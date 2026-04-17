CHE COS’È IL DRAPING?

Avete mai sentito parlare del draping, anche detto blush contouring? Si tratta di una tecnica make-up nata, circa, negli anni ’70 e diventata, poi, una vera e propria tendenza negli anni ’80 e ’90 tra le celebrities e non solo che si realizza semplicemente tramite l’uso del blush. Negli ultimi tempi è tornata molto di moda tra i make-up artist e gli esperti del settore che la utilizzano spesso in chiave contemporanea e glamour, adattandola ai trend del momento. Si potrebbe definire un “antenato” di tecniche relativamente più recenti, come il contouring, lo strobing e il chroming: il suo obiettivo è quello di scolpire il viso con il blush, in modo tale da valorizzare al meglio la propria bellezza naturale grazie all’uso del colore. Il draping, infatti, usa solo il colore che “drappeggia” (dall’inglese drape) sul viso per enfatizzare i lineamenti, scolpire, illuminare e riequilibrare i volumi del volto seguendo, semplicemente, la naturale struttura ossea del viso per realizzare favolosi look tridimensionali.

Credits: @natashadenona, @patidubroff e @narsissist Via Instagram

In questo post vi spiegherò nel dettaglio che cos’è il draping, in che cosa consiste e diverse tecniche per realizzarlo andando, così, a scolpire, illuminare e valorizzare il viso con il blush. Siete curiose? Allora via con il post!

CHE COS’È IL DRAPING O BLUSH CONTOURING?

Non si tratta di certo di una novità, ma, negli ultimi tempi, brand beauty, make-up artist ed esperti del settore hanno “rispolverato” questa interessante tecnica make-up, nata negli anni ’70 e molto in voga soprattutto negli anni ’80 e ’90, riproponendola in chiave contemporanea per video tutorial, foto e via dicendo.

Il draping è stato rivisitato in chiave contemporanea

Sto parlando del draping, anche detto blush contouring, la tecnica per scolpire il viso, illuminare, riequilibrare i volumi ed enfatizzare i propri lineamenti naturali attraverso l’uso del colore, in particolare proprio del blush.

Credits: @emilyfalek Via Instagram – Un effetto molto evidente per mettere in risalto la tecnica del blush draping





A differenza del contouring, che utilizza tonalità neutre per creare degli strategici chiaro/scuri sul viso, o dello strobing, che utilizza gli illuminanti, il draping si basa sulle nuance del blush, “drappeggiando” il colore seguendo la struttura ossea naturale del viso, per valorizzare al meglio i lineamenti.

Credits: @natashadenona Via Instagram – Da questa foto si nota come siano presenti due sfumature di blush, una scura e una chiara

Credits: @patidubroff Via Instagram – Il rosso si può usare per scolpire il viso con il blush

BLUSH DRAPING, IL SEGRETO È USARE DUE TONALITÀ

Per realizzare il draping in modo semplice e veloce, potete usare sia blush in polvere sia blush in crema sia un blush liquido, da sfumare con le dita e/o con il pennello. Se siete alle prime armi, o comunque non avete ancora dimestichezza con questa tecnica, vi consiglio di iniziare utilizzando dei blush in polvere pigmentati, facili da sfumare e da lavorare, oppure blush in stick come i miei adorati BABBOL Blush ClioMakeUp!

ClioMakeUp, BABBOL – Blush cremoso in stick. Prezzo: 19,90€ su cliomakeupshop.com

Potete utilizzare blush di due colori diversi, ma complementari, uno leggermente più scuro/intenso da applicare e sfumare lungo lo zigomo e uno di una tonalità più chiara e luminosa da sfumare appena sopra, a seconda del risultato che si vuole ottenere e che vi spiegherò tra poco.

Come pennelli, vi suggerisco di usarne due: per applicare il blush più scuro, meglio optare per un pennello più piccolo, mentre per il blush più chiaro, preferite un pennello a setole larghe. Una volta stesi e sfumati i due blush, mi piace, anche, utilizzare una spugnetta inumidita da picchiettare sul viso, in modo tale da fondere i due colori insieme e armonizzare il risultato.

Credits: @natashadenona Via Instagram – Un effetto scolpito ma allo stesso tempo delicato, come si vede nella foto qui sopra

Credits: @narsissist Via Instagram – Il segreto è sfumare bene le due tonalità

DRAPING BLUSH: IL TUTORIAL PER UN EFFETTO LIFTING LUMINOSO E NATURALE

Da alcuni anni a questa parte il mondo della skincare e quello del make-up ci sta fornendo tantissime tecniche davvero interessanti per ottenere degli effetti lifting senza dover ricorrere alla chirurgia. Vi basti pensare al Face Taping, solo per fare un esempio!

Come vi dicevo poco fa, per ottenere un effetto lifting con il draping, dovete utilizzare due blush, uno di una nuance più decisa e uno di una tonalità soft. Applicate il blush dalla tonalità più intensa lungo gli zigomi, sfumandolo con cura in modo da enfatizzarli e farli risaltare.

Secondariamente, applicate il blush dalla tonalità più delicata e luminosa sulle tempie e, se volete, anche lungo i lati del collo. In questo modo i vostri lineamenti naturali appariranno otticamente sollevati!

Credits: @natashadenona Via Instagram – Gli zigomi sono messi in risalto dal draping e dall’uso sapiente dell’illuminante

LA TECNICA COLOR FEVER È LA PIÙ TRENDY DEL MOMENTO

Dando un’occhiata a social come Instagram, Pinterest e TikTok, avrete sicuramente notato quando il draping sia di tendenza, in particolare la tecnica make-up color fever che permette di non risaltare solo gli zigomi, ma anche la zona degli occhi.

Credits: @anastasia.kauk Via Instagram – La variante Color Fever permette di abbracciare la zona del contorno occhi con il draping blush

AIUTA A EnfatizzaRE i lineamenti e lo sguardo

Per realizzarla, stendete un blush piuttosto intenso lungo gli zigomi, avendo cura di sfumarlo molto bene, e poi, con un blush più chiaro e luminoso, create una sorta di C (o una sorta di arco) che vada ad abbracciare gli occhi, arrivando fino a sotto l’arcata sopracciliare.

Attenzione a sfumare bene i due colori tra di loro, in modo da ottenere un effetto molto naturale. Potete anche scegliere di utilizzare un terzo blush, magari più marroncino/beige, da sfumare appena sotto gli zigomi, per farli risaltare ancora meglio.

Credits: @patidubroff Via Instagram – Il colore viene portato in alto, vicino agli occhi, mettendoli in risalto

Credits: @narsissist Via Instagram – Il marrone può rendere meno netto lo stacco tra contorno occhi e blush draping

La tecnica del color fever non solo valorizzerà il viso, ma renderà anche lo sguardo molto più aperto, luminoso e fresco, marcando naturalmente la struttura ossea dell’orbita oculare.

Credits: @narsissist Via Instagram – Il draping mette in risalto la struttura ossea, scolpendo i volumi

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Ragazze, se volete rimanere sempre aggiornate su tutte le tendenze make-up, non perdetevi questi post:

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Bellezze, spero che questo post vi possa essere utile, ora vi lascio la parola. Quante di voi conoscevano già la tecnica make-up del draping o blush contouring? L’avete mai provata? Se non l’avete mai realizzata, vi incuriosisce? Fatemi sapere tutto nei commenti sui miei social, come la pagina Facebook ClioMakeUp. Un bacione dalla vostra Clio!