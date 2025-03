AMAZON OFFERTE DI PRIMAVERA: I PRODOTTI MAKE-UP E SKINCARE IN SCONTO

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon è un evento shopping da non perdere: le offerte make-up e skincare di cui poter approfittare, infatti, sono davvero tantissime. Su Amazon le offerte di primavera make-up riguardano prodotti dei più disparati, da fondotinta e bronzer alle palette di ombretti e i rossetti. La scelta è ampia anche in termini di offerte skincare, con sconti su alcune delle migliori marche del settore. Tra i prodotti scontati si distinguono molte creme viso leggere, perfette per la stagione in corso. Non mancano detergenti e tonici per una pelle impeccabile. Vi ricordiamo che i prezzi e le disponibilità dei prodotti sono suscettibili a variazioni anche molto velocemente. Per cui, il nostro suggerimento è quello di riempire il carrello e non temporeggiare troppo prima di concludere l’ordine.

Troverete tutti i deals attivi sulla pagina dedicata alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Iniziate a riempire i carrelli: avete tempo fino alle 23:59 del 31 marzo per fare shopping a prezzi imperdibili! Vi ricordiamo che i clienti Amazon Prime beneficiano di vantaggi esclusivi, per cui se non siete ancora iscritti al programma vi consigliamo di farlo cliccando su questo link. Pronte a scoprire tutte le migliori offerte di primavera make-up e skincare disponibili su Amazon in questi giorni? Iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

AMAZON OFFERTE DI PRIMAVERA MAKE-UP: I PENNELLI MUST HAVE

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 è l’occasione ideale per fare scorta di make-up, approfittando di scontistiche a dir poco vantaggiose. Iniziamo dai pennelli trucco, senza il cui aiuto sarebbe per noi difficilissimo riprodurre qualsiasi tipo di look.

I SET DI PENNELLI TRUCCO SONO SEMPRE UN BUON INVESTIMENTO

Tra i prodotti in sconto c’è questo set di pennelli trucco Real Techniques che include 9 pennelli per viso e occhi.

Real Techniques, Set Pennelli 9 pezzi. Prezzo: 22,20€ in offerta su amazon.it





Comprende 12 pezzi e vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo questo set di pennelli trucco Jessup, uno dei brand più venduti su Amazon.

Jessup, 10 pezzi Set Pennelli Trucco. Prezzo: 22,94€ in offerta su amazon.it

Se vi serve un solo pennello multifunzione per il viso vi suggeriamo di dare un’occhiata al pennello Expert di Real Techniques. In questi giorni troverete scontati anche molti altri pennelli singoli del brand.

Real Techniques, Pennello Viso Expert. Prezzo: 6,70€ in offerta su amazon.it

I PRODOTTI PER IL TRUCCO OCCHI DA COMPRARE CON LA FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON

Procediamo con le offerte di Primavera Amazon make-up focalizzandoci sul trucco occhi. Se vi occorre una palette primaverile dai toni nude e rosati la Blooming Bliss di Catrice potrebbe decisamente fare al caso vostro. Le polveri del brand low cost sono molto sottili e si sfumano facilmente.

Catrice, Blooming Bliss Slim Eyeshadow Palette. Prezzo: 8,10€

in offerta su amazon.it

Sono un bestseller i mattoni ombretto di Kiko. A lunga tenuta e arricchiti con olio di Argan, sono facili da applicare e da sfumare anche solo con le dita.

Kiko, Long Lasting Eyeshadow Stick. Prezzo: 7,49€ in offerta su amazon.it

LE OFFERTE DA NON FARSI SFUGGIRE SUL MAKE-UP VISO

Continuiamo con il make-up viso e restiamo in casa Kiko con gli stick contouring Sculpting Touch. Sfumabili, coprenti e modulabili sono il prodotto must have per realizzare in pochi istanti il contouring in crema.

Kiko, Sculpting Touch. Prezzo: 10,04€ in offerta su amazon.it

Korff si rivolge alle pelli mature e a chi risente di incarnato grigio e spento con Fondotinta Fluido Effetto Lifting Glow, a base di acido ialuronico e vitamina E. Attualmente si trova in sconto su Amazon.

Korff, Cure Make Up Fonotinta Fluido Effetto Lifting Glow. Prezzo: 18,48€ in offerta su amazon.it

Per scaldare l’incarnato vi consigliamo il Butter Bronzer di Physicians Formula, un bronzer in polvere soffice e fondente che quasi sembra una crema a contatto con il viso.

