QUALI SONO I TIPICI DOLCI DI SAN GIUSEPPE DELLA TRADIZIONE

Con l’avvicinarsi del 19 marzo, una buona idea è quella di scegliere un dolce Festa del Papà, qualcosa di tipico e gustoso. La zeppola, in tutte le sue versioni, è certamente la più famosa. I gusti e le ricette possono infatti cambiare a seconda del proprio palato ma soprattutto della regione o della zona. In genere si distinguono le zeppole di San Giuseppe fritte e al forno. Si possono facilmente acquistare in pasticceria, al forno e persino al supermercato. Ciononostante è possibile rimboccarsi le maniche e preparare questi dolci seguendo una ricetta delle zeppole di San Giuseppe.

Credits: Foto di Adobe Stock| paolo formica

Dalle zeppole ai bignè passando per le frittelle, sono molti i pasticcini (piccoli o grandi) da regalare e consumare nel giorno del 19 marzo, ossia san Giuseppe. Vediamo insieme come preparare un buon dolce Festa del Papà con le proprie mani, qualcosa di sorprendente e gustosissimo. Via col post!

LE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

Le zeppole di San Giuseppe sono indubbiamente i dolci che mettono d’accordo tutti gli italiani, da nord a sud. Rappresentano globalmente questa ricorrenza in cui si festeggia il papà.

Credits: Foto di Adobe Stock| master2d





Tuttavia è utile specificare che le zeppole sono tipici dolci della pasticceria napoletana, diffusi in tutta la Campania ma conosciute e apprezzate in tutta Italia.

Le zeppole di San Giuseppe napoletane sono fatte con pasta bignè e guarnite con crema pasticciera e amarena in cima. Alcune varianti prevedono anche la crema all’interno del bignè.

Di queste ne esistono principalmente due versioni: al forno e fritte. Si possono preparare anche in casa e ora vi sveliamo la ricetta delle zeppole di San Giuseppe.

RICETTA CLASSICA

Bisogna preparare sia la pasta choux (pasta bignè) e la crema. Di seguito gli ingredienti

Per la pasta choux

250 g acqua

150 g farina 00

100 g burro

4 uova piccole

1 pizzico di sale fino

Per la crema pasticciera

250 g latte

70 g zucchero semolato

60 g tuorlo

25 g amido di mais

2 scorze di limone

1 foglio di gelatina alimentare

1 baccello di vaniglia

Amarene sciroppate

Zucchero a velo q.b.

Procedimento

Questa è la ricetta di La Cucina Italiana. Scaldare in un tegame acqua e burro, a bollore aggiungere farina setacciata. Mescolare con cucchiaio di legno fino a quando il composto sarà omogeno e liscio, staccandosi dalla pentola.

Mettere in una ciotola il composto e farlo intiepidire. Aggiungere e incorporare le uova, mescolare con la frusta e ottenere una pasta fluida e consistente.

Mettere il composto in una tasca da pasticciere con bocchetta stellata. Formate le zeppole, creando delle ciambelle, in una placca foderata con carta forno. Dovranno essere di circa 8 cm e distanziate tra loro.

Tagliare la carta forno sotto ogni zeppola, poi friggerle tutte a testa in giù in olio di arachide a 170 gradi. La carta forno va tolta in cottura. Riprendere la zeppola, scolarla e farla asciugare su carta da cucina.

Per la crema bisogna mettere a bagno la gelatina in acqua fredda. Latte e vaniglia in una casseruola con due scorze di limone. Far scaldare il tutto sino al rilascio degli aromi.

Credits: Foto di Adobe Stock| angelo chiariello

In una ciotola sbattere tuorli, zucchero, amido di mais per un composto spumoso. Versare il latte caldo filtrandolo e continuare a mescolare.

Mettere nuovamente il composto sul fuoco, cuocere a fuoco basso fino a che la crema si addensa. Unire la gelatina strizzata nella crema e scioglierla. Versare in una ciotola e lasciar raffreddare.

