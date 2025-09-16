QUALI SONO I FLOP TEAM AGOSTO 2025 OVVERO I BOCCIATI DEL TEAMCLIO?

I Flop Team Agosto 2025 sono state le delusioni della scorsa estate. Abbiamo bocciato (o comunque non promosso appieno) un deodorante corpo diventato virale. Rientra nei flop del mese anche un gel doccia purificante che non fa ciò che promette. Non ci ha convinto neppure un dentifricio, dall’effetto rinfrescante fin troppo blando. Per quanto riguarda il make-up, ci ha deluso uno spray fissante apparentemente molto valido. Vi ricordiamo che si tratta di opinioni soggettive e di recensioni personali.

Pronte a scoprire con noi i Flop Team Agosto 2025, ovvero i prodotti bocciati del TeamClio dell’ultimo periodo? Allora, iniziamo subito.

ILARIA E IL DEODORANTE BUONO, MA CHE NON LA CONVINCE DEL TUTTO

Spinta dalla curiosità della novità, quest’estate ho acquistato il nuovo deodorante per il corpo Dove Whole Body, nella variante in spray al lampone e alla rosa. È appositamente formulato per essere applicato su tutto il corpo, non solo sotto le ascelle, ma anche sulla schiena, sul petto, nella zona sotto al seno e via dicendo.

Dove, Dove Whole Body Deodorante Spray al lampone e alla rosa. Prezzo: 5,99€ su dm-drogeriemarkt.it





La profumazione è buonissima, mi piace molto, e il deodorante fa il suo dovere, ma, devo dire la verità, non ho trovato nessun beneficio diverso rispetto a qualsiasi normale deodorante delicato.

UN DEODORANTE VALIDO MA NON TROPPO DIVERSO DAGLI ALTRI

Non metto in dubbio l’efficacia e che la formula sia studiata per essere usata su tutto il corpo, ma non ho trovato nessuna particolare efficacia in più che non possa dare un deodorante in spray per pelli delicate. Forse le mie aspettative erano troppo alte, sicuramente comunque lo finirò.

FRANCESCA B. E IL DOCCIA GEL CHE NON PURIFICA

Quando si tratta di bagnoschiuma mi piace provare e sperimentare testando marche, texture e ingredienti diversi. Recentemente ho provato il gel doccia Avilea in Limited Edition con riso nero adatto a tutti i tipi di pelle. Infatti proprio la presenza tra gli ingredienti del riso nero è ciò che mi ha colpito e mi ha spinto ad acquistarlo.

Avilea, Doccia Gel con Riso Nero. Prezzo: 2,50€ su tigota.it

La formulazione in gel l’ho trovata piacevole e anche a contatto con l’acqua crea una piacevole schiuma. Per quanto riguarda la profumazione, devo dire che è delicata, fresca, ma purtroppo non è persistente perché svanisce subito.

Il retro della confezione

A farlo scivolare tra i Flop Team Agosto 2025 è il fatto che nonostante dovesse essere un doccia gel purificante non ho percepito questo effetto sulla mia pelle. Inoltre non ho riscontrato una grande differenza rispetto agli altri bagnoschiuma, ma comunque continuerò ad usarlo perché è un prodotto delicato.

GIORGIA E IL DENTIFRICIO NON ABBASTANZA RINFRESCANTE CHE SCIVOLA TRA I FLOP TEAM AGOSTO 2025

Non sempre i miei Flop Team sono prodotti make-up, anzi! In questo caso devo inserire tra i bocciati del periodo un dentifricio Colgate.

Colgate, Triple Action – dentifricio a tripla azione. Prezzo: 4,78€ su amazon.it

Il Triple Action promette di proteggere dalle carie, di sbiancare otticamente i denti e di lasciare una piacevole sensazione di freschezza; purtroppo quest’ultimo punto è ciò che mi ha portato a non amare particolarmente questo prodotto.

La consistenza del dentifricio

Infatti trovo che non si abbia l’effetto WOW mentolato che io, personalmente, ricerco sempre in un dentifricio. Se amate i gusti freschi e delicati lo apprezzerete, diversamente -secondo me – meglio evitare!

M. TERESA E LO SPRAY FISSANTE CHE L’HA DELUSA

Quest’estate ho avuto modo di testare Iconic London Prep-Set-Glow, un prodotto multitasking che assolve la funzione di primer, setting spray e mist illuminante. In sostanza, può essere vaporizzato sul viso prima di truccarsi, per fissare il make-up e per renderlo più luminoso e rinfrescarlo durante la giornata.

Iconic London, Prep-Set-Glow. Prezzo: 24,45€ su lookfantastic.it

I presupposti per essere un buon prodotto ci sono tutti, a partire dalla formula. Contiene infatti attivi quali cetriolo fresco e camomilla dall’azione lenitiva, tè verde dalle proprietà antiossidanti e caffeina per energizzare l’incarnato. I pigmenti riflettenti, inoltre, minimizzano le imperfezioni complice un efficace effetto soft-focus.

Il retro della confezione

RILASCIA TROPPI BRILLANTINI SUL VISO

Purtroppo, però, il finish glow che deriva dall’utilizzo di questo prodotto non incontra i miei gusti. Basta vaporizzarne poco per ritrovarsi con il viso cosparso di glitter e, personalmente, non è un effetto che amo. Mi piace l’idea di una pelle luminosa ma ricerco un finish più discreto e naturale, per cui è un Flop Team Agosto 2025.

Se siete interessate a ripercorrere i nostri ultimi Flop Team, date un’occhiata a questi post:

1) FLOP TEAM LUGLIO 2025

2) FLOP TEAM GIUGNO 2025

3) FLOP TEAM MAGGIO 2025

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questi erano i Flop Team Agosto 2025 ovvero i prodotti bocciati del TeamClio nell’ultimo periodo. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!