Physicians Formula, Butter Bronzer. Prezzo: 7,22€ in offerta su amazon.it

LE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON MAKE-UP RIGUARDANO ANCHE I ROSSETTI

Non mancano, ovviamente, i prodotti scontati per il trucco labbra. Sono pigmentati e a lunga tenuta i rossetti Rimmel Lasting Provocalips, prodotti 2 in 1 per un trucco impeccabile: da un lato il rossetto liquido ad alta pigmentazione, dall’altra un balm nutriente e idratante per prevenire la secchezza.

Rimmel, Lasting Provocalips Lipstick. Prezzo: 8,60€ in offerta su amazon.it

Tutt’altro mood per i rossetti Elizabeth Arden, idratanti e rimpolpanti. Dai colori vividi e brillanti, performano molto bene anche sulle labbra mature.

Elizabeth Arden, Rossetto. Prezzo: 14,34€ in offerta su amazon.it

AMAZON OFFERTE DI PRIMAVERA SKINCARE: LIP BALM, DETERGENTI E TONICI

A questo punto, ragazze, concentriamoci sulle offerte Amazon di primavera skincare. I lip balm di Burt’s Bees sono tra i più venduti su Amazon e attualmente si trovano in sconto. Idratano le labbra in profondità e hanno un effetto rinfrescante molto gradevole.

Burt’s Bees, Balsamo Labbra Confezione Multipla Doppia. Prezzo: 5,89€ in offerta su amazon.it

Haruharu è un brand di cosmesi coreano. Uno dei prodotti TOP in gamma è Haruharu Wonder Black Rice Moisture Deep Cleansing Oil, detergente in olio che rimuove in modo facile e veloce anche il trucco più ostinato.

Haruharu, Wonder Black Rice Moisture Deep Cleansing Oil. Prezzo: 13,99€ in offerta su amazon.it

Paula’s Choice non ha bisogno di presentazioni e il suo tonico esfoliante a base di acido salicilico è un prodotto che ogni beauty addicted dovrebbe provare almeno una volta nella vita. Libera i pori e affina la grana cutanea, per cui lo consigliamo specialmente a chi presenta una pelle grassa e impura.

Paula’s Choice, Exfoliant Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Prezzo: 32,80€ in offerta su amazon.it

LE CREME VISO DALLA TEXTURE RICCA PER PELLI SECCHE IN SCONTO

La Festa delle offerte di Primavera Amazon ci permette, con i suoi sconti, di fare scorta di creme viso adatte a tutti i tipi di pelle. Per le pelli secche e mature non c’è niente di meglio delle creme viso con bava di lumaca e COSRX firma una delle migliori in commercio, attualmente in offerta.

COSRX, Advanced Snail 92 All in one Cream. Prezzo: 12,80€ in offerta su amazon.it

Weleda Skin Food è un altro trattamento idratante e nutriente intensivo da non farsi sfuggire. Questa crema dalla texture ricca e avvolgente può essere usata su viso e corpo ed è una delle preferite di Hailey Bieber.

Weleda, Skin Food Crema Multifunzione. Prezzo: 5,96€ in offerta su amazon.it

SU AMAZON SI TROVANO IN OFFERTA TANTISSIME CREME VISO LEGGERE PER LA PRIMAVERA

Concludiamo questa carrellata di super offerte skincare Amazon con alcune creme viso leggere perfette per la primavera. Tra quelle in sconto spicca Rilastil Aqua Crema Legere, con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare.

Rilastil, Aqua Crema Legere. Prezzo: 13,38€ in offerta su amazon.it

Ha una texture in gel impalpabile Neutrogena Hydro Boost, disponibile in un conveniente pack da 2 su Amazon.

Neutrogena, Hydro Boost Acqua Gel (x2). Prezzo: 16,14€ in offerta su amazon.it

TRA LE MIGLIORI OFFERTE CI SONO QUELLE SULLE CREME VISO LEGGERE

Un’altra crema scontata che vale la pena provare in questa stagione, specialmente se si ha una pelle mista o grassa, è Dermolab Gel Ultra-Idratante 72 dall’effetto rimpolpante e levigante immediato.

Dermolab, Crema Viso Gel Ultra-Idratante 72H. Prezzo: 6,79€ in offerta su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ps: Siete alla ricerca di consigli per il vostro shopping su Amazon? Allora, date un’occhiata alla vetrina Amazon ClioMakeUp: troverete alcuni dei prodotti preferiti di Clio e del TeamClio a tema beauty, fashion e casa!

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema shopping, non perdetevi questi post:

1) I NUOVI PROFUMI DONNA PRIMAVERA 2025

2) LE CREME CONTORNO OCCHI AL RETINOLO DA AVERE

3) MASCARA NERO CHE NON SBAVA: QUALE SCEGLIERE

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione delle migliori offerte make-up e skincare da comprare al volo in occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già messo qualcosa nel carrello? Diteci tutto nei commenti, un bacione dal TeamClio!