Infine con una sacca da pasticciere mettere la crema e guarnire le zeppole. Adagiare un’amarena sciroppata in cima e spolverare lo zucchero a velo.

RICETTA ZEPPOLE SAN GIUSEPPE BIMBY

Se avete il Bimby, potete preparare le zeppole in poche mosse; ecco la ricetta di Ricette per Bimby.

Per la pasta

250 g acqua

100 g burro

un pizzico sale fino

150 g farina 00

4 uova

Per la crema

2 uova intere + 1 tuorlo

100 g zucchero semolato

25 g farina 00

30 g amido di mais

500 g latte

1 bustina vanillina

Amarene sciroppate

Zucchero a velo q.b.

Mettere nel boccale l’acqua, il burro a tocchetti e il sale: 5 min. 100° vel. 1. Aggiungere la farina: 20 sec. vel. 4. Poi: 6 min. 90° vel. 3 senza misurino. Lasciare raffreddare il composto nel boccale senza coperchio. Con lame in movimento a vel. 4, aggiungere le uova, uno alla volta, dal foro del coperchio. Poi: 30 sec. vel. 6.

LE ZEPPOLE SONO CONOSCIUTE IN TUTTA ITALIA

Versare l’impasto ottenuto in una sac à poche con beccuccio a stella e realizzare le zeppole facendo un giro e mezzo di impasto per ciascuna zeppola, su una teglia rivestita di carta forno. Infornare in forno preriscaldato statico a 200° per circa 25 minuti fino a doratura. Spegnere il forno e lasciare la sportello socchiuso (con un mestolo di legno tra lo sportello e il forno). Lasciare asciugare le zeppole per 10 minuti prima di sfornarle.

Mettere nel boccale (pulito e asciutto) le uova, il tuorlo, lo zucchero, la farina, l’amido, il latte e la vanillina: 8 min. 90° vel. 4. Versare la crema in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare completamente.

Infine, trasferire la crema in una sac à poche con beccuccio a stella e farcire il centro (ossia il buco) delle zeppole. Disporre un’amarena sulla crema di ciascuna zeppola e servire cosparse di zucchero a velo.

I BIGNÈ DI SAN GIUSEPPE

Il bignè di San Giuseppe è un dolce tipico del Lazio, che si differenzia un po’ dalla tipica zeppola. Al suo interno c’è la crema chantilly, invece che la pasticciera.

Credits: @dolce_salato_lab_ via Instagram – Pasta choux per San Giuseppe

Ecco la ricetta del pastry chef Matteo Dolcemascolo.

Ingredienti

1 l acqua

250 g burro

20 g sale

800 g farina 00

900 g uova

olio di girasole o di arachidi per friggere

Mettere l’acqua a bollire in una pentola con il burro e il sale, appena bolle mettere la farina e lasciar cuocere continuando a girare per qualche minuto.

Quando il composto diventa compatto, spegnere la fiamma e lasciare raffreddare, quindi aggiungere le uova un po’ alla volta, fino a ottenere un impasto liscio e consistente.

Una volta pronto, trasferire l’impasto in un sac à poche e formare i bignè (grandi poco meno di un pugno) su un foglio di carta da forno. Si possono cuocere al forno a 180° per mezz’ora, oppure più tipicamente vengono fritti. In questo secondo caso, portare l’olio alla temperatura di 165° e friggere in immersione per 4 minuti o comunque fino al raggiungimento della doratura.

Credits: @newfoodglutenfree via Instagram – Bignè di San Giuseppe

Una volta cotti e raffreddati, i bignè di San Giuseppe vengono riempiti generosamente con una chantilly all’italiana, quindi metà crema pasticciera e metà panna montata.

LE FRITTELLE DI SAN GIUSEPPE

Nel Nord Italia i dolci tipici di questa ricorrenza sono le frittelle di San Giuseppe. Vediamo come si preparano seguendo la ricetta di Cucchiaio d’argento.

