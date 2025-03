COS’È LA FESTA DEL PAPÀ

La Festa del Papà nasce come Festa di San Giuseppe e ha origini religiose. Nei paesi cattolici cade sempre in data 19 marzo e la storia di questa ricorrenza ha radici molto antiche. La tradizione vuole che in questa giornata i papà vengano omaggiati con lavoretti, regali e bigliettini di auguri. Esistono molte tradizioni legate al 19 marzo in Italia, dai falò alla preparazione di dolci tipici come le zeppole di San Giuseppe. Ovviamente vi sono tradizioni diverse nelle varie parti del mondo, dal Father’s Day degli Stati Uniti e degli altri paesi anglofoni ai festeggiamenti in Russia e in Germania.

La Festa del Papà si avvicina, ma non tutti ne conoscono le origini. Pronte a saperne di più? Allora, iniziamo subito.

PERCHÉ SI FESTEGGIA LA FESTA DEL PAPÀ? LE ORIGINI DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE

La Festa del Papà omaggia la figura paterna, la sua importanza nella famiglia e nella vita dei figli. In modo simile alle origini del Carnevale, nasce come celebrazione cattolica (quindi religiosa) ed è legata al culto di San Giuseppe, padre putativo di Gesù.

DEVE LE SUE ORIGINI AL CULTO DI SAN GIUSEPPE

La sua figura è stata celebrata dalla Chiesa sin dall’Alto Medioevo, soprattutto nelle chiese orientali, per poi essere riconosciuta anche in Occidente.

Nel 1479 fu Papa Sisto IV a inserire nel calendario romano la Festa di San Giuseppe – da cui ha poi ha avuto origine la Festa del Papà – e nel corso dei secoli il Santo ha acquisito sempre più importanza diventando anche il patrono di alcuni paesi come Belgio, Canada e Messico.

C’è anche un’atra festa dedicata a San Giuseppe, quella di San Giuseppe Artigiano, che cade il giorno 1° maggio. Questa, istituita nel 1955 da Papa Pio XII, fa da contraltare alla Festa dei Lavoratori (con origini sindacali e laiche) ma non è più molto ricordata.

QUANDO È LA FESTA DEL PAPÀ NEL 2025

Tutti sanno quando è la Festa del Papà e che giorno è. Per capirlo basta sapere quando è San Giuseppe, a cui – come già anticipato – questa ricorrenza deve le sue origini.

La data della Festa del Papà è sempre la stessa. Ogni anno i papà vengono celebrati il 19 marzo e ciò accade in buona parte del mondo o, perlomeno, in tutti i paesi di fede cattolica.

Questa data è stata scelta perché San Giuseppe, secondo la tradizione, morì proprio il 19 marzo.

LE TRADIZIONI DELLA FESTA DEL PAPÀ IN ITALIA

In occasione della Festa del Papà i bambini dimostrano il loro amore al genitore con regali, lavoretti, bigliettini e frasi di auguri. Proprio come per la Festa della Mamma, il 19 marzo rappresenta il momento migliore in cui omaggiare la figura del papà e riconoscere la sua grande importanza.

In Italia la Festa del Papà è legata a doppio filo alla tradizione culinaria e, in particolar modo, alla preparazione di alcuni dolci. I dolci più diffusi sono le zeppole di San Giuseppe, delle frittelle con crema e marmellata di amarene di origini napoletane.

A Roma, invece, sono molto apprezzati i bignè di San Giuseppe, sempre fritti ma più piccoli e farciti sono con la crema. In Toscana e in Umbria si preparano le frittelle di riso cotto nel latte, aromatizzate con liquori come rum e sambuca e con l’uvetta.

In molte regioni di Italia si organizza il Falò di San Giuseppe. Questo consiste nel far bruciare tra le fiamme dei rami d’ulivo, per salutare l’inverno e come buon auspicio per la stagione primaverile in arrivo.

LE TRADIZIONI DELLA FESTA DEL PAPÀ NEL MONDO

La ricorrenza della Festa del Papà è, per concetto, simile in tutto il mondo. Tuttavia, le date non sono le stesse ed esistono delle tradizioni molto diverse tra loro legate a questa festività.

In Germania, per esempio, si festeggia il Männertag (ovvero il “giorno dei maschi”) nel giorno dell’Ascensione, sempre di giovedì e 40 giorni dopo la Pasqua. La tradizione vuole che in molte città tedesche gli uomini spingano per le strade carretti di bevande alcoliche e cibo per festeggiare tra loro. Questa usanza risale al XIX secolo.

IL FATHER’S DAY SI FESTEGGIA A GIUGNO

Il Father’s Day, diffuso in tutti paesi anglofoni, merita una menzione speciale. Negli Stati Uniti si celebra la terza domenica di giugno ed è festa nazionale dal 1966. La sua creazione è stata opera di una donna, Sonora Smart Dodd, che nel 1910 avviò una campagna per far riconoscere in modo ufficiale questa festa in onore di suo padre – un noto veterano della guerra civile – meritevole di aver cresciuto da solo 9 figli dopo la morte per parto della moglie. Anche nel Regno Unito il Father’s Day si festeggia a giugno – quest’anno la data da segnare in agenda è il 15 giugno 2025 – con regali, biglietti e frasi d’auguri.

In Russia, invece, la Festa della Papà cade in data 23 febbraio in occasione della Festa dei difensori della patria. Ogni anno a Mosca, dal 2014, si organizza il cosiddetto Papa Fest: durante l’evento, si premiano i padri particolarmente lodevoli e si allestiscono delle competizioni per vincere il titolo di Miglior papà.

Bene, ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro focus sulla Festa del Papà con curiosità su origini e tradizioni. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Conoscevate già queste informazioni sulla giornata dedicata ai padri? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!