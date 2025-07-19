DOVE MANGIARE SULL’ACQUA? QUALI SONO I RISTORANTI CON UNA VISTA INCANTEVOLE?

In vacanza la voglia di mare non si esaurisce mai e la ricerca del ristorante dove mangiare sull’acqua è quasi d’obbligo. La selezione non è difficile visto che molti dei nostri mari sono stati premiati con la bandiera blu A rendere unici questi posti è la caratteristica di stare a due passi dal mare e di regalare la sensazione davvero di mangiare con i piedi nell’acqua. Oltre a un panorama mozzafiato, a rendere imperdibili i ristoranti sono menù ricchi di piatti gustosi. Da nord a sud, esistono tantissime alternative lungo la costa italiana.

Credits: @vestafiorichiari, @alecervello e @ristorantegrottapalazzese Via Instagram

Mangiare accompagnati dalla brezza marina, e dallo sciabordio delle onde è un’esperienza unica che rende la cena o il pranzo ancora più gustosi. Siete alla ricerca del ristorante dove mangiare sull’acqua? Seguiteci fino alla fine del post per scoprire alcune delle numerose chicche che riserva il Bel Paese. Iniziamo.

#1 VESTA PORTOFINO IN LIGURIA È CIRCONDATA DAL MARE

Se vi trovate in Liguria e vi state domandando dove mangiare sull’acqua, la risposta è Vesta Portofino, una struttura a pochi centimetri dal mare: merito delle sale interne che si affacciano sulla baia e del Fish Bar costruito direttamente su una palafitta.

Credits: @vestafiorichiari Via Instagram – Nella foto in alto un dettaglio del ristorante Vesta Portofino





Un ambiente di un’eleganza semplice che si ritrova anche nei piatti che giocano con i contrasti senza sacrificare l’essenza e le caratteristiche di ogni ingrediente.

#2 IL GAZEBO RESTAURANT VI PORTA NELLA SPIAGGIA PRIVATA DEL GRAN HOTEL ALASSIO

Rimanendo in Liguria dopo aver fatto una tappa per mangiare la miglior focaccia, spostiamoci ad Alassio. Se alloggiate al Grand Hotel non dovete andare molto lontano per trovare dove mangiare sul mare perché la struttura mette a disposizione la sua spiaggia privata e il Gazebo Resaurant, come potete vedere nella foto in basso.

Credits:@grandhotelalassio Via Instagram – Il ristorante sulla spiaggia privata

L’ambente sobrio e informale è caratterizzato da un design dalle linee pulite e dalle tonalità neutre. A lasciare il segno è la cucina creativa che sperimenta costantemente senza strafare, ma che riesce a esaltare la materia prima con semplicità. Poi il rumore delle onde in sottofondo fa il resto.

#3 LA PÉNICHE È UN RIFUGIO ACCOGLIENTE IN TOSCANA

Era il 1986 quando Emiliano Della Bona si è innamorato della chiatta sul canale di Brugiano in una notte buia mente passeggiava sulla costa.

La Péniche ha un’atmosfera riservata e una cucina accattivante

Da lì è nato il ristorante La Péniche, caratterizzato da un’atmosfera riservata e luci soffuse che vi faranno sentire come a casa: l’unica differenza è rappresentata dalla vista sul canale e da una cucina accattivante. A fine serata vi sentirete appagati da piatti innovativi che il vostro palato non dimenticherà facilmente.

Credits: @la_peniche Via Instagram – Una delle sale de La Péniche

#4 UN’OASI DI VERDE E AZZURRO CIRCONDA IL CLANDESTINO SUSCI BAR

Immersa nella natura del Parco del Conero c’è la baia di Portonuovo con acque cristalline e panorami mozzafiato. È proprio qui che dovete recarvi se volete mangiare sull’acqua, per la precisione a Il clandestino susci bar di Moreno Cedroni. La palafitta riserva ai suoi ospiti per il 2025 un menù che li porterà a fare un viaggio intorno al mondo alla scoperta delle tradizioni dei popoli nomadi, il tutto rimanendo comodamente seduti al tavolo e con il sottofondo delle onde che si infrangono sugli scogli.