Credits: @forno_sanfeliciano via Instagram – Frittelle di San Giuseppe

Ingredienti

250 g di acqua

50 g di burro

150 g di farina

4 uova

zucchero a velo

zucchero semolato

sale

olio di semi per friggere

Scaldare in una casseruola l’acqua con il burro e un pizzico di sale. Quando avrà raggiunto il bollore allontanare il recipiente dal fuoco e versare la farina tutta in una volta. Mettere di nuovo sul fuoco e mescolare energicamente con un cucchiaio di legno fino a quando l’impasto si sarà compattato, staccandosi dalle pareti sfrigolando.

Togliere dal fuoco, trasferire il composto in una ciotola e far intiepidire. Unire quindi un uovo alla volta, mescolando e avendo cura che ognuno sia ben incorporato prima di aggiungere il successivo. Scaldare abbondante olio in un tegame dai bordi alti e friggere poche frittelle alla volta prelevando l’impasto con un cucchiaio.

Far dorare e quando le frittelle si capovolgono da sole ritirarle con una schiumarola e farle asciugare brevemente su carta da cucina. Mescolare i due tipi di zucchero in un piatto e rotolare le frittelle caldissime. Trasferire le frittelle di San Giuseppe su un piatto da portata e servire subito.

FRITTELLE DI RISO

Esiste poi anche la versione delle frittelle di riso di San Giuseppe. Ecco la ricetta di Sonia Peronaci.

Credits: @cittadicastello via Instagram – Frittelle di riso

Ingredienti per il riso

Riso Arborio 150 g

Latte 500 g

Zucchero 20 g

Scorza di arancia 1

Scorza di limone 1

Sale 1 pizzico

Per l’impasto

Riso cotto (preparato in precedenza)

Uova medie 2

Burro (temperatura ambiente)

30 g Farina 00

90 g Lievito per dolci

8 g Zucchero

50 g Per friggere

Olio di arachidi 1.5 l

Per completare

Zucchero q.b.

Si deve cuocere innanzitutto il riso. Versa il latte in un pentolino abbastanza capiente, accendi il fornello e fallo scaldare a fuoco dolce, aggiungendo anche lo zucchero e il sale e mescolando per farli sciogliere. Grattugiavi dentro anche le scorze degli agrumi e, quando sfiorerà il bollore, incorpora il riso.

Lascia cuocere a fuoco dolce fino a quando il riso non avrà assorbito tutto il latte (ci vorranno 18-20 minuti), mescolando di tanto in tanto perché non si attacchi al fondo del tegame. A cottura ultima, rovescia il riso in una terrina bassa e larga e lascialo raffreddare.

Quando il riso si sarà raffreddato, trasferiscilo in una ciotola capiente. Quindi separa i tuorli dagli albumi: incorpora i primi al riso e, usando le fruste elettriche, monta a parte i secondi con 20 g di zucchero.

Aggiungi nella ciotola con il riso anche il burro, lo zucchero restante, la farina e il lievito setacciati, amalgamando bene il tutto. A questo punto inserisci anche gli albumi montati a neve, mescolando con una marisa dall’alto verso il basso per non smontare il composto.

Copri la ciotola con la pellicola trasparente e riponila in frigorifero a riposare per 1 ora. Trascorso questo tempo, metti a scaldare l’olio all’interno di un tegame dai bordi alti, fino a fargli raggiungere la temperatura di 160-165°.

A questo punto estrai l’impasto per le frittelle dal frigorifero e, utilizzando uno cucchiaio o uno spallinatore da gelato da 4 cm di diametro, preleva un po’ di composto dalla ciotola e fallo scendere nell’olio bollente.

Procedi così fino a esaurire tutto l’impasto, aggiungendo nell’olio poche frittelle alla volta per non abbassare la temperatura e lasciandole friggere per 5-6 minuti, rigirandole di tanto in tanto, fino a quando non risulteranno dorate.

Scola le frittele su un vassoio rivestito di carta assorbente da cucina per eliminare l’olio in eccesso e, finché sono ancora calde, falle rotolare in piatto cosparso di zucchero semolato.

