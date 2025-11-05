SU QUALE GIACCA BARBOUR INVESTIRE PER LOOK SEMPRE AL TOP?

Se parliamo di giacca Barbour immediatamente immaginiamo i modelli scivolati e in tessuto cerato. Il brand firma una serie di capispalla caratterizzati da linee scivolate ma soprattutto contraddistinte da alcuni dettagli inimitabili. Al di là del rivestimento cerato, le giacche Barbour da donna e da uomo hanno il colletto in velluto a costine, l’interno in tartan e ricamo, o applicazione, del logo. Alcuni modelli sono dotati di cappuccio, possono essere lunghi ma anche corti, ma la linea classica arriva ai fianchi. Sempre più femminili, con un fit più slanciato e avvolgente, le giacche Barbour sono state anche rivisitate da alcuni brand famosi, lanciando così collaborazioni esclusive.

Credits: barbour.com

Il prezzo dei capispalla del brand non sono certamente low cost, quindi bisogna scegliere con attenzione la soluzione giusta così da fare un ottimo investimento, che durerà nel tempo. Praticamente indistruttibile, la giacca Barbour è un must have a cui prima o poi tutti guardano con attenzione. Non resta che scoprire quali sono i modelli iconici, le ultime novità, anche cappotti e mantelle e le esclusive collaborazioni in limited edition: via col post!

GIACCA TRAPUNTATA BARBOUR: I MERAVIGLIOSI PIUMINI

Barbour è un marchio molto noto e amato per via delle sue giacche cerate, di cui esistono diverse varianti, ideali anche per chi ama lo stile preppy. Tuttavia, nella collezione non ci sono solo quelle bensì tante proposte, anche a prezzi più abbordabili, belle e glamour per ogni occasione.

Barbour, Giacca trapuntata Juliana. Prezzo: 249€ su barbour.com





In particolar modo, se amate lo stile comfy, vi segnaliamo i piumini e le giacche trapuntate Barbour, come Juliana. Si tratta un bomber corto con colletto a punta e tasche grandi frontali. Un capospalla comodo e pratico per affrontare le giornate in stile casual.

Barbour, Giacca trapuntata Osaka. Prezzo: 249€ su barbour.com

Osaka è una proposta nettamente più invernale con rivestimento in montone, sia interno che esterno, ideale per affrontare qualsiasi tipo di avventura all’aria aperta.

Barbour, Piumino in ecovelluto Hudson. Prezzo: 259€ su barbour.com

Tra i piumini Barbour c’è anche Hudson, un modello in ecovelluto a collo alto, super comodo ma anche molto glamour.

NON SOLO GIACCA, BARBOUR FIRMA ANCHE CAPPOTTI E MANTELLE BELLISSIMI

Barbour, Giacca antipioggia Audrey. Prezzo: 375€ su barbour.com

Ci sono, poi, anche altri modelli imperdibili, bellissimi e ben fatti da inserire nel proprio armadio e usare al bisogno, per un mood britannico ma anche molto glamour.

tartan, check e colori autunnali nella collezione barbour

Tra le varie soluzioni c’è la giacca antipioggia Audrey, un modello corto con fantasia check all over, colletto a punta, maniche abbondanti e cappuccio.

Nella collezione del marchio non mancano i caldi cappotti, corti ma soprattutto lunghi, per non temere il freddo e avere un look sofisticato.

Barbour, Cappotto doppiopetto in lana Blyth. Prezzo: 635€ su barbour.com

E che dire delle mantelle Barbour? Al di là delle maxi sciarpe con cui avvolgersi, da indossare sopra i vestiti o come supplemento sulle giacche, il brand firma anche die modelli abbottonati con colletto in pelliccia, come Flax Lily.

Barbour, Mantella in lana Flax Lily. Prezzo: 885€ su barbour.com

BARBOUR LIMITED EDITION: LE COLLABORAZIONI IMPERDIBILI

È uno dei brand storici più famosi dell’outerwear, quindi è più che normale che collabori con altre marche internazionali per creare modelli unici in edizione limitata.

Barbour, Giacca cerata Type II Barbour x Levi’s. Prezzo: 590€ su barbour.com

le collaborazioni barbour sono davvero uniche e inimitabili

Una delle ultime collab è la Barbour x Levi’s: la loro storia inizia nel XIX secolo, con la creazione di capi d’abbigliamento da lavoro innovativi e di altissima qualità. Nella collezione troviamo la giacca cerata Type rivisitata in stile Levi’s con targhette e tasconi a punta, tipici del marchio.

Una delle più colorate collaborazione è la Paul Smih loves Barbour. I marchi si incontrano creando delle giacche color block, dove il viola è il grande protagonista per un mood irriverente.

Barbour, Giacca cerata Bedale oversize a righe Paul Smith loves Barbour. Prezzo: 679€ su barbour.com

C’è poi anche l’eclettica collaborazione Barbour Farm Rio, che unisce l’anima brasiliana di quest’ultimo marchio allo stile formale e all’heritage britannico.

Barbour, Giacca cerata Maria-Clara Barbour FARM Rio. Prezzo: 619€ su barbour.com

GIACCA BARBOUR CERATA: I MODELLI PIÙ FAMOSI

Su quale giacca investire se parliamo di Barbour? Una cosa è certa, non costano poco ma non passano mai di moda. Sono indistruttibili e, se avete la fortuna di avere un genitore o qualcuno più grande che ne possiede una, capirete che anche usata è davvero straordinaria.

Se invece dovete partire da zero e volete comprarne una che sia evergreen, vi consigliamo una serie di giacche Barbour iconiche, a cominciare da Beadnell, rivisitazione del leggendario Bedale ma con una silhouette più femminile. Disponibile in vari colori, è un grande classico su cui vale la pena investire.

Barbour, Giacca cerata Beadnell. Prezzo: 410€ su barbour.com

Barbour, Giacca in cotone cerato Acorn. Prezzo: 405€ su barbour.com

In alternativa, ma molto simile, c’è Acorn di Barbour, una giacca in cotone dal fit rilassato. Al suo interno presenta la classica fodera tartan e il colletto a costine con tasche scaldamani.

Barbour, Giacca cerata Reighton Spey. Prezzo: 580€ su barbour.com

Dal mood leggermente più sporty, la giacca cerata Reighton Spey, ispirata alla classica Spey, tra i modelli di archivio più amati, è contraddistinta dall’anello metallico a D sul petto e cappuccio fisso, con finiture in tartan sui polsini.

Barbour, Giacca Bower Wax. Prezzo: 460€ su barbour.com

Bower Wax è l’ideale per i mesi invernali, un modello più robusto con cappuccio removibile e dettagli a contrasto.

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Via Giphy

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