al successo del film e a renderlo iconico, indelebile nell’immaginario collettivo.

Credits: @dirtydancingmovie Via Instagram – L’indimenticabile Patrick Swayze

Con buone probabilità il film renderà omaggio a Patrick Swayze, co-protagonista della Grey nel film, prematuramente scomparso dopo una lunga malattia nel 2009. Swayze aveva reinterpretato Johnny nel prequel del 2004 Dirty Dancing: Havana Nights, una performance che ha lasciato il segno nel cuore dei tantissimi fan della coppia.

Credits: @dirtydancingmovie Via Instagram – Una delle scene più belle del film

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sul sequel di Dirty Dancing, ufficialmente in lavorazione, in cui rivedremo l’attrice Jennifer Grey nei panni di Baby. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!