GLI SFINCI DI SAN GIUSEPPE

Gli sfinci o le sfincie di San Giuseppe sono dolci tipici siciliani – qui il nostro approfondimento su cosa mangiare a Palermo. Si tratta sempre di un dolce fritto e golosissimo con crema di ricotta. Ecco la ricetta di Tuorlo Rosso.

Credits: @_alchiosco via Instagram – Sfinci siciliani per la festa del papà

Per l’impasto

250 ml di acqua

250 g di farina 00

80 g di strutto

5 g di sale

5 uova

Ingredienti per la crema di ricotta

500 g di ricotta di pecora

250 g di zucchero semolato

70 g di gocce di cioccolato

Ingredienti per decorare

q.b. di granella di pistacchio

q.b. di ciliegie candite

q.b. di scorze d’arancia candite

Si prepara innanzitutto la crema di ricotta. Far colare per bene la ricotta (per una notte intera) e poi aggiungete lo zucchero semolato. Fate riposare per un’altra notte e quindi setacciate con un passaverdure o un setaccio. Solo a questo punto potete aggiungere le gocce di cioccolato.

Per la base degli sfinci mettere in un pentolino acqua, sale e strutto. Accendete la fiamma e mescolate così da far sciogliere completamente lo strutto. Aggiungere tutta la farina, mescolando energicamente in modo tale da ottenere un panetto compatto, che si stacca dalle pareti. Spegnere e lasciar raffreddare.

LA CREMA DI RICOTTA è TIPICAMENTE USATA IN SICILIA

Aggiungere le uova, una alla volta, attendendo che il primo venga ben assorbito prima di aggiungere il successivo. Lavorate energicamente con una forchetta. Alla fine dovrete ottenere un composto omogeneo, compatto ed elastico.

A questo punto potete passare alla fase più delicata della preparazione delle sfince di san Giuseppe siciliane, la frittura! Per capire come friggere le sfince di san Giuseppe dobbiamo prestare attenzione alla temperatura dell’olio. Per una frittura perfetta, infatti, è importante che lo sfincione di san Giuseppe cuoca dapprima in olio a temperatura più bassa e termini poi la cottura a temperatura più sostenuta. Dovrete scaldare l’olio tenendo però la fiamma bassa. L’olio dovrà avere all’incirca una temperatura di 160° C.

Credits: @massimo20.it via Instagram – Sfincia di San Giuseppe

Versate una cucchiaiata di impasto per ottenere una sfincia grande. Se, invece, volete preparare delle sfince più piccole aggiungetene solo un cucchiaino. Le sfince, infatti, aumenteranno notevolmente il loro volume in cottura.

Versato il composto attendete che sale a galla. A quel punto iniziate a rigirare le sfince continuamente, sempre tenendo la fiamma bassa. In questo modo le sfince potranno aumentare il loro volume delicatamente.

Quando vi rendete conto chele sfince non aumentano più di volume alzate la fiamma e portate l’olio a circa 190°C. Continuando a rigirarle, fate dorare le sfince su tutta la superficie.

Una volta raggiunto un colore ben dorato potete scolare le sfince e quindi passarle su un foglio di carta

Adesso l’olio è caldo quindi l’impasto che aggiungerete in questo momento friggerà da subito. Abbassate, quindi, subito la fiamma o addirittura spegnetela per abbassare la temperatura dell’olio portandola nuovamente a circa 160°C. Continuate a rigirare sempre, continuamente, le sfince così che si dorino alla perfezione ma siano ben cotte anche all’interno. Continuate in questo modo con tutto l’impasto a vostra disposizione. Terminata la frittura potete passare alla farcitura. Le sfince possono essere cosparse solo in superficie con la crema di ricotta o farcite anche all’interno.

In questo secondo caso tagliate a metà la sfincia, aggiungete la crema di ricotta, e quindi, richiudete. Farcite in superficie con altra crema di ricotta. Infine decorare mezza ciliegia candita, una scorzetta di arancia candita e della granella di pistacchi.

