FRENCH BOB: COS’È E A CHI STA BENE IL TAGLIO DI CAPELLI IN STILE FRANCESE?

Il French Bob non è altro che un caschetto very short. È tra i tagli di capelli corti più richiesti. Il taglio di capelli, per essere definito french, deve arrivare allo zigomo. È sempre accompagnato da una frangetta. La frangia non deve essere mai rigorosa, piuttosto a tendina o mossa. Mai mettere in piega il French Bob: va portato effetto spettinato. Le lunghezze non devono essere obbligatoriamente pari, ma possono anche essere leggermente sfilate.

Credits: @ciaragauntt, @gabriellebassett e @bekadiez.hair Via Instagram

Il caschetto negli ultimi anni è diventato uno dei tagli di capelli più trendy e richiesti nei saloni di bellezza. Non c’è donna che non provi a sperimentarlo, anche in versione long, per chi non vuole esagerare. E, chi vuole ispirarsi allo stile sbarazzino e femminile delle donne francesi, fa una richiesta bene specifica: vuole il French Bob.

Come è intuibile, si tratta comunque di un caschetto, di un taglio di capelli corto che, visto la sua duttilità, si adatta bene ad ogni tipo di viso. Il look finale è scompigliato, volutamente spettinato. Ragazze, volete provare a capire meglio cos’è il French Bob, le sue caratteristiche e se potrebbe effettivamente starvi bene? Attraverso qualche consiglio e tante foto, vediamo di sciogliere ogni dubbio. Via col post!

COS’È IL FRENCH BOB: LE CARATTERISTICHE DI UN TAGLIO DI CAPELLI AFFASCINANTE

Il French Bob, o caschetto francese, è un taglio di capelli corto. Una delle caratteristiche principali di questo hair look è la frangia.

il french bob è un caschetto corto con frangia

Questa può essere proposta in molti modi, anche a seconda del tipo di viso e soprattutto di fronte della persona.

In ogni caso non è necessario sia rigorosa e perfettamente pettinata, piuttosto meglio a tendina o morbida e fluida, persino sfilzata. L’alternativa è la frangia cortissima, che scopre bene il viso.

Credits: @gabriellebassett Via Instagram – Un taglio di capelli corto veramente chic e dal sapore vintage e raffinato





L’altra caratteristica del French Bob è la lunghezza: deve arrivare allo zigomo, appena sotto il lobo dell’orecchio; il che vuol dire che saranno necessari molti ritocchi e spuntatine per mantenere il taglio sempre fresco e attuale.

Credits: @mnnafsalon Via Instagram – Una frangetta super corta si sposa bene con il French Bob

Credits: @gabriellebassett Via Instagram – Il caschetto alla francese arriva ad accarezzare gli zigomi

PERCHÉ FARE IL FRENCH BOB? A CHI STA BENE?

La scelta di farsi tagliare i capelli e richiedere proprio un French Bob è, ovviamente, molto personale. Ma se siete a caccia di consigli, sappiate che questo look è molto corto, il che vuol dire che in estate soprattutto i tempi di asciugatura e di styling si ridurranno a dismisura.

Credits: @evierae_y Via Instagram – Sta bene anche sui capelli lisci

Se avete i capelli mossi o ricci è ancor meglio: asciugate i capelli al naturale, usate un buon anticrespo e sarete subito pronte e perfette per ogni occasione.

Credits: @testediautore.ferrara Via Instagram – Esempio su capelli mossi o ricci

Credits: @testediautore.ferrara Via Instagram – Su chioma mossa è velocissimo da asciugare

In effetti le onde, in particolar modo quelle naturali, valorizzano ancor di più questo taglio di capelli. Se li avete lisci, lasciateli così oppure osate con un prodotto per lo styling, come una spuma, per ottenere un po’ di movimento.

Credits: @micajoynes Via Instagram – Il look spettinato è il più gettonato su questo caschetto cortissimo

Ma meglio un French Bob pari o scalato? In verità c’è libera scelta, dipende molto dal tipo di capello o anche dal colore. In genere pieno va meglio per chi li ha castani, e scalato per i biondi, così da mostrare tutte le ciocche chiare e scure.

COME ASCIUGARE IL FRENCH BOB E METTERLO IN PIEGA

Il caschetto alla francese è un taglio molto sbarazzino e leggero, quindi asciugarlo rigorosamente e metterlo in piega alla perfezione è altamente sconsigliato, soprattutto in estate.

Credits: @velvet.sissy Via Instagram – Un French Bob cortissimo sopra le orecchie

Credits: @dre_donoghue Via Instagram – Un esempio di French Bob scalato, dal sapore hippie

In questo periodo, infatti, possiamo proporlo in versione bagnata, quindi effetto wet hair, e intensificare il tutto con un olio per capelli o uno spray protettivo, anche solare.

Credits: @ciaragauntt Via Instagram – In estate la piega del French Bob è ancora più veloce

Credits: @erika.king_ Via Instagram – L’anticrespo aiuta a tenere a bada i capelli

il french bob è un taglio che si può portare effetto spettinato

Bagnati non vi convincono? Preferite averli asciutti? Nessun problema, ragazze, procedete normalmente con l’asciugatura all’aria aperta o con il phon, purché sia impostato alla temperatura più bassa. In questo modo otterrete sempre un mood molto naturale, oltre che eviterete forti danni ai capelli.

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Invece che usare la spazzola, potete anche districare le ciocche con le mani mentre asciugate. Usate infine un anticrespo, per evitare che, soprattutto l’umidità, rovini il risultato.

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Se avete scelto questo taglio di capelli ma volete renderlo più sofisticato, soprattutto se l’occasione è particolarmente importante, lisciate la chioma e, volendo, potete pettinarla all’indietro e lucidarla, in pieno stile maschile.

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PERCHÉ VANNO TUTTE MATTE PER IL FRENCH BOB?

Se una tendenza funziona bene è perché circola come si deve sui social, attraverso foto e look, soprattutto di influencer molto seguite e volti noti dello spettacolo e non solo.

I motivi per cui, però, il French Bob piace tanto sono molti. Si comincia dall’assenza di styling che, diciamocelo, è sempre un momento che richiede cura, attenzione e devozione. Insomma un bel po’ di tempo in cui potremmo fare altro.

Poi è molto messy, quindi non necessita ogni giorno di essere pettinato e messo in piega: si esce così di casa, come appena alzate dal letto. Una passata di mani tra i capelli e si è subito pronte a conquistare il mondo!

Vi lasciamo ora una carrellata di foto di French Bob per farvi ispirare: scorrete fino in fondo per trovare la vostra preferita.

Credits: @piookiooooo Via Instagram – Il caschetto alla francese può essere anche molto elegante

Credits: @miffydoeshair Via Instagram – Molto chic nella sua versione con il basco

Credits: @hair_by_edan Via Instagram – Si presta bene anche a look più estrosi

Credits: @bekadiez.hair Via Instagram – La piega messy con onde è la più gettonata

Credits: @amanda.yr Via Instagram – Balayage su French Bob e frangetta piena

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1) TAGLIO CAPELLI FREE BOB, IL CASCHETTO LIBERO E SBARAZZINO

2) CASCHETTO CON RIGA LATERALE

3) TUTTO SULL’HOLLYWOOD BOB

Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno! Cosa ne pensate del French Bob? Avete anche voi ceduto a questo taglio di capelli corto? Come lo portate? Lo mettete in piega? Quali sono pregi e difetti di questo caschetto alla francese? Fateci sapere tutto nei commenti sulla nostra pagina Facebook o sui nostri social. Un bacione dal TeamClio!