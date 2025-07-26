TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI FANGHI BRACCIA

I fanghi braccia sono un trattamento mirato che permette di migliorare l’aspetto della pelle in questa zona. Ve ne sono di diversi tipi in commercio: dai drenanti agli anticellulite fino ai riducenti e tonificanti. A prescindere dalla tipologia di prodotto, è bene sottolineare che i fanghi braccia da soli non sono in grado di fare miracoli. Si consiglia di abbinare ai trattamenti corpo una sana alimentazione ed esercizio fisico. Vanno applicati sulle braccia, insistendo in particolar modo laddove si riscontrano più inestetismi, e lasciati in posa per il tempo indicato. Alcuni fanghi vengono venduti insieme a dei manicotti da indossare per sortire un’azione più intensa. Una valida alternativa è rappresentata dalle bende braccia.

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I fanghi braccia sono trattamenti mirati e specifici per questa parte del corpo che, specialmente in seguito a dimagrimenti importanti e con il passare del tempo, tende a rilassarsi e a essere colpita da inestetismi. Pronte a saperne di più? Allora, iniziamo.

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FANGHI BRACCIA: A COSA SERVONO E QUALI SONO I BENEFICI

I fanghi braccia sono composti da una parte argillosa – di solito argilla verde o bianca – arricchita dalla presenza di estratti vegetali altamente funzionali come alghe marine, caffeina, sali minerali e oli essenziali. Assolvono diverse funzioni, ma sono perlopiù snellenti, drenanti, riducenti e tonificanti.

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Da usare con le creme rassodanti braccia per un effetto ancora più intenso, favoriscono il drenaggio dei liquidi, migliorano la circolazione e di conseguenza lavorano sull’aspetto della pelle rendendola più levigata e compatta. Nonostante si rivelino nella maggior parte dei casi molto efficaci – e lo dimostrano le tante recensioni entusiaste di chi li utilizza e i risultati prima e dopo – è bene sottolineare che si tratta di cosmetici, quindi di trattamenti con un raggio d’azione limitato.

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I TRATTAMENTI VANNO SEMPRE ABBINATI A UNO STILE DI VITA SANO

Per ottenere miglioramenti significativi è doveroso controllare l’alimentazione – perdendo peso se necessario – e, ovviamente, tonificare le braccia con l’allenamento facendo attività fisica in modo costante.

COME FARLI A CASA?

Esistono tante ricette da poter realizzare per preparare i fanghi a casa, utilizzabili sia sulle gambe che sulle braccia. Dopo aver selezionato l’argilla più adatta alle proprie esigenze e scelto quali altri ingredienti abbinare, vanno mischiati in modo da creare un composto liquido ma non troppo, quasi cremoso.

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Prima di procedere con i fanghi vi consigliamo di fare sempre uno scrub. Ad applicazione ultimata è bene avvolgere le braccia con della pellicola da cucina, lasciando il fango in posa per almeno 35-40 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

MIGLIORI FANGHI BRACCIA: GUAM E GEOMAR TRA I BRAND TOP

Ovviamente è preferibile avvalersi dell’expertise delle marche specializzate. Tra i migliori fanghi braccia si distinguono quelli di Guam, una garanzia quando si parla di trattamenti per il corpo. Si tratta di un vero e proprio trattamento intensivo che promette di ridurre le circonferenze, rassodare e drenare. La confezione include dei manicotti protettivi per facilitare l’utilizzo del prodotto.

Guam, Fango Braccia. Prezzo: 29,45€ su amazon.it

Non sono specifici per le braccia ma vantano ottime recensioni tutti i fanghi Geomar. Geomar Fango d’Alga Oceanica Rimodellante è uno dei più completi ed efficaci. Assolve funzione rimodellante e drenante.

Geomar, Fango d’alga oceanica rimodellante. Prezzo: 11,88€ su amazon.it

UN’ALTERNATIVA: LE BENDE BRACCIA DRENANTI, RIDUCENTI E SNELLENTI

Restando in tema, vi suggeriamo una valida alternativa ai fanghi ovvero le bende braccia. Si presentano come manicotti impregnati di attivi di trattamento, quindi praticamente quasi bagnati, e sono facilissimi da indossare. Guam propone Bands Braccia Azione Fredda Rassodante, un toccasana per il periodo estivo. Ogni confezione include 2 bende pronte all’uso.

Guam, Bands Braccia 3 Trattamenti. Prezzo: 36,55€ su amazon.it

LE BENDE SONO UNA VALIDA ALTERNATIVA AI CLASSICI FANGHI

Gode di buone recensioni anche Manicotto Ice FGM04. Si indossa, dopodiché bisogna avvolgere le braccia nel foglio di cartene in dotazione. L’effetto freddo è piuttosto forte ma gradevole, non eccessivo.

FMG04, Manicotto Ice Tonificante Braccia. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

Su Amazon sono molto vendute anche le bende braccia Reflower. Questi manicotti sono imbevuti di uno speciale tetrapeptide che aiuta a contrastare il rilassamento cutaneo e contengono anche estratti di gingko biloba e di ginepro.

Reflower, Manicotto con attivi ad azione tonificante. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema fanghi braccia, con alcuni consigli su come usarli e come sceglierli. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!