Credits: @alecervello Via Instagram – Uno scorcio de Il clandestino susci bar

#5 IL RISTORANTE ULIASSI È UN LUOGO PIENO DI ENERGIA

Rimanendo nelle Marche, non lontano dalla baia di Portonuovo a Senigallia c’è un altro ristorante dove poter mangiare a pochi metri dall’acqua ed è il ristorante Uliassi aperto nel 1990 dai fratelli Mauro e Catia Uliassi. Posizionato tra la spiaggia e il porto canale, nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti perché la sua cucina prende spunto dalle tradizioni della riviera adriatica, ma la contamina dando vita a una cucina innovativa.

Credits: @ristoranteuliassi Via Instagram – Il ristorante al tramonto

#6 AL TRABOCCO PUNTA CAVALLUCCIO SI VIVE UN’EPERIENZA UNICA

Se volete provare un ristorante dove mangiare sull’acqua letteralmente, allora fate una capatina a Fossacesia in provincia di Chieti dove sorge il Trabocco Punta Cavalluccio.

Il Trabocco Punta Cavalluccio offre una cucina tradizionale

La palafitta totalmente realizzata in legno e rimasta intatta al trascorrere del tempo e del mare da generazioni appartiene alla famiglia Verì e offre una cucina tradizionale, essenziale, ma di gusto che si adegua al mare e al pescato che le acque offrono.

Credits: @traboccopuntacavalluccio Via Instagram – Il Trabocco Punta Cavalluccio visto dall’alto

#7 LO SCOGLIO È IL PERFETTO MIX TRA MARE E TERRA

La Campania è famosa per le sue coste mozzafiato e per una cucina a cui è difficile resistere, basti pensare alle sfogliatelle o alla pizza, e il ristorante Lo Scoglio a Massa Lubrense è tutto questo. Se poi ci aggiungete che potete vivere l’esperienza di mangiare direttamente sull’acqua, è una tappa d’obbligo se vi trovate da quelle parti.

Credits: @ristoranteloscoglio Via Instagram – Il ristorante affaccia sul mare

Il ristorante ancorato alla terra si sviluppa in mare esattamente come la cucina che è un perfetto mix. La famiglia De Simone, che da quasi settant’anni lo gestisce, propone un menù stagionale in base ai prodotti che vengono dalla terra e quelli che arrivano dal mare. Il risultato sono piatti che esprimono sapienza e genuinità.

#8 A GROTTA PALAZZESE MARE E ROCCIA SI FONDONO

La natura può creare capolavori architettonici, ne è un esempio Grotta Palazzese a Polignano a Mare in provincia di Bari scavata naturalmente nella pietra calcarea. La terrazza si affaccia sull’Adriatico e mangiare nel ristorante non ha pezzo perché verrete accompagnati dal vento che si insinua tra le volte e dal dolce rumore delle onde, senza dimenticare una cucina contemporanea che in ogni suo piatto ricrea un equilibrio perfetto tra terra e mare.

Credits: @ristorantegrottapalazzese Via Instagram – La terrazza del ristorante

Volete sapere dove mangiare piatti deliziosi in Italia o all’estero? Leggete questi post:

1) DOVE MANGIARE LA MIGLIORE FIORENTINA A FIRENZE

2) HAMBURGER A NEW YORK, GLI INDIRIZZI IMPERDIBILI

3) DOVE MANGIARE CRÊPES O GALLETTE A PARIGI

Via Giphy

Ragazze, siamo arrivate alla fine del post e abbiamo un certo languorino grazie a questi deliziosi ristoranti e voi? Vi è venuta fame? Avete scelto il vostro preferito? Avete altri posti dove mangiare sull’acqua da suggerirci? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.